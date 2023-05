Tears of the Kingdom: los calabozos de Zelda están de vuelta

Los calabozos han sido una tradición desde el primer The Legend of Zelda en NES/Famicom Disk Drive. Avanzar por cada uno de ellos, normalmente ocho, obtener objetos especiales y derrotar a sus respectivos jefes es el estándar de los juegos de Zelda. Esta fórmula con el tiempo se sintió agotada y culparon a Skyward Sword –uno de los juegos con los mejores calabozos– de dicha monotonía. El rumbo cambió por completo para su sucesor Breath of the Wild y como resultado los calabozos desaparecieron.

En su lugar, en el mundo abierto de Hyrule encontramos múltiples santuarios con pequeños puzles y cuatro Bestias Divinas de los Campeones que hacían las veces de calabozos. Lamentablemente sin el mismo efecto. Esta frecuente queja sobre Breath of the Wild habría sido corregida en Tears of the Kingdom. Según el equipo desarrollador de Tears of the KIngdom, los calabozos temáticos tradicionales están de regreso.

Esta vez, es personal

El director Hidemaro Fujibayashi, el director de programación Takuhiro Dohta y el director de arte Satoru Takizawa, no tardaron mucho en confirmar el secreto a voces para la secuela.

Fujibayashi: «[En Tears of the Kingdom] hay un calabozo que se conecta directamente con la superficie de Hyrule. Si te lanzas desde los cielos directamente al calabozo, activarás un evento. Creemos que esta es una nueva experiencia que no era posible en el juego anterior.»

Dohta: «hicimos los calabozos únicos a sus respectivos ambientes, así que creemos que vas a disfrutar de una amplia variedad de características regionales.»

Takizawa: «crear una ‘amplia variedad’ fue bastante difícil. Las cuatro Bestias Divinas eran los calabozos en el último juego y compartían diseños similares. Esta vez, los calabozos son enormes y cada uno carga su propio aspecto y sentimiento regional. Justo como los tradicionales The Legend of Zelda. Creemos que proveen un reto satisfactorio para los jugadores. ¡Fueron ciertamente un reto para desarrollar!»

La confirmación de los «calabozos tradicionales» no llega como una sorpresa o ‘spoiler’. Desde los primeros avances de Tears of the Kingdom se veía que no solo utilizarían islas flotantes sobre Hyrule, sino que apostarían a entornos más ambiciosos basados en el mapa original. Esto también se refleja en el uso de nuevas habilidades como ‘Ultramano’, ‘Fusión’, ‘Retroceso’ y ‘Ascender’.

Fuerte: Nintendo