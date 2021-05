‘Electric’ será la canción de Katy Perry para su colaboración con Pokémon

Hace algunos meses comenzó la celebración del aniversario 25 de Pokémon. A través de de un emotivo video se reveló que Katy Perry haría parte de esta fiesta. Desde entonces, no hubo noticias de esta colaboración… hasta hoy. Finalmente, Katy Perry anunció a través de su cuenta de Twitter que lanzará ‘Electric’, una canción que parece inspirada en una Pikachu.

¿Cuándo se lanzará ‘Electric’ de Katy Perry?

Según la información de la cuenta de la cantante y de la cuenta oficial de Pokémon, el 14 de mayo de mayo de 2021 saldrá la canción en las plataformas principales. Quienes deseen un recordatorio pueden preguardar la canción en Spotify.

‘Electric’ no es la primera aventura de Katy Perry en el mundo de los videojuegos. Hace algunos años, la cantante colaboró con Final Fantasy Brave Exvius.

¿Qué otros cantantes harán canciones para el aniversario 25 de Pokémon?

Katy Perry no es la primera que realiza una colaboración este año con Pokémon. El primer artista en publicar una canción para este aniversario fue Post Malone. De hecho, el Día de Pokémon se hizo un concierto del artista donde se lanzó ‘Only Wanna Be With You‘. Además, ese día se reveló que J Balvin también hará parte de la celebración junto a otros artistas que aún no se han anunciado.

¿Qué más anuncios se han hecho para el aniversario 25 de Pokémon?

Era claro que los juegos no podían quedarse a fuera de la celebración de este aniversario. Uno de las más esperadas secuelas ya se estrenó. Por supuesto, hablamos de New Pokémon Snap. Además, después de mucho esperar, al fin se anunciaron los ‘Remakes’ de Pokémon Diamond/Pearl y, por si fuera poco, se reveló Pokémon Legends: Arceus, un videojuego de mundo abierto enfocado en la región de Sinnoh. Esperamos que en E3 tengamos más noticias de estos juegos.

Fuente: cuenta de Katy Perry en Twitter