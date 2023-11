A inicios del mes pasado conocimos que en noviembre llegará a KOF XV Hinako Shijo, el último personaje de la segunda temporada (2). Ahora, SNK por fin ha confirmado cuándo sale y cuáles son algunos de los movimientos de pelea que tendrá Hinako Shijo en The King of Fighters XV.

¿Cuándo sale y cuáles son los movimientos de pelea que tendrá Hinako en KOF XV?

Gracias al tráiler que reveló cuándo sale Hinako hemos podido apreciar que su lista de movimientos de KOF 2002 se encuentra intacta. Adicionalmente, Hinako tendrá movimientos nuevos. La cantidad de estos se desconocen, pero en el tráiler SNK mostro el nuevop ‘overhead’ y el movimiento Climax de Hinako en KOF XV.

Hinako impartirá el camino del sumo entre los personajes de KOF XV.

Hinako no era parte de un juego principal de la franquicia desde hace 20 años. Así que es normal que muchos se pregunten cuándo sale o estará disponible el personaje. Afortunamente, SNK ha adelantado el lanzamiento, ya que Hinako Shijo se unirá a KOF XV, para los poseedores del pase de temporada 2, el martes 14 de noviembre.

¿Cuál es la historia de Hinako Shijo?

El diseño de Hinako está inspirado en el personaje Chie Takemoto del ‘manga’ Jarinko Chie de 1978.

Hinako Shijo ( 四条 しじょう 雛子 ひなこ ) debutó en el juego The King of Fighters 2000 como parte del equipo de las mujeres junto a Mai Shiranui, Yuri Sakazaki y Kasumi Todoh. Hinako, según la historia de KOF, asiste a una escuela para chicas y creció practicando sumo después de quedar impactada cuándo presenció un encuentro profesional. Con la esperanza de practicar con sus compañeras de clase, Hinako trata de crear un club de sumo femenino en su escuela. Sin embargo, la idea no logra ganar respaldo en su colegio. Luego ella asiste a una audición para ser el cuarto miembro de equipo de mujeres en KOF 2000. Durante su audición, Hinako, logra derrotar a Yuri y se queda con el cuarto puesto. Su última aparición canónica fue en el juego KOF 2003 como parte del High School Girl Team junto a Athena y Malin.

Contenido DLC temporada 2 (Fighter Pass) The King of Fighters XV (KOF XV)

Contenido DLC temporada 1 The King of Fighters XV (KOF XV)

