The Game Awards: Old Gods of Asgard, la banda de Alan Wake 2, se presentará en la entrega de premios

Tenemos muchas críticas hacia el enfoque que pone esta «entrega de premios» a los tráileres por encima de los mismos premios, pero hay algo que no podemos negar sobre el evento: siempre se luce en el aspecto musical. En su escenario hemos visto no solo a la orquesta interpretar grandes canciones de videojuegos, sino a artistas como Run The Jewels, Grimes y Chvrches. En su edición de 2023, The Game Awards contará con una presentación de Poets of The Fall, que interpretarán a la banda ficticia bajo la que han interpretado canciones para Alan Wake, Control y Alan Wake 2: Old Gods of Asgard

El anuncio llegó mediante la cuenta oficial de la agrupación en Twitter.

Aunque nos encantaría escuchar canciones como War (del primer Alan Wake) o Take Control (De Control), lo más probable es que durante su presentación en The Game Awards 2023 escuchemos Herald of Darkness o Dark Ocean Summoning —o con suerte ambas— que son las canciones que Poets of The Fall interpreta para Alan Wake 2 bajo el nombre de Old Gods of Asgard.

Si no han escuchado Herald of Darkness ni han visto el video que aparece en el juego —y no les molesta hacerse el ‘spoiler’— aquí la tienen a continuación.

Fecha, hora y cómo ver The Game Awards 2023

La fecha y hora de la ceremonia de entrega de premios llena de tráileres y anuncios The Game Awards será el jueves 7 de diciembre de 2023 a las 7:30 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Lo único que deben hacer es visitar uno de los siguientes canales en la fecha y hora de la presentación:

