Navia no será la única en llegar con la actualización 4.3. En los gachapón de esta versión también podremos adquirir a Chevreuse y en esta guía les diremos cómo crear un buen ‘build’ para ella y cuáles creemos que son su mejor arma, equipo, conjunto de artefactos y cómo conseguir los materiales de mejora de personaje y talentos en Genshin Impact.

Por si s están preguntando qué significa su nombre, Chevreuse es una pequeña población de Francia. Nada raro tomando en cuenta que ese país es la principal inspiración detrás de Fontaine.

Índice

Cómo conseguir a Chevreuse

Chevreuse será uno de los personajes destacados de cuatros estrellas en los gachapones de la primera fase de la actualización 4.3 de Genshin Impact. la primera ola de estos deberían llegar la noche del martes 19 de diciembre de 2023, pero no sabemos aún si este personaje será parte de la primera o la segunda ola.

Mientras los gachapones con Chevreuse están activos, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Ya que Chevreuse es uno de los personajes destacados de estos gachapón, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos, pero no se confíen demasiado en qué puede salirles.

Cuando desaparezcan estos banners, Chevreuse podría ser agregada al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades y Talentos

Ataque Normal – Bayoneta de vanguardia modificada Normal: Realiza hasta 4 ataques rápidos con lanza. Cargado: Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzarse al frente e infligir daño a los enemigos en el camino. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Fuego rápido de proximidad e intercepción Presionar una vez: dispara al enemigo e inflige Daño Pyro en el AdE. Mantener pulsado: Apunta y fija a un enemigo en su campo de visión para dispararle con un fuego de intercepción de mayor precisión. Si Chevreuse posee una bala de punta sobrecargada, la disparará e infligirá mayor cantidad de Daño Pyro con una mayor AdE. Chevreuse obtiene una bala de punta sobrecargada cuando un miembro del equipo cercano causa una reacción de Sobrecarga. Solo se puede tener 1 bala al mismo tiempo. Tras disparar, Chevreuse restaurará Vida durante un tiempo al personaje en uso de forma continua en función de la Vida Máx. de Chevreuse.

Habilidad Definitiva – Bombardeo radial: lanza una granada explosiva a sus enemigos e infligir Daño Pyro en el AdE. Al impactar, la granada se divide en varias bombas secundarias. Dichas bombas explotan tras un breve intervalo de tiempo e infligen Daño Pyro a los enemigos cercanos.

Habilidades pasivas

Marcha rápida táctica: Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al esprintar de todos los miembros de tu equipo. No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos.

Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al esprintar de todos los miembros de tu equipo. No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos. Vigilancia coordinada (Nivel 20+) : Si el equipo está formado únicamente por personajes Pyro y Electro y hay al menos un personaje Pyro y uno Electro en él, Chevreuse otorga el efecto de “maniobra coordinada” a los miembros del equipo cercanos. Cuando un personaje bajo este efecto causa una reacción de Sobrecarga, la RES Pyro y Electro del enemigo afectado por dicha reacción se reduce en un 40% durante 6 s.

: Si el equipo está formado únicamente por personajes Pyro y Electro y hay al menos un personaje Pyro y uno Electro en él, Chevreuse otorga el efecto de “maniobra coordinada” a los miembros del equipo cercanos. Cuando un personaje bajo este efecto causa una reacción de Sobrecarga, la RES Pyro y Electro del enemigo afectado por dicha reacción se reduce en un 40% durante 6 s. Formación lineal integral (Nivel 60+): Cuando Chevreuse dispara una bala de punta sobrecargada de Fuego rápido de proximidad e intercepción, el ATQ de todos los personajes Pyro y Electro cercanos del equipo aumenta en un 1% durante 30 s por cada 1000 pts. de Vida Máx. que tenga Chevreuse. El ATQ puede aumentar en un máximo de un 40% de esta manera.

