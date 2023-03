Vamos a dejar de lado temporalmente las aventuras de Din Djarin y su hijo para mirar un lado muy diferente del universo Star Wars. ‘El converso’, se enfoca en en Doctor Pershing —el científico que estaba investigando y experimentando en Grogu— su reintegración a la Nueva República y las formas en que el Imperio sigue vivo. Vamos a analizar y listar las referencias a Coruscant, el Imperio, la investigación del Doctor Pershing, la amnistía a los imperiales y hasta el Taungsday en el capítulo 19 o episodio 3 de la temporada 3 de The Mandalorian.

Debido a este radical cambio de tono, algunos han dicho que esta historia no parece de The Mandalorian, sino de Andor. Sin embargo, va a tener una importancia muy grande para el futuro de la serie.

A continuación encontrarán ‘spoilers’ de The Mandalorian, capítulo 19 (temporada 3, episodio 3): El converso.

El Imperio sigue en pie

Poco después de comenzar el episodio, Din Djaron y Bo-Katan son atacados por una gran fuerza formada por Interceptores TIE y bombarderos del Imperio. Esto nos recuerda que, a pesar de la muerte del Emperador Palpatine, la disolución del Imperio y la formación de la Nueva República, hay Fuerzas Imperiales todavía muy activas en los tiempos de The Mandalorian.

Ya habíamos visto remanentes del Imperio en las fuerzas de Moff Gideon, pero no parecían ser tan grandes. Aquellos que estamos familiarizados con el Nuevo Universo Expandido canónico sabemos qué pasó. Tras la caída del Imperio en la Batalla de Endor, muchos Moff y Almirantes tomaron sus fuerzas y trataron de tomar control de lo que quedaba de la flota. fue la Gran Almirante Rae Sloane quien logró unificar los restos del Imperio en una fuerza que llegó a amenazar a la Nueva República. Fueron los cimientos de la Primera Orden.

¿Por qué el Imperio atacó el castillo de Bo Katan?

En el episodio no explicaron la razón, pero tenemos una teoría. Como pudimos ver, los remanentes del Imperio se están moviendo. Es posible que la Gran Almirante Sloane u otro de los altos oficiales creyera que Bo-Katan tiene el potencial de reunificar a los Mandalorianos y amenazar el resurgimiento del Imperio, así que decidieron deshacerse de ella antes de que eso ocurriera.

La Coruscant de la Nueva República en The Mandalorian

La antigua capital de la República y capital Imperial se encuentra bajo nueva administración. Los fanáticos más observadores reconocerán la Plaza Monumental como el lugar de Coruscant que vemos al final de la edición especial de El Retorno del Jedi donde están celebrando la caída del Emperador. Este lugar específico de la ciudad-planeta ha aparecido en varias obras de Star Wars, incluyendo las series animadas La guerra de los clones, Fuerzas del destino y en varias novelas.

Por supuesto, el lugar que más llama la atención es el pico del Monte Umate. Este fue nombrado por primera vez en la novela The High Republic: Luz de los Jedi. Aunque la serie lo presenta como algo «hermoso», la verdad es que representa la artificialidad de Coruscant y lo mucho que se ha alejado de la naturaleza. Recuerden que esta es una urbe que literalmente cubre toda la superficie del planeta.

Esta «artificialidad» se puede ver a nivel social también, con los aristócratas que hablan con el Doctor Pershing. Estas son personas desconectadas de la realidad que vive el resto de la Galaxia y que no se vieron afectadas realmente por el Imperio. Solo buscan sacar provecho de la situación actual. Son similares a los ricos de Canto Bight que vimos en Los últimos Jedi.

Amnistía a imperiales

Este es un tema muy interesante que nos sorprende ver tratado con relativa profundidad en el episodio 3 de la temporada 3 o capítulo 19 de The Mandalorian.

La amnistía a oficiales, científicos y soldados del Imperio es un tema espinoso y con muchos matices. Estos están directamente inspirados en la amnistía que se otorgó a ciertos miembros del Partido Nazi tras la segunda guerra mundial, especialmente a científicos, para que pudieran trabajar en países como Estados Unidos. Es cierto que muchas de estas personas trabajaron para los Nazis o el Imperio porque no tenían otra opción. Pero otras creían en la «causa» y se les perdonó porque eran útiles a los gobiernos que los protegieron.

