Tomando en cuenta la popularidad que han tenido todas sus encarnaciones, no resulta extraño que existan docenas de juegos de TMNT en toda clase de géneros. Algunos de los más populares fueron los ‘beat em’ up’ para los arcades y consolas de 8 y 16 bit de los años noventa que ahora podemos disfrutar en plataformas modernas en la excelente compilación The Cowabunga Collection. Pero hay un ‘beat em’ up’ de las tortugas ninja que ya no podemos probar porque es un videojuego literalmente perdido en el tiempo: TMNT: Turtles in Time Re-Shelled.

¿No les suena? No los culpamos. Este juego solo estuvo disponible por un breve espacio de tiempo y luego desapareció del mundo. Pueden ver un tráiler a continuación.

Como su nombre sugiere, Re-Shelled era un ‘remake’ del muy querido juego de 1991 para arcades y SNES TMNT: Turtles in Time. Como en el juego original, recorríamos varios escenarios visitando las calles de Nueva York y varios períodos históricos —la era de los dinosaurios, de los piratas, el viejo oeste y el futuro— antes de enfrentar a Shredder y forzarlo a devolver la robada estatua de la libertad.

Re-Shelled fue una obra de Ubisoft, que se hizo con los derechos de la franquicia para lanzar los juegos relacionados con la película animada de 2007. Fue desarrollado por su estudio en Singapur y buscó aprovechar la popularidad que en ese momento tenían los juegos no necesariamente ‘indies’, pero sí más pequeños que se estaban lanzando en la tienda digital Xbox Live Arcade.

Cuando anunciaron este videojuego, los fanáticos de las tortugas ninja quedaron muy entusiasmados. TMNT: Turtles in Time es uno de los juegos más queridos y recordados basados en las series. Era una excelente oportunidad para revivir viejas glorias y volver a conectar con Leo, Raph, Don y Mike en una época en que no habían nuevas obras sobre ellos. Tristemente, el juego que recibieron no estaba a la altura de la nostalgia.

TMNT: Turtles in Time Re-Shelled salió con exclusividad temporal para Xbox Live Arcade el 5 de agosto de 2009 y tuvo un recibimiento bastante tibio. Los controles se sentían lentos y un poco pesados, la música no tenía punto de comparación con la banda sonora del juego original y le faltaban los niveles agregados en la versión de SNES. Los gráficos eran mediocres y algunos elementos visuales eran demasiado simples. No era un mal juego, pero era muy inferior a lo que los fanáticos esperaban.

En septiembre de 2009 salió la versión digital para PS3 y menos de dos años después, en junio de 2011, desapareció de ambas tiendas. Hoy en día es imposible encontrarlo a la venta en ninguna plataforma. La única forma de jugarlo es en la consola Xbox 360 o PS3 de alguien que lo haya comprado cuando estuvo disponible.

¿Por qué desapareció el videojuego de las tortugas ninja TMNT: Turtles in Time Re-Shelled?

No hay ningún misterio al respecto. Retiraron el juego porque la licencia de Ubisoft para publicar juegos de las tortugas ninja expiró. El control de TMNT en el mundo del videojuego pasó a manos de Activision, que comenzó a publicar juegos basados en la excelente serie de Nickelodeon que empezó a ser emitida en 2012.

Re-Shelled no era un gran juego y muchos dicen que «no se perdió nada de valor con su desaparición», pero estamos en desacuerdo. Los fanáticos completistas de las tortugas ninja y los interesados en la preservación e historia de los videojuegos están interesados en rescatar este título. Ofrece una visión muy interesante del estado de los videojuegos lanzados solo en versión digital en la primera década de este siglo y del constante interés en recrear y revivir las experiencias de juventud de los ‘millennials’. Si logramos que Ubisoft volviera a publicar Scott Pilgrim vs. The World: The Game, ¿porqué no este también?

Afortunadamente, los fanáticos de las tortugas ninja hemos comido muy bien en los últimos años. Pudimos disfrutar la película animada Rise of the TMNT, recordar los viejos tiempos con el ya mencionado The Cowabunga Collection, disfrutar el excelente juego Shredder’s Revenge que pronto tendrá un DLC y la recientemente estrenada Caos mutante. A pesar de todo hay un pequeño hueco en nuestro corazón por este título que, aunque no era ninguna maravilla, simplemente no podemos olvidar.