Mejor arma para un ‘build’ de Chevreuse en Genshin Impact

Ya el el rol de Chevreuse en un equipo de Genshin Impact es tan directo —soporte elemental para reacciones de sobrecarga— debería ser fácil determinar cuál es la mejor arma para su ‘build’, solo tengan en cuenta que sí tengan suficientes materiales para mejorarla.

Nuestra recomendación es la lanza de cuatro estrellas Alabarda del viento epistolar.

Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ del personaje con esta lanza aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10s. Es perfecta para alguien como Chevreuse que se enfoca en causar reacciones de Sobrecarga.

Si no tienen esta lanza, recomendamos las siguientes:

Perdición del dragón (4★) : Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por Hydro o Pyro.

: Aumenta en un 20% el daño contra los enemigos afectados por Hydro o Pyro. Lanza de Favonius (4★): Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s.

Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s. Pacificadora del desastre (5★): Otorga un 12% a todos los Bonos de Daño Elemental. Al lanzar la Habilidad Elemental, se obtiene el efecto “consumación” durante 20 s, el cual aumenta el ATQ en un 3.2% por segundo. Este efecto puede acumularse hasta 6 veces. Cuando el personaje que equipa esta arma está en tu equipo pero no en uso, el aumento de ataque otorgado por consumación se dobla.

No se preocupen demasiado si no tienen estas lanzas. La mejor arma para un ‘build’ de Chevreuse puede ser la lanza que tengan en su inventario si acomodan bien el resto de su equipo, conjunto de artefactos y tienen los materiales de mejora.

Guía de mejor composición de equipo para Chevreuse en Genshin Impact

Basados en las mejoras que recibe este personaje y su equipo con cualquier ‘build’ gracias a su Habilidad Elemental, pasivas y constelaciones, no cabe duda que la mejor composición para Chevreuse en Genshin Impact es una formada solo por personajes Electro y Pyro. Se puede usar en otras combinaciones, pero esta es la forma de sacarle más ventaja.

Nuestra recomendación de personajes para poner a su lado se va por dos equipos diferentes, dependiendo si quieren un DPS Electro o Pyro. El primero es: Shogun Raiden, Fischl y Bennet.

El objetivo de este equipo es dejar el cuervo de Fischl causando daño, atacar con la Shogun, causar reacciones de Electrocargado con Chevreuse y curar con Bennet potenciando el daño de la DPS.

El otro posible equipo que recomendamos es Hu Tao o Yoimiya, Kuki Shinobu y Xiangling.

Este equipo se enfoca más en Pyro y usaría a Kuki Shinobu para crear las reacciones. Xiangling puede ser cambiada con Fishcl o Yae Miko.

En cualquier caso, reemplacen a los personajes del equipo que acompañará el ‘build’ de Chevreuse a su gusto o para acomodarlos al mejor arma, conjunto de artefactos y materiales de mejora que tengan.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Chevreuse en Genshin Impact

Seguimos enfocados en usar a Chevreuse como un soporte elemental para causar reacciones, así que en conjunto con su mejor arma y equipo, su ‘build’ necesita el conjunto de artefactos Bruja carmesí en llamas. Este se consigue en el Palacio oculto de la Fórmula Zhou (Dominio de la bendición: Escarcha I a IV).

Dos piezas : Bono de Daño Pyro +15%.

: Bono de Daño Pyro +15%. Cuatro piezas: Aumenta el daño causado por Sobrecarga, Quemadura y Crepitar en un 40%, y el de Vaporización y Derretido en un 15%. El uso de una Habilidad Elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50% durante 10 s. Puede acumularse hasta un máximo de 3 veces.

Otras buenas opciones para ella son aquellas que potencien el Daño Pyro y sobre todos las que aumenten su Maestría Elemental.

