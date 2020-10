En más o menos un mes, Yakuza: Like a Dragon —la última entrega de la querida franquicia y el comienzo de la saga de Ichiban Kasuga— llegará a Occidente. Para preparar al potencial público que dará el salto a la serie con esta entrega, SEGA ha estado compartiendo adelantos que tienen como fin explicar diferentes aspectos del JRPG por turnos. En esta ocasión, la compañía ha publicado un tráiler enfocado en los minijuegos de Yakuza: Like a Dragon.

¿Qué minijuegos habrá en Yakuza: Like a Dragon?

Si bien deja ver que Ichiban Kasuga era un ávido fanático de Dragon Quest desde que era joven, el más reciente adelanto se enfoca en las actividades que él y sus amigos podrán hacer en Yokohama. Estas incluyen minijuegos típicos de la franquicia, tales como dardos y karaoke. Sin embargo, por primera vez en la serie, canciones como Baka Mitai estarán 100% localizadas.

Los jugadores también podrán disfrutar de actividades nuevas. Estas incluyen un minijuego de carreras, uno de recolección de basura, uno en el que hay que evitar que Ichiban se duerma mientras observa una película y uno que gira alrededor de la administración de una empresa de textiles. Aunque este último será similar al que debutó en Yakuza 0, tendrá varias novedades. Estas incluyen un segmento de preguntas y respuestas con inversores.

El tráiler también muestra los aliados de Ichiban y algunas de las «invocaciones» que podrá realizar en medio de los combates. Estas podrán desbloquearse al completar subtramas.

Yakuza: Like a Dragon llegará a PS4, Xbox One y PC el 10 de noviembre. Esta fecha coincide con el lanzamiento de Xbox Series X y S. La versión para PS5 no estará disponible hasta el 2 de marzo de 2021. Para ver lo que se ha revelado sobre el juego, sigan este enlace.

Fuente: SegaAmerica