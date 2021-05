E3 2021: ¿qué juegos llevará Square Enix a la feria?

Aunque algo tarde en comparación con otras compañías, la confirmación de la asistencia de Square Enix a E3 2021 vino de la mano con muchas especulaciones de lo que podría traer a la feria. Si bien la compañía no ha especificado lo que mostrará en la próxima edición de Electronic Entertainment Expo, previos anuncios dan pistas de lo que podríamos ver durante el evento. Lo anterior no quiere decir que no pueda haber alguna que otra sorpresa.

Se espera que Square Enix comparta más datos sobre Dying Light 2, Life is Strange: True Colors y próximas entregas de Final Fantasy. Por supuesto, no es lo único que podría aparecer.

Cabe señalar que este artículo será actualizado a medida se revele nueva información.

¿Se revelará más de los próximos contenidos que llegarán a Marvel’s Avengers?

Durante la primera edición de Square Enix Presents, Crystal Dynamics finalmente compartió la hoja de ruta de Marvel’s Avengers. Aunque los usuarios del «juego como servicio» finalmente tienen una idea más clara de lo que llegará en los próximos meses, todavía hay varios detalles que se desconocen. Por ejemplo, no se sabe qué novedades llegarán con el sector de villano Cubo Cósmico ni cómo funcionará el modo Patrulla.

Sin embargo, lo que los jugadores de Marvel’s Avengers más añorarían ver en E3 2021 es más información sobre la expansión de Black Panther y el DLC exclusivo de Spider-Man.

¿Se compartirá más información sobre Neo: The World Ends With You?

Aunque los fanáticos de The World Ends With You no tendrán que esperar mucho para jugar la secuela, es muy probable que Square Enix aproveche E3 2021 para compartir un último tráiler. Al igual que el segundo adelanto, que reveló a los personajes que aparecerán en esta aventura y sus actores de voz, este hipotético tráiler mostraría más historia y jugabilidad.

¿Se revelará la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XIV: Endwalker en E3 2021?

A principios de febrero, Square Enix compartió el primer tráiler de la próxima expansión para Final Fantasy XIV: Endwalker. Aunque Square Enix especificó algunas de las novedades que llegarán —entre las cuales se encuentra el Sabio, uno de varios trabajos nuevos—, todavía hay bastante que se desconoce. Es muy probable que Square Enix aproveche E3 2021 para revelar más sobre la próxima expansión de Final Fantasy XIV. Estas novedades incluyen una modalidad JcJ (Jugador contra Jugador), piezas de equipamiento y tres locaciones inéditas.

¿Se compartirá nueva información sobre Life is Strange: True Colors en E3 2021?

También revelado dentro del marco de Square Enix Presents, DONTNOD Entertainment dio a conocer que Life is Strange: True Colors —la próxima entrega de la querida serie— estará disponible a partir del próximo 10 de septiembre. Dado que este es el primer juego de la serie que utilizará un nuevo motor gráfico, gozará de múltiples novedades con respecto a sus predecesores. Estas incluyen escenarios más abiertos. Es muy probable que Square Enix aproveche E3 para presentar en detalle las novedades que tendrá Life is Strange: True Colors.

También es probable que Square Enix revele más de las novedades que tendrá Life is Strange: Remastered Collection. Cabe recordar que esta compilación estará inicialmente disponible como un bono exclusivo dentro de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition.

¿Se revelará la fecha de lanzamiento de Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back para Steam?

Durante la primera edición de Square Enix Presents, Taito dio a conocer que Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back llegará a Steam. Sin embargo, no especificó la fecha de lanzamiento. ¿Qué mejor momento que E3 2021 para dar a conocer la fecha de lanzamiento?

¿Se revelará más información sobre Babylon’s Fall?

Tras su anuncio en E3 2018, no mucho se ha vuelto a saber del juego de acción desarrollado por PlatinumGames. Gracias a un tráiler compartido a finales de 2019, se sabe que se controlará de forma similar a otros títulos del estudio japonés. ¿Será E3 2021 el lugar y momento en el que sabremos más sobre Babylon’s Fall? Por el momento no hay certeza.