Sueños áureos (dos piezas) : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Sueños áureos (cuatro piezas) : Tras causar una Reacción Elemental, el personaje que lleve equipado este conjunto obtiene durante 8 s los siguientes fortalecimientos en función de los tipos elementales de los miembros del equipo: por cada personaje del mismo tipo elemental que el portador de este conjunto, el ATQ aumenta en un 14%; por cada personaje de tipo elemental distinto al portador de este conjunto, la Maestría Elemental aumenta en 50 pts. Cada uno de estos efectos se calcula para un máximo de 3 personajes. Este efecto solo se puede activar una vez cada 8 s, y se activará incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado esté en tu equipo pero no en uso.

: Tras causar una Reacción Elemental, el personaje que lleve equipado este conjunto obtiene durante 8 s los siguientes fortalecimientos en función de los tipos elementales de los miembros del equipo: por cada personaje del mismo tipo elemental que el portador de este conjunto, el ATQ aumenta en un 14%; por cada personaje de tipo elemental distinto al portador de este conjunto, la Maestría Elemental aumenta en 50 pts. Cada uno de estos efectos se calcula para un máximo de 3 personajes. Este efecto solo se puede activar una vez cada 8 s, y se activará incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado esté en tu equipo pero no en uso. Virtuoso Corredor de Lava (dos piezas) : RES Pyro +40%.

: RES Pyro +40%. Virtuoso Corredor de Lava (cuatro piezas) : Aumenta en un 35% el daño contra los enemigos afectados por Pyro.

: Aumenta en un 35% el daño contra los enemigos afectados por Pyro. Orquesta del errante (dos piezas) : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Flor olvidada del paraiso (dos piezas): Maestría Elemental +80 pts.

Como siempre decimos, no se preocupen si no tienen ninguno de estos conjuntos de artefactos y no se quieren poner a farmearlos, ignoren la guía hagan el ‘build’ de Chevreuse con lo mejor que tengan y que encaje bien con su arma y equipo, pero no olviden los materiales necesarios para mejorarlos.

Niveles de constelación

Si obtienen múltiples veces a este personaje en el en el banner del Gachapón, obtendrán objetos Stella Fortuna que sirven para aumentar su nivel de constelación y potenciar sus habilidades y poder aprovechar la mejor arma, build y equipo para Chevreuse.

Temple estabilizador en el Frente (Nivel 1): Cuando un personaje (a excepción de Chevreuse) que está bajo el efecto de maniobra coordinada causa una reacción de Sobrecarga, recupera 6 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Vigilancia coordinada”.

Cuando un personaje (a excepción de Chevreuse) que está bajo el efecto de maniobra coordinada causa una reacción de Sobrecarga, recupera 6 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Vigilancia coordinada”. Detonación de Francotirador (Nivel 2): Al mantener pulsada la habilidad Fuego rápido de proximidad e intercepción y alcanzar a un objetivo con un disparo, cerca de la ubicación del objetivo tienen lugar 2 explosiones encadenadas, cada una de las cuales inflige Daño Pyro en una cantidad equivalente al 120% del ATQ de Chevreuse. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 s, y el daño infligido de esta forma se considera daño de Habilidad Elemental.

Al mantener pulsada la habilidad Fuego rápido de proximidad e intercepción y alcanzar a un objetivo con un disparo, cerca de la ubicación del objetivo tienen lugar 2 explosiones encadenadas, cada una de las cuales inflige Daño Pyro en una cantidad equivalente al 120% del ATQ de Chevreuse. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 s, y el daño infligido de esta forma se considera daño de Habilidad Elemental. Recarga artificiosa (Nivel 3): Aumenta el nivel de habilidad de Fuego rápido de proximidad e intercepción +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Fuego rápido de proximidad e intercepción +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Técnica de multidisparo rápido (Nivel 4): Tras usar Bombardeo radial, el TdE para lanzar Fuego rápido de proximidad e intercepción manteniendo pulsado se reduce en un 100%. Este efecto dura un máximo de 6 s y finaliza tras lanzar 2 veces Fuego rápido de proximidad e intercepción manteniendo pulsado.

