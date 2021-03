Desde que comenzó a publicarse en 1985 en las páginas de Weekly Shōnen Jump, Saint Seiya —mejor conocida como Los caballeros del Zodiaco en nuestras latitudes— no ha podido ser contenida por las viñetas del ‘manga’. Además de la muy querida serie animada, la obra de Masami Kurumada ha llegado a la gran pantalla en la forma de 6 películas animadas. Por supuesto, también ha recibido decenas de videojuegos y toda clase de mercancía.

Sin embargo, hay algo que Saint Seiya aún no ha tenido: un película ‘live action’.

En una entrevista con Forbes —la cual se enfoca en su papel en la película The Vault, que se estrenará en noviembre de 2021—, la actriz Famke Janssen —mejor conocida por ser Jean Grey en la saga cinematográfica de X-Men hecha por 20th Century Fox— fue interrogada sobre un proyecto llamado “Knights of the Zodiac”. Aunque no reveló mucha información, dio a conocer que esta futura película está basada en la obra magna de Masami Kurumada.

¿La película de Saint Seiya (Los caballeros del Zodiaco) será ‘live action’ (acción real)?

Famke Janssen

Aunque Famke Janssen no dijo explícitamente que la película de Saint Seiya será ‘live action’ (acción real), sí mencionó que la filmación de la película ha sido aplazada múltiples veces. Esto viene antes de la pandemia. Lo anterior apunta a que la cinta contará con actores reales.

¿Es la misma película anunciada en CCXP 2016?

En CCXP 2016, Kozo Morishita —presidente de Toei— había anunciado que Saint Seiya tendría una película ‘live action’ (acción real). Se desconoce si la película mencionada por Famke Janssen es la misma anunciada en dicha convención, pero es lo más probable.

¿Qué papel interpretará Famke Janssen en la próxima cinta de Saint Seiya (Los caballeros del Zodiaco)?

Por el momento, el papel de Janssen permanece como un misterio. Sin embargo, suponiendo que la película sea una adaptación fiel al ‘manganime’ Los caballeros del Zodiaco, hay pocas opciones de roles que Janssen podría interpretar. Bien podría dar vida a Marín, la mentora de Seiya; Shaina, la caballera de Ofiuco; o Saori Kido, la última reencarnación de Athena.

¿Quiénes están involucrados?

Además de Famke Janssen, por el momento se desconocen los actores involucrados y la productora responsable de la película de Los caballeros del Zodiaco.

Ya que la filmación de la película de Saint Seiya (Los caballeros del Zodiaco) no ha comenzado, no hay fecha de estreno. Estaremos informando a medida se revele más información.