Bryan Matyas, artista conceptual en Lucasfilm, confirmó que se inspiró en la estética de los científicos nazis para diseñar al Doctor Pershing y su laboratorio.

El programa de amnistía a imperiales, tal como se muestra en el capítulo 19 de The Mandalorian, parece algo positivo. Una segunda oportunidad a personas que tal vez lo merecen y que pueden hacer algo útil para resarcirse por sus crímenes. Sin embargo, también los deshumaniza y les reemplaza su nombre por un número. Este programa sirvió como protección a muchos oficiales que conspiraron y formaron la Primera Orden desde el mismo interior de la Nueva República. Si quieres saber más sobre cómo pasó esto, les recomendamos la excelente novela de Claudia Gray Star Wars: Bloodline, protagonizada por Leia.

La investigación del Doctor Pershing en The Mandalorian

Nos complace que esta serie haya heredado el análisis ético de la clonación y manipulación genética que ya había sido tocado en La guerra de los clones y The Bad Batch. Si no lo recuerdan, el objetivo de la investigación del Doctor Pershing en The Mandalorian es usar la sangre alta en midiclorias de Grogu para crear soldados sensibles a la Fuerza.

Una teoría popular en la comunidad de fanáticos de Star Wars es que el resultado de esta investigación será la creación del Líder Supremo Snoke. Es claro que Sloane busca una figura similar al Emperador para recrear el Imperio en torno a su figura. En este caso, la Primera Orden.

Otras referencias al universo Star Wars en el capítulo 19 (temporada 3, episodio 3) de The Mandalorian

En varias ocasiones vemos al Doctor Pershing tocarse su oreja cuando se pone nervioso. Esto es porque en el final de la temporada 2, un disparo de Cara Dune rozó su oreja . Seguramente recuerda lo cerca que estuvo de la muerte y eso le produjo un ‘tic’.

. Seguramente recuerda lo cerca que estuvo de la muerte y eso le produjo un ‘tic’. El torturador mental que mencionan un par de veces y en el que está basado el aparato al que someten al doctor ya había sido mencionado al final de la temporada 1 de la serie. Cara Dune dijo que seguramente la someterían a uno si la atrapaban, pero Greef Karga dice que no cree que estos existan. En inglés comparten nombre con una criatura de Calabozos y Dragones, el ‘Mind Flayer’.

que mencionan un par de veces y en el que está basado el aparato al que someten al doctor ya había sido mencionado al final de la temporada 1 de la serie. Cara Dune dijo que seguramente la someterían a uno si la atrapaban, pero Greef Karga dice que no cree que estos existan. En inglés comparten nombre con una criatura de Calabozos y Dragones, el ‘Mind Flayer’. El Taungsday que mencionan en el capítulo 3 de The Mandalorian es el tercer día de la semana y es llamado así en honor a una especie de Coruscant llamada Taung. Esto es un guiño a que los miércoles o taungsday son los días que se emite la serie The Mandalorian en Disney+ y a que los Taung eran los mandalorianos originales en la anterior continuidad.

que mencionan en el capítulo 3 de The Mandalorian es el tercer día de la semana y es llamado así en honor a una especie de Coruscant llamada Taung. Esto es un guiño a que los miércoles o taungsday son los días que se emite la serie The Mandalorian en Disney+ y a que los Taung eran los mandalorianos originales en la anterior continuidad. Pershing le dice al doctor Mon Calamari que lo atiende que «esto es una trampa». Esto es un guiño al famoso meme sacado de El Retorno del Jedi en el que el General Ackbar, también un Mon Calamari, dice una frase similar.

Esperamos que estos detalles sobre Coruscant, el Imperio, la investigación del Doctor Pershing, la amnistía a los imperiales y hasta el Taungsday les hayan parecido interesantes y ayuden a apreciar más el capítulo 19 de The Mandalorian.

Sigan pendientes de GamerFocus, continuaremos haciendo artículos como este con cada nuevo episodio de la serie.

Otros artículos sobre Star Wars en GamerFocus