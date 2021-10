Hanma Baki: guía para seguir la historia después de la cuarta temporada

Netflix estrenó el pasado 30 de septiembre la cuarta temporada (4) del ‘anime’ Baki, el cual adapta la obra del ‘mangaka’ Keisuke Itagaki. Sin embargo, la primera parte de esta cuarta temporada (o temporada 1 de Hanma Baki como la denomina Netflix) solo abarca en sus 12 episodios los dos primeros arcos argumentales del ‘manga’ Baki: Son of Ogre. Así que en GamerFocus hemos diseñado una guía para seguir la historia de Hanma Baki después de la cuarta temporada (4) o el episodio 12 de la nueva adaptación del ‘manga’ de Keisuke Itagaki.

¿Cuáles son los episodios de la primera parte de la cuarta temporada 4 de Hanma Baki?

Antes de mostrarles desde donde deben empezar a leer el ‘manga’ Baki: Son of Ogre para continuar la historia del final de la primera parte de la cuarta temporada de Hanma Baki, debemos repasar los arcos del ‘manga’ que adaptan los primeros 12 episodios del ‘anime’ de Netflix.

Lista de episodios de Hanma Baki temporada 4 primera parte:

La saga del combate contra la sombra es el arco argumental del ‘manga’ Baki: Son of Ogre que adaptan los episodios 1 y 2 del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix. Esta historia comprende del capítulo 1 al 14 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre. Los episodios del 3 al 12 de la primera parte de la cuarta temporada 4 de Hanma Baki adaptan el segundo arco argumental del ‘manga’ Baki: Son of Ogre llamado «La batalla en la prisión». Este arco inicia en el capítulo 15 y termina en el capítulo 78 del tercer ‘manga’ de la franquicia Baki.

¿Desde dónde puedo empezar a leer el ‘manga’ Baki: Son of Ogre para continuar la historia de la temporada 4?

La próxima tanda de episodios de la parte 4, o la futura temporada 5 para algunos, contará la historia del tercer y posiblemente el cuarto arco argumental del ‘manga’ Hanma Baki: Son of Ogre.

Como Netflix aún no ha anunciado la temporada 5, o la segunda parte de cuarta historia de Baki en ‘anime’, es normal que necesitemos una guía para seguir la historia de Hanma Baki después del final de la temporada 4. Así que para continuar la historia del ‘anime’ Hanma Baki, antes que Netflix anuncie el estreno de la temporada 5 o segunda parte de la tercera historia de la franquicia Baki, debemos empezar a leer desde el capítulo 79 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre. Este capítulo se ubica en el volumen o ‘tankōbon’ número 10 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre.

El ‘manga’ Hanma Baki, conocido en occidente como Baki: Son of Ogre, continúa directamente después de los acontecimientos del anterior ‘manga’ llamado simplemente Baki. Originalmente, el ‘manga’ debutó en la revista Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005 y cuenta con un total de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes, el ‘manga’ Baki: Son of Ogre finalizó su serialización el 16 de agosto del 2012.

¿Qué arcos argumentales del ‘manga’ adaptará la temporada 5, o segunda parte del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix?

Al final del episodio 12 de la temporada 4 de Hanma Baki es revelado el enemigo principal del siguiente arco argumental de la adaptación de Netflix del ‘manga’ de Keisuke Itagaki. Así que la segunda parte del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix adaptará iniciará adaptando el segundo arco argumental del ‘manga’ llamado La guerra contra Pickle, la cual cuenta se trata de una lucha entre Baki y sus amigos contra el misterioso hombre de las cavernas que aparece al final del episodio 12. Este arco argumental inicia desde el capítulo 79 y culmina en el 185 del ‘manga’ Hanma Baki, o Baki: son of Ogre como se le conoce en occidente.

Otra historia que podría complementar la segunda parte de la cuarta temporada (4) de Hanma Baki, como continuación del arco que se adelantó al final de episodio 12, es La saga de la lucha del guerrero. Esta corta historia, la cual precede al arco final del ‘manga’ Baki: Son of Ogre, es protagonizada por Retsu Kaioh.

Esta historia podría estar presente en los siguientes 12 episodios que tenga el ‘anime’ Hanma Baki de Netflix. En el ‘manga’, La saga de la lucha del guerrero inicia en el capítulo 186 y termina en el 241 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre de Keisuke Itagaki.

¿Cuándo sale en Netflix la quinta temporada 5 del ‘anime’ Hanma Baki?

Si ya terminaron los 12 episodios de Hanma Baki deben preguntarse ¿Cuándo sale en Netflix la quinta temporada 5 del ‘anime’ Hanma Baki? La respuesta podría estar en las fechas de salida de las diferentes partes de la anterior temporada de Baki. Así que si tenemos en cuenta como Netflix distribuyó los episodios del arco de los convictos, podríamos pensar que los siguientes 12 episodios de la cuarta temporada del ‘anime’ de la franquicia Baki podrían estrenarse a mitad de año del 2022.

Esperamos que esto ayude a mitigar la espera de los que se preguntan cuándo sale en Netflix la temporada 5 del ‘anime’ de la franquicia Baki.

