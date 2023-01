The Last of Us (serie HBO), episodio 3: salva a quien puedas salvar

El episodio 3 de la serie The Last of Us (HBO) deja atrás el prólogo argumentativo, sin presentar una secuencia introductoria o ‘cold open’. Esto no quiere decir que hayan evitado mostrar otra parte precuela al presente en la historia (2023), pues prefirieron dedicarlo a la mayoría del episodio. Aunque Joel y Ellie ya son los protagonistas en forma para lo que resta de la serie, este episodio no es sobre ellos.

Antes de continuar es necesario mencionar nuestras condolencias por el fallecimiento de Annie Wersching, la actriz que interpretó a Tess en el juego The Last of Us. Su lamentable partida se da días después que el personaje de Tess dejara la trama en la serie tal como en el juego, con algunos cambios pero el mismo destino. Lamentamos este hecho y deseamos que Annie descanse en paz.

Joel y Ellie se ven forzados a continuar su camino. Por parte de Joel, para cumplir el deseo de Tess. Para Ellie, es la única forma de continuar con vida –por más que sea inmune– en este salvaje mundo apropiado por el cordyceps. En uno de sus diálogos para romper el hielo, Joel confirma los indicios que nos dieron en el episodio 2 y de forma más sutil en el episodio 1. El hongo mutado se expandió por el mundo a través de la cadena de distribución de alimentos, por medio de harina o azúcar. Todo señala a la harina proveniente de Yakarta.

Un jueves llegó a los estantes, entre esa noche y la mañana del viernes 26 de septiembre del 2003 fue consumida. En la tarde las personas comenzaron a enfermarse, después los desmanes y entonces las mordidas de infectados. Para el lunes, el mundo estaba devastado. Una semana después, los militares llevaron a las personas de lugares rurales a las zonas de cuarentena, pero si no había espacio, nunca llegaban. Los muertos no pueden esparcir la infección.

Para el martes, conocemos a Bill (Nick Offerman), un ‘prepper‘ o autodenominado superviviente que se oculta de los militares y cree en teorías de conspiración. No podemos decir que estuviese tan equivocado. Bill toma el pueblo para él solo y lo ajusta a sus necesidades. Se adueña de todas las provisiones, convierte la cuadra de su casa en una fortaleza armada con trampas y se aísla de lo poco que queda de civilización. Esto le permite vivir a plenitud más que suficiente durante cuatro años más.

En 2007, una persona cae en uno de sus pozos trampa. Se trata de Frank (Murray Bartlett), un transeúnte que pasaba por Lincoln y buscaba dirigirse a la zona de cuarentena ubicada en Boston. La típica desconfianza frente a un extraño y años de soledad llevan a Bill a pegar un salto de fe con Frank. Una cena y algo de música de piano después, Bill y Frank se acercan íntimamente. Durante los minutos que se nos presenta a Bill como un paranoico preparacionista –faceta que lo ayudo a sobrevivir–, esta es la primera vez que lo vemos vulnerable.

Frank se queda a vivir en el pueblo de Bill y comienzan una relación que «ablanda» un poco a Bill, solo un poco. Frank es más abierto a las personas y en transmisiones de radio conoce a Tess en 2010, quien a su vez lleva a Joel a una cena con Bill y Frank. Conociendo como conocemos a Joel y Tess podríamos pensar que este par –que no son buenas personas–, querían robar todo lo que Bill construyó. Sin embargo no es el caso. Ambos honestamente buscaban formar una alianza comercial o de trueque a la que Bill se niega con abierta desconfianza.

Un último adiós en el episodio 3 de The Last of Us.

Técnicamente son los instintos de Bill los que lo ayudaron a salir adelante hasta entonces en medio del apocalipsis cordyceps. No creer en un principio en Joel es otro de esos instintos agudizados, como bien sabemos por The Last of Us. Hacia 2013, las barreras del pueblo de Bill van decayendo y grupos de asaltantes acosan sus alrededores. Bill resulta herido en medio de esto y cambia de parecer, porque sugiere a Frank contactar a Joel temiendo su muerte.

El episodio 3 de The Last of Us pega un salto de 10 años hasta el presente de la serie. El mensaje encriptado por radio que se menciona en el episodio 1 explica su razón de ser. Bill continúa vivo, pero es Frank quien sufre de una condición degenerativa que le impide movilizarse a voluntad. En un acto de amor, pide a Bill ayudarlo a terminar con su dolor de una forma piadosa. Un cambio mucho más misericordioso que lo visto en el juego.

En el título de Naughty Dog, todo este segmento en Lincoln se nos introduce de forma diferente por medio de las trampas puestas por Bill. Joel y Ellie las activan por accidente, llamando la atención de una horda de infectados. Bill acude en su ayuda y en su escape por el pueblo se cruzan con el primer infectado de mayor grado en el juego: un gordinflón o hinchado (‘bloater’). Bill le debe un favor a Joel y es así como este último consigue una camioneta para transportar a Ellie.

En el juego de The Last of Us, Frank es un cameo y se insinúa por encima su relación con Bill. Lo que hace la serie no es solo presentar una precuela de ambos personajes, sino expandir de forma delicada y respetuosa un sentimiento puro en medio de la oscuridad. A favor de este cambio de dirección, el desenlace es diferente pero no vemos a Bill encontrarse con Joel y Ellie tras su llegada a Lincoln. Tampoco presenciamos al mencionado infectado hinchado y creemos que lo están guardando para la Universidad de Colorado del Este.

Uno de los momentos más importantes que nos da este episodio, además de los muchos protagonizados por Bill y Frank, es el «bautizo» de Joel y Ellie. Cuando nuestra pareja dispareja se viste con la misma ropa del juego, es cuando podemos decir que han sido oficialmente bautizados con sus papeles de Joel y Ellie. Una suerte de homenaje e infalible referencia directa a todos los fans de The Last of Us.

Y no es lo único, pues la ventana abierta en la casa de Bill, tan icónica del inicio de pantalla del primer juego (como el episodio 1 en el cuarto de Sarah), es otro guiño más. La misma lección que Tess le dio a Joel de cómo proteger a Ellie en su ausencia, parece ser la que Bill le deja a Joel con una carta de despedida. Salva a quien puedas salvar, incluso si es un extraño caído en un pozo que necesita una mano. O una niña inmune a un letal hongo que vive maravillada con cada pequeño aspecto de cómo era la vida. Siempre hay algo por lo que vale la pena vivir. 🍄

