Hace un mes conocimos cuándo saldrá el primer equipo DLC del «Team Pass 2» de KOF XV. Este nuevo equipo, que llegará a The King of Fighters XV un día sin determinar del mes de agosto, el cual está conformado por Chris, Yashiro Nanakase y Shermie «poseídos», como se le conocen en las salas de arcade de Colombia a estos personajes. SNK ha revelado un nuevo tráiler de KOF XV del «Awakened Orochi Team», que revela como pelean Yashiro Nanakase, Shermie y Chris.

¿Cómo pelean Yashiro, Shermie y Chris «poseídos», los miembros del «Awakened Orochi Team» en The King of Fighters XV?

Yashiro, Shermie y Chris, tres de los reyes celestiales y miembros del «Awakened Orochi Team», cuentan con nuevos trajes en KOF XV. No obstante, al comprarlos los jugadores podrán acceder a sus trajes clásicos sin costo adicional.

Cada uno de los tres miembros del «Awakened Orochi Team» tendrá un movimiento Climax inédito en la franquicia. Esto significa que han perdido las SDM nivel 3 de KOF 2002 UM.

Los miembros del «Awakened Orochi Team» (Yashiro, Shermie y Chris), como sus versiones de KOF 97, pelean diferente a sus contrapartes que no han despertado el poder de los reyes celestiales. La versión «Orochi» de Chris, Shermie y Yayashiro Nanakase en KOF XV, miembros del «Awakened Orochi Team», es un reflejo de los integrantes «Team Japan» original conformado por Kyo, Benimaru y Goro Daimon. Es por esta razón que Yashiro Nanakase es un ‘grappler’ (personaje que se caracteriza por basar su estilo de pelea en agarres).

Reyes Celestiales y sus nuevas habilidades

Si se preocupan por saber cómo pelea Yashiro en KOF XV, no se preocupen que al parecer no ha cambiado mucho.

Los movimientos Museibu Daichi y Unaru Daichi están presentes en el tráiler de Yashiro junto a algunas combinaciones que podrá hacer el rey celestial gracias al sistema de combate de KOF XV.

Orochi Shermie, como Benimaru Nikaido, es capaz de controlar la electricidad y su nuevo movimiento Climax —a diferencia del SDM nivel 3 de KOF 2002— siempre hace daño al oponente.

Los movimientos de Orochi Chris, el líder del «Awakened Orochi Team», están basados en los de Kyo Kusanagi. Los movimientos y muchos de los combos mostrados no han sufrido grandes cambios. Desafortunadamente, el tráiler del «Awakened Orochi Team» no ha revelado cuándo saldrán las versiones «poseídas» de Yashiro, Shermie y Chris en The King of Fighters XV (KOF XV).

¿La ausencia de la transformación en Orochi de Chris puede ser por que SNK planea lanzar el personaje de forma individual?

¿Cuándo saldrá el «Awakened Orochi Team», el cual es conformado por Yashiro, Shermie y Chris a KOF XV?

En el EVO 2022, SNK llevará a cabo una serie de paneles y el videojuego KOF XV será uno de los protagonistas del evento más importante de juegos de pelea en el mundo. Así que es probable que en EVO 2022, el cual se llevará a cabo en Las Vegas del 5 al 7 de agosto, SNK revele cuándo saldrán Yashiro, Shermie y Chris del «Awakened Orochi Team» en The King of Fighters XV (KOF XV).

¿Cuál es el precio del «Team Pass 1 y 2» de KOF XV para Latinoamérica?

Con el lanzamiento del «Awakened Orochi Team», el proximo mes de agosto, solo restaría un equipó para completar el «Team Pass 2» de KOF XV. Así que, si aún no han comprado el «Team Pass 1» o les interesa solo uno de los dos equipos, les compartimos los precios para Latinoamérica de este contenido DLC de The King of Fighters XV.

México : «Team Pass 1 y 2» $612 pesos y equipo individual $326 pesos.

: «Team Pass 1 y 2» $612 pesos y equipo individual $326 pesos. Argentina : «Team Pass 1 y 2» $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos.

: «Team Pass 1 y 2» $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos. Perú : «Team Pass 1 y 2» $119 soles y equipo individual $64 soles.

: «Team Pass 1 y 2» $119 soles y equipo individual $64 soles. Chile : «Team Pass 1 y 2» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos.

: «Team Pass 1 y 2» $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos. Colombia: «Team Pass 1 y 2» $48.500 pesos y equipo individual $31.000 pesos.

*Estos precios pueden variar en la versión de Steam, ya que la plataforma de Valve se ajusta a la economía de cada país.

¿Cuáles son los personajes KOF XV?

Esta imagen con los 39 personajes de KOF XV fue compartida por SNK en su cuenta de Twitter después del tráiler de Elisabeth.

Durante el 2020 y el 2021, la desarrolladora japonesa SNK comenzó a revelar los 39 personajes jugables y los equipos que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Nosotros hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

Contenido DLC

Conoce más sobre la franquicia KOF en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku.

Ahora solo resta esperar al día final de EVO 2022 para conocer nuevas noticias de The King of Fighters XV (KOF XV).

Fuente: canal oficial de SNK en YouTube