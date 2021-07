En el fascículo 32 de la revista Weekly Shōnen Champion, de la editorial Akita Shoten, conocimos que Netflix transmitirá a nivel mundial la cuarta temporada de Baki titulada Baki Son of Ogre. Si bien hace 10 meses, los fanáticos de la obra de Keisuke Itagaki conocieron que la cuarta temporada de Baki (Son of Ogre o Hanma Baki en Japón) estaba en producción, ahora ya estamos seguros que podremos ver el desenlace de la pelea entre Yujiro Hanma y Baki antes de terminar el 2021.

Este artículo se irá actualizando a medida que tengamos nueva información sobre Baki Son of Ogre (Hanma Baki).

¿Cuál es la fecha de estreno de Baki Son of Ogre (Hanma Baki) en Netflix?

Este año la franquicia cumple 30 años y para celebrarlo han abierto un sitio web dedicado a esta celebración.

Netflix no ha dado una fecha concreta para el lanzamiento de la cuarta temporada de Baki. Sin embargo, en un evento especial fue revelado que Baki Son of Ogre (Hanma Baki) se unirá al catálogo de Netflix durante el último trimestre del 2021. Así que no es descabellado pensar que Baki Son of Ogre (Hanma Baki), la cuarta temporada de la obra de Keisuke Itagaki, estará disponible en Netflix entre finales de octubre y principios de noviembre del 2021.

Este ‘manga’, que en occidente es conocido como Baki: Son of Ogre, continúa directamente después de los acontecimientos del anterior ‘manga’. Originalmente, el ‘manga’ debutó en la revista Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005. Luego de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes, el ‘manga’ concluyó el 16 de agosto del 2012.

¿Cuál será el ‘opening’ y el ‘ending’ del ‘anime’ Baki Son of Ogre (Hanma Baki) de Netflix?

La banda de J-Rock Granrodeo también interpreto los ‘opening’, Beastfull y Jonetsu wa Oboete iru, de las dos series de ‘anime’ que adaptaron el ‘manga’ New Grappler Baki.

El nuevo adelanto de Baki Son of Ogre, la cuarta temporada del ‘anime’ basado en la obra de Keisuke Itagaki, reveló que la banda de j-Rock Granrodeo será la encargada de interpretar el ‘opening’ de la serie. Es así que el ‘opening’ de Baki Son of Ogre (Hanma Baki), el cual se puede escuchar al final del adelanto, se llama Treasure Pleasure. En cuanto al ‘ending’, o canción de cierre, TMS aún no ha revelado la banda que estará a cargo de la canción.

¿Cuántos episodios tendrá la cuarta temporada del ‘anime’ de Hanma Baki en Netflix?

Al tener en cuenta que la cantidad de capítulos del ‘manga’ Baki Son of Ogre (Hanma Baki) es similar a la de la anterior adaptación, podríamos decir que la serie que Netflix estrenará a finales del 2021 contará nuevamente con tres partes de 13 episodios cada una. Estos son los arcos argumentales del ‘manga’ Hanma Baki y los capítulos que abarca cada uno de ellos:

La saga del combate contra la sombra : esta historia comprende del capítulo 1 al 14 del ‘manga’.

: esta historia comprende del capítulo 1 al 14 del ‘manga’. La batalla en la prisión : este arco inicia en el capítulo 15 y termina en el 78.

: este arco inicia en el capítulo 15 y termina en el 78. La guerra contra Pickle : esta historia inicia desde el capítulo 79 al 185 del ‘manga’ Hanma Baki.

: esta historia inicia desde el capítulo 79 al 185 del ‘manga’ Hanma Baki. La saga de la lucha del guerrero : esta corta historia precede a la pelea final. Esta inicia en el capítulo 186 y termina en el 241 del ‘manga’ de Keisuke Itagaki.

: esta corta historia precede a la pelea final. Esta inicia en el capítulo 186 y termina en el 241 del ‘manga’ de Keisuke Itagaki. La pelea más fuerte entre padre e hijo: la pelea entre Baki y Yujiro comienza en el capítulo 242 y culmina en el 311 del ‘manga’ Hanma Baki.

¿Cómo y dónde puedo ponerme al día con la historia de Hanma Baki antes del estreno de la cuarta temporada?

Para estar al día antes con la historia de la obra Keisuke Itagaki, antes del lanzamiento de la cuarta temporada de Baki, les recomendamos leer nuestra guía. Sin embargo, pueden ver las dos series de Netflix, las cuales adaptan el segundo ‘manga’ de Keisuke Itagaki llamado New Grappler Baki, junto a la primera en los siguientes enlaces.

Primera temporada de Grappler Baki

Segunda temporada de Grappler Baki

Baki (Netflix): en este enlace, encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte (parte 1 y 2). Así como también La saga del gran torneo de Raitai y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3).

¿Qué personajes estarán presentes en el ‘anime’ Baki Son of Ogre (Hanma Baki) de Netflix?

¿Cuáles son los nuevos personajes que veremos en la historia de la cuarta temporada de Hanma Baki (Son of Ogre) en Netflix?

Jun Guevaru es de Suramérica y su apariencia está basada en la del líder revolucionario Ernesto «Ché» Guevara.



Baki Son of Ogre, la cuarta temporada del ‘anime’ basado en el ‘manga’ de Keisuke Itagaki, introducirá nuevos personajes. Así que a continuación los listaremos:

Cada vez queda menos para ver el desenlace del a lucha entre Baki y Yujiro en ‘anime’.

