Aunque recientes remasterizaciones y ‘spin-offs’ han logrado que Saints Row se mantenga vigente en el imaginario de los jugadores, los fanáticos de la franquicia han estado clamando por una nueva entrega desde hace más de 5 años. Si bien THQ Nordic —propietario de Volition, estudio responsable de la serie— ya había dado a conocer que un nuevo juego estaba en desarrollo, la ausencia de noticias dio lugar a incontables rumores sobre la secuela.

Por fortuna, GamerFocus y otros medios tuvieron la oportunidad de dar un vistazo anticipado a la próxima entrega de Saints Row antes de su revelación oficial dentro del marco de Gamescom 2021. En este artículo podrán encontrar todo lo que se nos reveló sobre el título. Esto va desde su fecha de lanzamiento y novedades en materia de jugabilidad hasta la razón por la cual el Saints Row que debutará en 2022 será un completo ‘reboot’ de su historia.

¡Actualizaremos esta nota a medida se comparta más información sobre el juego!

¿Cuándo será el lanzamiento de Saints Row (2022)?

El lanzamiento del ‘reboot’ de Saints Row está programado para el 25 de febrero de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Epic Games Store.

¿De qué tratará la historia de Saints Row (2022)?

Tras los estrambóticos eventos de Saints Row IV (2013) y Gat out of Hell (2015), Volition sabía que no había forma de continuar la historia de los 3rd Street Saints. Más allá de la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, había un deseo dentro de Volition de contar una historia diferente. Al fin y al cabo, el estudio quería volver a las raíces de la franquicia y hacer una historia criminal más contemporánea y creíble para todos los jugadores. De esta forma, Volition tomó la decisión de hacer Saints Row (2022) un ‘reboot’ total de la franquicia.

En control de un avatar —que será bastante personalizable, como es usual en Saints Row—, los jugadores deberán construir su propio imperio criminal eliminando a la competencia.

Si bien esta historia no será tan exagerada como la de Saints Row: The Third (2011) y su secuela, Volition ha asegurado que el humor seguirá siendo una seña de identidad del ‘reboot’.

¿Cómo será el mundo abierto de Saints Row (2022)?

Aunque su lanzamiento no será hasta principios de 2022, los tráileres del ‘reboot’ de Saints Row dejan ver bastante de la historia, la jugabilidad y otros aspectos del esperado título de mundo abierto.

El ‘reboot’ de Saints Row se ambientará en Santo Ileso, una ciudad ubicada al suroeste de Estados Unidos y con una clara influencia latina. Según Brian Traficante, director creativo en Volition, la intención es entregar el mundo abierto más diverso y colorido de la franquicia.

Como los mapas de anteriores Saints Row, Santo Ileso estará dividida en 9 distritos. Según Frank Marquart, director de arte en Volition, cada uno gozará de un estilo único. Esto no se verá reflejado únicamente en lo visual, sino también en lo transversal. Mientras que algunos tendrán una mayor verticalidad, otros se distinguirán por sus pintorescas estructuras.

¿Quiénes serán los protagonistas?

De izquierda a derecha: Kevin, el/la Jefe, Eli y Neenah. Estos son los nuevos Saints.

Aunque los jugadores solo tendrán control del avatar que encabezará a los nuevos Saints, en el corazón de esta nueva banda se encuentra un grupo de cuatro amigos con grandes ambiciones:

Eli – Tras completar su maestría en administración de empresas, Eli llegó a Santo Ileso con el fin de amasar una fortuna convirtiéndose en un pionero. Poco sospechaba que ayudaría a construir el mayor imperio criminal que jamás haya visto la ciudad.

– Tras completar su maestría en administración de empresas, Eli llegó a Santo Ileso con el fin de amasar una fortuna convirtiéndose en un pionero. Poco sospechaba que ayudaría a construir el mayor imperio criminal que jamás haya visto la ciudad. Neenah – Una hábil mecánica y conductora con un gran amor por el arte. A pesar de estudiar historia del arte y antropología, no pudo conseguir el trabajo que tanto quería en un museo. Sin muchas opciones, Neenah se vio obligada a trabajar para Los Panteros. Por fortuna, los Saints le ofrecen la oportunidad de trabajar bajo sus propios términos.

