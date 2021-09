El ‘manga’ Baki: Son of Ogre, de Keisuke Itagaki, continúa directamente después de los acontecimientos de New Grappler Baki. El ‘manga’ Baki: Son of Ogre debutó en la revista Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005. Luego de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes, el ‘manga’ concluyó el 16 de agosto del 2012.