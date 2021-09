Hace varios meses, reportamos que la actriz Famke Janssen —mejor conocida por ser Jean Grey en la saga cinematográfica de X-Men hecha por 20th Century Fox— formaba parte del elenco de la película ‘live action’ (imagen real) de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Ahora conocemos la identidad de otros cuatro actores que acompañarán a Famke Janssen en la cinta gracias a una reciente exclusiva de The Hollywood Reporter.

En esta nota encontrarán todo lo que se sabe sobre la película hasta el momento.

¿Qué otros actores forman parte de la película ‘live action’ (imagen real) de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)?

Mackenyu dará vida a Seiya de Pegaso.

The Hollywood Reporter ha afirmado que Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Mark Dacascos, Nick Stahl y Diego Tinoco acompañarán a Famke Janssen en el largometraje.

¿Qué papeles interpretarán estos actores en la película ‘live action’ (imagen real) de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)?

Mackenyu, que interpretó a Enishi Yukishiro en Samurái X: El fin, será el responsable de dar vida a Seiya de Pegaso. Madison Iseman, conocida por su papel como Bethany en Jumanji: El siguiente nivel y su secuela, interpretará a Saori Kido/Sienna Kiddo. Diego Tinoco, que fue César Díaz en la serie On My Block, dará vida a Ikki/Nero de Fénix. Por último, Sean Bean —conocido por la alta mortalidad de sus personajes, tales como Ned Stark (Game of Thrones) y Boromir (El Señor de los Anillos)— interpretará a Mitsumasa Kido/Alman Kiddo.

Por ahora se desconoce qué papel interpretará Famke Janssen. Sin embargo, es muy probable que haga de Marín de Águila. Los papeles de Dacascos y Stahl permanecen como un misterio.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Madison Iseman interpretará a Saori Kido/Sienna Kido.

Tomasz Baginski, animador polaco y experto en efectos especiales, es el director. Josh Campbell y Matt Stuecken, conocidos por 10 Cloverfield Lane, son los guionistas. La película también cuenta con los talentos del coreógrafo de acción Andy Cheng. Recientemente, Cheng ejerció como coordinador de peleas en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Mientras que Toei se encargará de distribuir la película en Japón, Sony Pictures se encargará de distribuirla en el resto del mundo. Las únicas excepciones son China y el Medio Oeste.

Ya que la filmación de la película de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) no ha comenzado, no hay fecha de estreno. Estaremos informando a medida se revele más información.

Fuente: The Hollywood Reporter