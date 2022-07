Marvel Studios compartió, en su panel de la San Diego Comic Con 2022, un nuevo adelanto de la serie She Hulk: Defensora de Héroes. el nuevo adelanto, permite ver un poco más la relación entre Jennifer Walters (Tatiana Maslany) y su primo Bruce Banner (Hulk) interpretado por Mark Ruffalo. Adicionalmente, el adelanto presenta personajes de otras propiedades intelectuales de Marvel como el hechicero supremo Wong (Benedict Wong) y Daredevil (Charlie Cox).

Tráiler doblado al español de Latinoamérica.

Kevin Feige, en el panel de Marvel Studios en la San Diego Comic Con 2022, también revelo los planes del estudio para el final de la fase 4, toda la fase 5 y el inicio de la 6. Así que, si quieren conocer todas las fechas de estreno de estos proyectos, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuándo sale She Hulk: Defensora de Héroes?

Si bien Daredevil no salio mucho en el tráiler de She Hulk: Defensora de Héroes, sí se puedo apreciar los cambios de su traje.

Si se pregunten cuándo sale la serie She Hulk: Defensora de Héroes en Disney+, les contamos que está serie llegará al servicio de suscripción el miércoles 17 de agosto. Los suscriptores de Disney+ podrán ver She Hulk desde las 2 AM.

¿Cuántos episodios tendrá She-Hulk?

She-Hulk tendrá nueve episodios.

Ya fue confirmado que habrá unos nueve episodios de She-Hulk. Adicionalmente, en el panel de Marvel Studios de la San Diego Comic Con del 2022 fue revelado que cada uno de los nueve episodios de She Hulk: Defensora de Héroes tendrá una duración de 30 minutos. Si esperamos un episodio a la semana, la serie estaría terminando a mediados de octubre.

¿Cuál es la sinopsis oficial de She-Hulk?

La sinopsis oficial de She Hulk se filtró hace dos meses.

El sitio oficial de Disney Plus describe la serie She Hulk: Defensora de Héroes de la siguiente manera:

“En esta nueva serie de comedia Bruce Banner ayuda a su prima Jennifer Walters, en el momento que ella necesita una transfusión de sangre de emergencia y ¿adivina qué? Ella también recibe sus poderes. Tatiana Maslany interpretará a Jennifer, quien es una abogada especializada en casos legales orientados a los sobrehumanos. Mark Ruffalo está de regreso como Hulk junto a Tim Roth, quien interpreta a la Abominación”.

Para conocer toda la información sobre el reparto, los episodios, la fecha de estreno y los orígenes de la protagonista de She Hulk deben leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

