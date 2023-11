El episodio 8 de Gen V fue el final de la primera temporada y, como cabía esperar, nos dejaron con las manos en la cabeza debido a un ‘cliffhanger’ incitado por Vought y el mismísimo Homelander que no sabemos cuándo se va a resolver y a una escena poscréditos con el buen Butcher. Al menos sabemos que ya le dieron luz verde a la temporada 2 de la serie y eventualmente sabremos qué les aguarda en el futuro a Marie, André, Emma y Jordan.

Este artículo contiene ‘spoilers’ de Guardianes de Godolkin, el episodio 8 de Gen V, serie ‘spin-off’ de The Boys.

Ya que las grandes revelaciones de declaraciones de intenciones fueron objeto del capítulo anterior, este se dedica a las consecuencias.

¿La opresión de los súpers?

La venganza de Cate se basa en la idea de que los ‘súpers’ —superhéroes o personas con poderes— están siendo oprimidos. Esto es literalmente cierto, pero la dinámica social y de “poder” que realmente existe entre personas con y sin poderes es más complicada.

Como hemos visto en las tres temporadas de la serie The Boys, los súpers cometen toda clase de abusos contra las personas sin poderes y no suelen pagar por las consecuencias de sus actos. La razón de ser de Butcher y sus muchachos es acabar con esa situación. Sin embargo, los súper son intocables por la ley no porque estén en el poder, sino porque quienes realmente están en el poder —megacorporaciones como Vought— protegen sus intereses capitalistas al proteger a sus productos.

Los súpers no son los opresores, pero sí gozan de un privilegio. Cate tiene la razón: “ellos no son más que un producto”. Es verdad que los prisioneros de Los Bosques (The Woods) tenían que ser liberados. Es verdad que los responsables de su confinamiento deben pagar y que estructuras como la Universidad de Godolkin deben caer. ¿Pero contra quién están ejerciendo la violencia estos revolucionarios? Los responsables directos de tanto sufrimiento, La Decana Shetty y el Doctor Cardosa, ya están muertos.

Para Marie y sus amigos, esta situación no debería resolverse matando. Lo irónico es que para salvar a personas que sí son directamente responsables del tratamiento de los súpers como productos y que merecen ser castigados, Marie termina matando a uno de los pobres sujetos de prueba de Los Bosques en el episodio 8 de Gen V.

¿Gen V = X-Men?

No son pocos los que han comparado este ‘spin-off’ de The Boys con el popular equipo de superhéroes de Marvel. Pero la verdad es que las similitudes no van más allá de la “escuela de superhéroes”.

Es bien conocido que los movimientos por los derechos civiles inspiraron a Stan Lee y Jack Kirby a crear a los X-Men. Los poderes mutantes eran una perfecta metáfora para que los jóvenes de minorías oprimidas se sintieran especiales y entendieran que el odio que otros sentían hacia ellos por sus diferencias era injustificado. La metáfora de Gen V es otra y habla de cómo el capitalismo privilegia a unos y dificulta la vida a otros para que se odien entre sí, a pesar de que todos somos oprimidos.

A pesar de eso, Cate sí se puede comparar a una especie de Magneto. Alguién que no soporta más ver lo que le hacen a “los suyos” y decide tomar cartas en el asunto, pero lo hace por el camino de la violencia.

Algunos círculos siempre han creído que “Magneto tiene razón” y que hay circunstancias en que la violencia está justificada. El problema es que dicha violencia no siempre se dirige contra los verdaderos culpables de la situación.

Llega Homelander

Todos esperábamos un gran cameo de algún personaje de The Boys en el episodio 8 de Gen V por ser el final de la temporada 1 y no había nadie más apto que Homelander, aunque Butcher también aparece en una escena de mitad de créditos.

Pero más que el poderoso y aterrador “líder” de Los Siete, el personaje que llega “a poner orden” es una representación de los intereses de Vought. Inicialmente, cuando le vimos preguntar a Marie “qué clase de animal se vuelve contra los suyos”, parecía como si se fuera a poner de lado de la “revolución” de Cate. Pero ese no era el punto.

El punto es que —por alguna razón que no logramos entender aún— Vought decidió que le convenía más poner a Marie, André, Jordan y Emma como los villanos de la situación y presentar a Cate y Sam, directos responsables de la violencia, como los verdaderos “Guardianes de Godolkin”.

Tenemos muchas dudas sobre qué los llevó a tomar esta decisión, pues pareciera que va en contra de la lógica. Tendremos que esperar a la temporada 2 de Gen V para saberlo.

La escena poscréditos con Butcher del episodio 8, final de temporada de Gen V

La verdadera importancia de este epílogo, en el que vemos a Butcher recorrer los pasillos abandonados de los laboratorios de Los Bosques, es que sugiere que él encontró uno de los cadáveres que murieron por el virus que solo afecta a los súpers.

No sabemos si eso significa que ahora tiene en su poder una muestra del virus o que simplemente sabe de su existencia, pero en cualquier caso eso lo convierte en una persona muy peligrosa.

No podemos esperar para ver qué pasará con Homelander y Los Siete en la temporada 4 de The Boys y en la 2 de Gen V, pero ninguna de las dos tiene aún fecha de estreno.

