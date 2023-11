La venganza de Cate se basa en la idea de que los ‘súpers’ —superhéroes o personas con poderes— están siendo oprimidos. Esto es literalmente cierto, pero la dinámica social y de “poder” que realmente existe entre personas con y sin poderes es más complicada.



Como hemos visto en las tres temporadas de la serie The Boys, los súpers cometen toda clase de abusos contra las personas sin poderes y no suelen pagar por las consecuencias de sus actos. La razón de ser de Butcher y sus muchachos es acabar con esa situación. Sin embargo, los súper son intocables por la ley no porque estén en el poder, sino porque quienes realmente están en el poder —megacorporaciones como Vought— protegen sus intereses capitalistas al proteger a sus productos.



Los súpers no son los opresores, pero sí gozan de un privilegio. Cate tiene la razón: “ellos no son más que un producto”. Es verdad que los prisioneros de Los Bosques (The Woods) tenían que ser liberados. Es verdad que los responsables de su confinamiento deben pagar y que estructuras como la Universidad de Godolkin deben caer. ¿Pero contra quién están ejerciendo la violencia estos revolucionarios? Los responsables directos de tanto sufrimiento, La Decana Shetty y el Doctor Cardosa, ya están muertos.



Para Marie y sus amigos, esta situación no debería resolverse matando. Lo irónico es que para salvar a personas que sí son directamente responsables del tratamiento de los súpers como productos y que merecen ser castigados, Marie termina matando a uno de los pobres sujetos de prueba de Los Bosques