Tras usar Bombardeo radial, el TdE para lanzar Fuego rápido de proximidad e intercepción manteniendo pulsado se reduce en un 100%. Este efecto dura un máximo de 6 s y finaliza tras lanzar 2 veces Fuego rápido de proximidad e intercepción manteniendo pulsado. Potencia de fuego incremental (Nivel 5): Aumenta el nivel de habilidad de Bombardeo radial +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Bombardeo radial +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Persecución fenecedora del mal (Nivel 6): Tras haber transcurrido 12 s del efecto curativo de Fuego rápido de proximidad e intercepción, todos los personajes del equipo cercanos regeneran Vida en una cantidad equivalente al 10% de la Vida Máx. de Chevreuse. Después de que un personaje reciba curación a causa de Fuego rápido de proximidad e intercepción, obtiene un 20% de Bono de Daño Pyro y de Bono de Daño Electro. Este efecto dura 8 s y puede acumularse hasta 3 veces. Cada acumulación tendrá su propia duración individual.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Chevreuse en Genshin Impact

Guía de materiales de Ascensión de Chevreuse

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Ágata Agnidus 3x Engranaje de malla 3x Campanilla lumidulce 20.000 40+ 3x Fragmentos de Ágata Agnidus 15x Engranaje de malla 10x Campanilla lumidulce 2x

Cuerno de corcel fontamarino 40.000 50+ 6x Fragmentos de Ágata Agnidus 12x Mecaengranaje recto 20x Campanilla lumidulce 4x

Cuerno de corcel fontamarino 60.000 60+ 3x Trozos de Ágata Agnidus 18x Mecaengranaje recto 30x Campanilla lumidulce 8x

Cuerno de corcel fontamarino 80.000 70+ 6x Trozos de Ágata Agnidus 12x Engranaje mecadinámico 45x Campanilla lumidulce 12x

Cuerno de corcel fontamarino 100.000 80+ 6x Ágata Agnidus 24x Engranaje mecadinámico 60x Campanilla lumidulce 20x

Cuerno de corcel fontamarino 120.000

La Ágata Agnidus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Regisvid Pyro, Hipostasis Pyro y Emperador Piroacorazado en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Regisvid Pyro, Hipostasis Pyro y Emperador Piroacorazado en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. El Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje mecadinámico se obtienen derrotando los enemigos Mecabots de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando los enemigos Mecabots de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Campanilla lumidulce explorando al norte de la Corte de Fontaine.

explorando al norte de la Corte de Fontaine. Los objetos Cuerno de corcel fontamarino se obtienen derrotando al jefe Corcel de Mar Perlamilenario de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejora de talentos (habilidades) para Chevreuse

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Chevreuse. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del orden 6x Engranaje de malla 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del orden 3x Mecaengranaje recto 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del orden 4x Mecaengranaje recto 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del orden 6x Mecaengranaje recto 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del orden 9x Mecaengranaje recto 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del orden 4x Engranaje mecadinámico 120.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 8 6x Filosofía del orden 6x Engranaje mecadinámico 260.000 Mora 1x Ojo del vórtice deslucido Nivel 9 12x Filosofía del orden 9x Engranaje mecadinámico 450.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido Nivel 10 16x Filosofía del orden 12x Engranaje mecadinámico 700.000 Mora 2x Ojo del vórtice deslucido 1x Corona de la sabiduría

Los textos del orden se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones. El Engranaje de malla, Mecaengranaje recto y Engranaje mecadinámico se obtienen derrotando los enemigos Mecabots de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando los enemigos Mecabots de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los materiales Ojo del vórtice deslucido para las habilidades de Chevreuse se obtienen derrotando al jefe Narval Devoraestrellas de Nivel 70 o superior. Está en el dominio Sombra extramundana (Reminiscencia: Bestia sideral II a IV)

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ o equipo de Chevreuse.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Chevreuseen su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.