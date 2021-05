Videojuegos como servicio: ¿qué opinan las jugadoras de estos títulos?

Los videojuegos han cambiado drásticamente y de muchas formas a lo largo de los años. Uno de estos cambios se empezó a ver gracias a los soportes poslanzamiento que varias compañías brindan a sus juegos. Estos títulos, conocidos como juegos como servicio, forman amplias comunidades y alargan el tiempo de vida de los videojuegos.

El contenido que llega a los juegos poslanzamiento —como DLC, eventos, mapas, entre otros—extiende la vida de los juegos. Si estos sistemas se logran implementar bien, tanto jugadores como empresas sacan provecho de la larga vida que obtiene el juego. Además, los videojuegos como servicio han generado amplias comunidades. Hablando con algunas jugadoras, he querido destacar algunos aspectos importantes que brillan a la hora de jugar videojuegos como servicio y, por qué no, incluir una de mis experiencias con estos títulos.

Cortar distancias gracias a los juegos

Outriders promete ser un destacado videojuego como servicio. El equipo de desarrollo ha estado pendiente de los comentarios de los usuarios en redes sociales para traer las actualizaciones que den más vida este título. Además, han anunciado varias actualizaciones que se enfocan en mejorar la experiencia de los jugadores.

Siempre he disfrutado jugar en solitario. Sin embargo, en estas época de distancia lo que más he buscado son multijugadores para compartir con mis amigos y Outriders me ha brindado estabilidad a la hora de jugar. Además, el juego cruzado me brindó la oportunidad de jugar con muchas personas. Cuando intenté jugar sola, el juego me pareció complicado y bajar la dificultar no era algo que me hiciera feliz. Con otras personas, la experiencia de juego dejó de frustrarme y pude sacar provecho a las habilidades de mi clase, tramposo, y complementar la experiencia como juego de disparos.

Como abordamos en nuestra reseña de Outriders, las Expediciones son importantes en el posjuego y serán esenciales para alargar el tiempo de vida de este. Aun no hay noticias que indiquen que Outriders tendrá expansiones o eventos pronto. Sin embargo, no sería extraño que se hagan anuncios, probablemente esto ocurra en E3.

Nostalgia

Mónica, ‘Rosemaiden‘ en el mundo de videojuegos, empezó a jugar World of Warcraft hace nueve años. Aunque sus obligaciones no le permiten dedicarle todo el tiempo que quisiera, en épocas de ocio puede jugar mínimo cuatro horas diarias. Entre las principales razones para quedarse en este título destacan la nostalgia y la libertad, aunque la personalización también le parece importante. Además, el mundo abierto brinda la posibilidad de realizar muchas tareas y esto le permite a Rosemaiden sumergirse largas horas en el juego.

World of Warcraft es un MMO, los primeros videojuegos que se consideraron como servicio por su modelo de suscripción mensual.

Otro de los motivos que tiene Rosemaiden para invertir tiempo en World of Warcraft es la comunidad. Además de contar con una amiga con la que puede encontrarse en este espacio. Destaca que la comunidad con la que se ha encontrado en el juego están dispuestos a ayudar a los jugadores con las dudas que tengan y los considera tolerantes y pacientes.

Mario Kart Tour, un juego como servicio

Alejandra Hernández llegó a Mario Kart Tour porque siempre ha disfrutado de los juegos de Super Mario. De niña jugaba mucho con un primo y, aunque disfrutaba otros juegos del fontanero rojo, Mario Kart era su favorito. Se alejó de los juegos porque no tenía una consola en casa. Cuando Mario Kart Tour llegó a dispositivos móviles, fue la oportunidad perfecta para que Alejandra pudiera volver a esta franquicia. El juego le atrajo tanto que la motivó a conseguir también una Switch y Mario Kart 8 Deluxe.

Claramente, Alejandra destaca los aspectos de jugabilidad que brinda la consola, pero la motiva mucho más las características que brinda Mario Kart Tour al ser un videojuego como servicio. Para comenzar, la constante actualización e incorporación de personajes al juego la motiva para entrar todos los días al juego y completar todos los retos. Además, los corredores tienen una barra de nivel y mejorar esos personajes motiva mucho más que el sistema de desbloqueo de vehículos que ofrece Mario Kart 8 Deluxe. Claramente, es el modo local de Mario Kart Tour lo que saca provecho de la modalidad de servicio. Otro motivo para dedicarle más tiempo a Mario Kart Tour es precisamente que sea un juego de dispositivos móviles. Aunque Switch es de tamaño mediano, no es tan práctico movilizarla a todas partes. En cambio, el celular siempre está a la mano, así que puede dedicarle tiempo al juego en los momentos de ocio.

Cuarentena para regresar a los juegos

La pandemia por COVID-19 cambió para todos la vida. Para desconectar un poco, Coronel Masters retornó a un título que tenía algo olvidado: Dauntless. El juego es perfecto para lo que Coronel estaba buscando, pues considera que la comunidad no es tóxica como suele encontrar en otros juegos. Esto es muy importante, ya que en estos momentos lo que más se necesita es buscar un espacio que de paz y eso lo ha encontrado en esta comunidad. Cuando está con sus amigos suele jugar por casi cuatro horas. Considera que los videojuegos como servicio deben tener dinámicas fáciles de entender, una comunidad amable y un buen sistema de juego.

Paula Sánchez conoce Destiny desde hace cinco años. Llegó a la franquicia con el lanzamiento de The Taken King. Ahora, debido a las cuarentenas ha decidido aventurarse a jugar Destiny 2. Le dedica tiempo casi a diario, especialmente en las noches. Si bien las actividades posjuego son uno de los motivos para seguir jugando, pasar tiempo con sus compañeros de clan es el mayor motivo para estar en Destiny 2. La comunidad del juego parece no estar tan activa en este momento, según cuenta Paula.

¿Qué motiva a las jugadoras a seguir en los videojuegos como servicio?

Aunque cada una de las mujeres entrevistadas disfruta de títulos diferentes, es claro que hay puntos en común. Los contenidos adicionales son importantes para quedarse en un juego. Las comunidades y los amigos son necesarios para acercarse aún más a un título. Finalmente, los juegos que se nutren frecuentemente brindan la sensación de avance aunque ya se haya pasado una meta. Por ahora, seguirá siendo constante encontrar videojuegos como servicio. Esperemos a ver cómo siguen evolucionando estos títulos y qué más podrán ofrecernos.