[Rumor] Ghost of Tsushima tendría una expansión independiente en 2021

No es un misterio que Ghost of Tsushima ya es una de las propiedades intelectuales más exitosas de PlayStation. Más allá de las reseñas positivas, el último título de Sucker Punch Productions ha vendido más de 6.5 millones de copias. Este éxito comercial viene de la mano con otra clase de reconocimientos y logros. Entre estos destaca que el estudio ahora es embajador de la isla japonesa y una cinta dirigida por Chad Stahelski está en producción.

Sin embargo, nadie esperaba que Sucker Punch fuera a sacar una secuela tan pronto… o por lo menos eso es lo que sugiere el más reciente rumor alrededor del titulado “Ghost of Ikishima”.

¿Qué es “Ghost of Ikishima”?

Los rumores sugieren que “Ghost of Ikishima”, la supuesta expansión independiente de Ghost of Tsushima, tendrá su lanzamiento en 2021.

El usuario Shpeshal_Nick, cofundador de XboxERA y confiable ‘insider’ de la industria, ha dado credibilidad a los rumores y ha asegurado que “Ghost of Ikishima” será una expansión independiente en la misma vena y escala de Uncharted: Lost Legacy (2017) y Spider-Man: Miles Morales (2020). KatharsisT, otro ‘insider’ y miembro de ResetERA, ha contribuido a la creciente veracidad de este rumor y agregó que será una aventura 100% individual.

¿Cuándo sería el lanzamiento de “Ghost of Ikishima”?

Según Shpeshal_Nick, el lanzamiento de “Ghost of Ikishima” (la supuesta expansión de Ghost of Tsushima) sería en algún momento de 2021. Lo más probable es que sea finales de año.

¿A qué consolas llegaría?

Aunque por el momento no se sabe, es muy probable que llegue tanto a PS4 como PS5.

¿Cómo sería la jugabilidad de “Ghost of Ikishima”?

El mapa del archipiélago Iki

Aunque por el momento se desconocen detalles precisos sobre la jugabilidad de “Ghost of Ikishima”, lo más probable es que no sea muy diferente al juego de 2020 en lo que respecta a mecánicas. En caso de que el rumor sea verídico, la única pista que tenemos es el propio nombre de la expansión. Esta hace referencia a el archipiélago de Iki, ubicado al sur de Tsushima. Históricamente, estas islas —que en su mayoría son inhabitables por su actividad volcánica— fueron atacadas durante las invasiones de los mongoles en su trayecto hacia Kyushu. Esto sugiere que “Ghost of Ikishima” podría ser una precuela del juego original —que relata la primera invasión mongola— o un prologo de la segunda. Por ahora no hay certeza.

Ghost of Tsushima está disponible para PlayStation 4.

Fuentes: Shpeshal_Nick, ResetERA