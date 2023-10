[Opinión] Gen V: Jordan Li, la identidad de hombre y mujer

Jordan Li es uno de los personajes más inusuales del universo de Gen V y The Boys porque no tiene uno, sino dos conjuntos diferentes de poderes que dependen de su género: si se presenta como hombre o como mujer.

Muchas historias manejarían un personaje como este con humor —al estilo Ranma 1/2— o como una simple curiosidad, pero estas series de Amazon Prime Video han demostrado ser bastante inteligentes y aprovecharon a crear un personaje con una identidad muy interesante que nos ayuda a comprender ciertas dinámicas de género que muchos prefieren ignorar.

Como pudieron ver en nuestra guía de personajes y poderes de Gen V, Jordan Li tiene súper fuerza y resistencia cuando se presenta como hombre, pero puede usar ráfagas de energía y súper velocidad si adopta su apariencia de mujer. Desde el primer episodio, cuando le vimos enfrentar a Golden Boy, nos dimos cuenta de lo hábil que es cambiando rápidamente de un género a otro cuando la situación exige un poder diferente.

Esto no solo se presta para secuencias de acción dinámicas y entretenidas —que deben ser un gran reto de producción y edición— sino que representa a una persona que se siente cómoda consigo misma en ambas formas.

¿Jordan Li es hombre o mujer?

Jordan Li es una persona de género fluido (‘genderfluid’) y en este caso se describe a sí mismo o misma como ‘bigénero‘. Es decir, que pertenece a ambos géneros. Esto quiere decir que no se identifica exclusivamente como hombre ni como mujer, sino como cualquiera la de los dos e incluso entre ellos.

¿Cómo es eso posible? Es verdad que se suele definir el género de una persona de acuerdo a su sexo biológico —el aparato reproductor que posee— y muchos lo ven como algo completamente binario aunque no lo es (existen las personas intersexuales). El género es algo diferente porque ser hombre o mujer no depende de eso, sino que es algo completamente ‘performativo’ y de carácter social.

Es por eso que hemos visto escenas en Gen V en que otros personajes se refieren a Jordan con pronombres tanto masculinos (él), como femeninos (ella) y neutros (elle, ‘them’ en ingles).

El ideal bigénero

En el episodio 3 de Gen V descubrimos que a Jordan Li le asignaron el género masculino al nacer, pero da a entender que incluso desde antes que se manifestaran sus poderes no se sentía específicamente hombre ni mujer. El Compuesto V en su sangre de alguna forma manifestó esa dualidad en sus poderes, lo que considera una bendición.

Su capacidad para cambiar de forma es una especie de «ideal de género fluido». Muchas personas con esta identidad usan su ropa, estilo y manierismos para expresar su espectro de género. Algunas tienen la suerte de tener una apariencia andrógina, pero otros tienen más dificultad para que ser aceptados como quienes realmente son en sociedad.

¿Mi identidad será aceptada?

A pesar de la facilidad que tiene para expresar su identidad de género, las cosas no son perfectas para Jordan a nivel de relaciones. Por ejemplo, su relación con sus padres en tensa y compleja debido a su identidad.

Su familia, especialmente su padre, no acepta que Jordan no sea un hombre y se refiere a elle en términos específicamente masculinos. Incluso cree que cambia de género «solamente para lastimarlo». Desde el episodio 2 vemos que la misma universidad le rechaza en silencio. Su excusa es «lo difícil que sería promocionar un superhéroe de género no tradicional en zonas conservadoras de Estados Unidos».

Cuando Jordan descubre sus sentimientos hacia Marie, también se llena de dudas respecto a su relación y teme que ella solo vaya a aceptar una parte de su identidad. En el episodio 6 acepta que su cariño hacia el fallecido profesor Brink y la razón por la que guardó tantos secretos fue debido a que simplemente «le trató bien». A pesar de su atractivo y popularidad, Jordan es una persona que se siente insegura por el rechazo social que puede generar su identidad.

Es tal vez por eso que cae en algunos estereotipos de género. Marie le hace dar cuenta que toma su identidad masculina «cuando quiere hacerse sentir». También hemos visto que prefiere presentarse como mujer cuando trata de conciliar o parecer vulnerable.

Eso es claramente parte de la identidad del personaje, pero también le ha merecido algunas críticas.

Las críticas negativas hacia Jordan Li de Gen V

Algunos espectadores han criticado que los actores que representan la identidades masculina y femenina del personaje —Derek Luh y London Thor, respectivamente— no sean personas bigénero o de género fluido en realidad. Esto viene de un interés en que la representación de minorías en la pantalla sea hecha por personas pertenecientes a ellas. Pero esas voces han sido pocas y no han sido agresivas al respecto.

También se ha criticado que los poderes de cada una de las identidades del personaje estén asociadas a estereotipos de géneros. Es un cliché que el hombre se presente como «más fuerte y resistente» mientras que a las mujeres se les muestre «más débiles pero más rápidas».

A pesar de eso, no cabe duda que Jordan Li es uno de los personajes más interesantes que hemos visto en el género de superhéroes recientemente, una excelente representación de una identidad de género no tradicional y una de las razones por las que sintonizamos Gen V cada semana.

Más artículos sobre Gen V y The Boys en GamerFocus