– Una hábil mecánica y conductora con un gran amor por el arte. A pesar de estudiar historia del arte y antropología, no pudo conseguir el trabajo que tanto quería en un museo. Sin muchas opciones, Neenah se vio obligada a trabajar para Los Panteros. Por fortuna, los Saints le ofrecen la oportunidad de trabajar bajo sus propios términos. Kevin – Un individuo muy social y dispuesto entretener a la gente, por lo cual el trabajo de DJ le queda como anillo al dedo. No obstante, también está en búsqueda de nuevas experiencias y un lugar al cual pertenecer. Al principio del juego, piensa que ha encontrado su hogar con los Idols. Sin embargo, no tarda en descubrir que su verdadera familia se encuentra en los Saints.

– Un individuo muy social y dispuesto entretener a la gente, por lo cual el trabajo de DJ le queda como anillo al dedo. No obstante, también está en búsqueda de nuevas experiencias y un lugar al cual pertenecer. Al principio del juego, piensa que ha encontrado su hogar con los Idols. Sin embargo, no tarda en descubrir que su verdadera familia se encuentra en los Saints. El/la Jefe – Un/a criminal de poca monta que finalmente decide dejar de trabajar para otras bandas y llegar hasta la cima del mundo criminal de Santo Ileso.

¿Quiénes serán los villanos en Saints Row (2022)?

Saints Row (2022) marca el regreso de las facciones. Habrá tres, cada una con su especialidad.

El ‘reboot’ de Saints Row marcará el regreso de las facciones. Al principio del juego, Santo Ileso estará bajo el control de tres bandas criminales: Los Panteros, la agrupación más nativa y tradicional de Santo Ileso; Marshall Defense Industries, un conglomerado de armas de alta tecnología; y The Idols, un grupo de anarquistas motivados por pretensiones de fama. Cada una de estas gozará de una identidad visual única y una especialidad en materia de combate.

¿Cómo será la jugabilidad de Saints Row (2022)?

En materia de jugabilidad básica, Saints Row (2022) será muy similar a anteriores entregas. Los jugadores podrán explorar libremente Santo Ileso en toda clase de vehículos. Estos incluyen bicicletas, aviones, helicópteros, VTOLs, hoverbikes, hoverboards, go-karts y un wingsuit.

Igualmente, los tiroteos no girarán alrededor de precisión ni el uso de cobertura, sino en la confrontación directa de los enemigos. Para ello, los jugadores gozarán de un amplio y variado arsenal de armas. La progresión seguirá teniendo elementos RPG. A medida que suban de nivel, los jugadores desbloquearán armamento y habilidades. Entre estas se encuentra la capacidad de llamar miembros de los Saints para que ayuden al protagonista en los combates.

Una de las principales novedades en materia de jugabilidad del próximo Saints Row será la mayor importancia que tendrán los vehículos durante los combates. Por supuesto, eso no es lo único.

Sin embargo, el ‘reboot’ de Saints Row gozará de algunas novedades en materia de jugabilidad.

No solo habrá un mayor énfasis en el uso de los vehículos en los combates, sino que los jugadores podrán crear su propio imperio criminal. A medida avance la campaña, podrán comprar terrenos a lo largo Santo Ileso e invertir en toda clase de negocios. Estos pueden ir desde frentes legales, tales como restaurantes, hasta empresas ilegales, tales como una importadora de armas. Dependiendo de los negocios en los que los jugadores elijan invertir, el mundo abierto se verá afectado. No se sabe si estas decisiones también influirán en la historia.

¿Saints Row (2022) podrá jugarse en modo cooperativo?

Como anteriores entregas de la franquicia, Saints Row (2022) podrá jugarse en compañía de otro jugador. No obstante, solo podrá hacerse a través de emparejamiento en línea.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!