¿Dying Light 2 recibirá una nueva fecha de lanzamiento en E3 2021?

Hablando de otro juego anunciado en E3 2018, Dying Light 2 también se ha visto atrapado en un limbo de desarrollo. Originalmente programado para 2020, en enero del mismo año Techland aplazó indefinidamente la fecha de lanzamiento del título. Desde ese entonces, se han reportado varios problemas de desarrollo y la renuncia de varios miembros del proyecto. Sin embargo, el estudio ha insistido en que el desarrollo está progresando de forma correcta. Recientemente, incluso realizó una sesión de preguntas y respuestas (Q&A).

¿Será que Dying Light 2 por fin recibirá una fecha de lanzamiento en E3 2021? Por el momento no hay confirmación, pero E3 2021 se presta como el escenario perfecto para revelar este dato tan importante y otra información relacionada con la jugabilidad de Dying Light 2.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre esta entrega, recomendamos seguir este enlace.

¿Se compartirá más información sobre Final Fantasy XVI en E3 2021?

Revelado en la presentación oficial de PS5, Final Fantasy XVI supondrá un regreso a las raíces de la franquicia. Sin embargo, también llegará con varias novedades. Por un lado, la historia volverá a ser una fantasía heroica que gira alrededor de los cristales. Por otro lado, como ha pasado con Final Fantasy XV y VII Remake, esta entrega adoptará una jugabilidad más reminiscente al género de acción. Irónicamente, el tráiler de anuncio no dejó ver mucho.

Aunque resulta muy poco probable que Square Enix revele la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI en E3 2021, hay más posibilidades de que la compañía aproveche la feria para revelar más detalles sobre la jugabilidad del RPG. Esto probablemente se haga a través de un adelanto, el cual también podría revelar nuevos detalles sobre la trama del juego.

Para saber todo lo que se ha revelado de esta entrega, recomendamos seguir este enlace.

¿Se mostrará jugabilidad de Forspoken en E3 2021?

Originalmente anunciado como “Project Athia” en The Future of Gaming, Forspoken es un RPG de acción que saldrá exclusivamente para PS5 y PC. En este, los jugadores tomarán control de Frey Holland (Ella Balinska). La historia comienza cuando esta chica común y corriente entra por primera vez al bello y peligroso mundo conocido como Athia.

Ya que la fecha de lanzamiento de Forspoken está programada para 2022, es poco probable que Square Enix aproveche E3 2021 para anunciarla. Sin embargo, hay una gran probabilidad de que se comparta un nuevo adelanto que dé a conocer nuevos detalles sobre la jugabilidad y la historia. Al fin y al cabo, lo revelado en Square Enix Presents no fue mucho.

¿Project Triangle Strategy recibirá un título definitivo?

A pesar de su semejanza gráfica con Octopath Traveler, este JRPG no será una secuela al aclamado título de 2018. De hecho, gozará de un estilo de juego más reminiscente a un título de estrategia táctica a lo Final Fantasy Tactics. Más allá de revelarse un poco de jugabilidad y los protagonistas de la historia, todavía hay mucho que se desconoce sobre el proyecto.

Si bien ya hay una demo disponible para Switch, existe una posibilidad de que Square Enix comparta un nuevo tráiler con más información sobre la historia y jugabilidad en E3 2021.

¿Se confirmará el lanzamiento de Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai para Occidente?

Hace un año, Square Enix anunció múltiples juegos basados en la serie Dragon Quest: The Adventure of Dai. Uno de estos fue Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, un RPG de acción. A través de un tráiler, la compañía mostró jugabilidad. Sin embargo, no dio a conocer la fecha de lanzamiento ni si llegará a Occidente. Sin embargo, eso podría cambiar.

Existe la posibilidad de que Square Enix aproveche el marco de E3 2021 para revelar más jugabilidad de Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai e incluso confirmar su lanzamiento en Occidente. ¿Quién sabe? Puede que incluso confirmen una ventana de estreno.

¿Se inaugurará la beta cerrada de Final Fantasy VII: The First Soldier en E3 2021?

Desde que fue anunciado a finales de febrero, una beta cerrada de Final Fantasy VII: The First Soldier —‘Battle Royale’ para dispositivos móviles— ha estado en el horizonte. Existe una buena posibilidad de que Square Enix aproveche el marco de E3 2021 para anunciar los horarios de la beta cerrada de Final Fantasy VII: The First Soldier o incluso inaugurarla.

Sin embargo, cabe señalar que este 7 de mayo se realizará un directo enfocado en el ‘Battle Royale’. Existe la posibilidad de que Square Enix anuncie la fecha de la beta de Final Fantasy VII: The First Soldier o la inaugure en dicho directo. Podrá verse en YouTube y Twitch.

¿Se revelará la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII: Ever Crisis en E3 2021?

Junto con The First Soldier, Square Enix anunció otro juego para móviles. Ever Crisis no solo consistirá en una versión para dispositivos móviles del juego original, sino una compilación de todos sus ‘spin-off’: Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus. El tráiler de anuncio de Ever Crisis sugiere que no será una adaptación fiel de estos títulos.

Ya que el lanzamiento de Final Fantasy VII: Ever Crisis está programado para 2022, es poco probable que Square Enix aproveche E3 2021 para revelar la fecha puntual. No obstante, lo que sí podría presentarse es más jugabilidad de esta compilación. Si bien se sabe que será un RPG por turnos, a duras penas se ha visto jugabilidad y lo poco que se ha visto corresponde al juego de 1997. ¿Acaso veremos jugabilidad de las demás entregas que componen esta compilación?

¿Se dará a conocer la fecha de lanzamiento de Nier Reincarnation para Occidente?

Aunque Nier Reincarnation se lanzó en Japón el pasado 18 de febrero, los fanáticos de la franquicia en Occidente esperan ansiosamente el anuncio de la fecha de lanzamiento para nuestras tierras. ¿Qué mejor momento para darla a conocer que E3 2021?

¿Se dará a conocer la fecha de lanzamiento de Dragon Quest: The Adventure of Dai – A Hero’s Bonds en Occidente?

Junto con Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, este fue otro de los juegos anunciados basados en la serie de Riku Sanjo y Koji Inada. Desarrollado por DeNA, este RPG de acción permitirá que hasta tres jugadores unan fuerzas en una historia original para hacer frente al Ejército Oscuro. Si bien el preregistro de Dragon Quest: The Adventure of Dai – A Hero’s Bonds está abierto, la fecha de lanzamiento en Occidente permanece como un misterio.

Como con Nier Reincarnation, E3 es una buena oportunidad para dar a conocer la fecha de lanzamiento de Dragon Quest: The Adventure of Dai – A Hero’s Bonds para Occidente.

¿Se revelará la fecha de lanzamiento de Just Cause: Mobile?

Anunciado dentro del marco de The Game Awards 2020, Just Cause: Mobile será un ‘spin-off’ en el que hasta cuatro jugadores podrán unir fuerzas para hacer frente al grupo mercenario Darkwater. A diferencia de anteriores juegos de la franquicia, este título para móviles tendrá una perspectiva isométrica. Sin embargo, varias mecánicas características de la serie —tales como el versátil gancho— estarán presentes. No menos importante, será ‘free-to-play’.

Se espera que Square Enix revele más datos sobre la jugabilidad en E3 2020. También es muy probable que revele la fecha de lanzamiento. ¿Quién sabe? Puede que debute durante la feria.

¿En qué fecha se celebrará E3 2021?

E3 2021 se celebrará entre el 12 y 15 de junio. Por el momento se desconocen los horarios puntuales de las conferencias. Eso sí, serán completamente gratuitas para los espectadores.

Índice de E3 2021

A continuación, podrán encontrar todo lo que hemos escrito sobre el evento: