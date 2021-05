A Disney le ha ido bastante bien con los ‘remakes’ en imagen real de sus clásicos animados. Aunque no necesariamente han convencido a los críticos, películas como Aladdin, La bella y la bestia y El Rey León llevaron millones de personas ante la pantalla grande. Esa última incluso se convirtió en uno de los filmes más taquilleros de todos los tiempos. Es claro que no van a abandonar esta tendencia y Cruella, que pronto podremos ver en cines y Disney+, es una muestra más de eso.

101 Dálmatas, el clásico animado de 1961 también conocido como La noche de las narices frías, ya había tenido una adaptación a imagen real en 1996. Incluso contó con una secuela en el año 2000. Pero otra tendencia reciente ha decidido ‘reinventar’ a los villanos de estas historias y Disney decidió aprovechar eso para producir una nueva película. Así como Maléfica y su secuela nos muestran a la villana de La bella durmiente en una luz más positiva e incluso como una metafórica superviviente de abuso sexual, decidieron hacer ‘algo similar’ con la malvada mujer que quiere hacerse un abrigo de piel con cachorritos.

Este artículo será actualizado con más información sobre Cruella a medida que se haga oficial.

¿Quién es Cruella de Vil?

La primera aparición de esta icónica villana en la cultura popular fue en la novela de Dodie Smith, publicada 1956, en la que está basada la película de Disney. Fue un personaje creado sin ninguna cualidad que la redima. Además de su desdén hacia los animales y obsesión con el dinero, la moda y la apariencia, Cruella hace honor a su nombre maltratando a su propio gato. Es avara, tacaña y egocéntrica. El objetivo de Smith era crear una villana fácil de detestar, por la que nadie pudiera sentir lástima o simpatía.

Esto se trasladó a la película animada de Disney. El personaje sufrió algunos cambios, desapareció su gato y su esposo, pero sigue siendo detestable. Su reconocible apariencia y personalidad están basadas en personalidades de la época como las actrices Tallulah Bankhead y Mari Wickes.

Las cosas cambiaron un poco cuando Glenn Close se encargó de interpretar al personaje. A pesar de su maldad, muchos se sintieron atraídos por su sentido de la moda. Aunque el personaje seguía siendo detestable, era mucho más atractivo visualmente.

Nos causa curiosidad saber cómo van a hacer que nos pongamos del lado de una persona tan malvada como Cruella de Vil en la nueva película. Incluso si se enfrenta a una villana aún peor o “no es tan mala todavía”, no vamos a poder olvidar que en el futuro va a querer matar una centena de cachorritos dálmatas para hacerse un abrigo. A causa de esto, muchos han descrito anticipadamente esta película como “una versión femenina de Guasón”.

Además de las películas mencionadas y sus secuelas, ella también aparece en las series Once upon a time y Los Descendientes. Curiosamente, no ha aparecido en la franquicia de videojuegos Kingdom Hearts.

¿Cuál es la historia de Cruella, la nueva película?

La trama de Cruella la posiciona como una precuela de 101 Dálmatas, pero no necesariamente estará en el mismo canon que la novela, la película animada de los sesenta o la versión protagonizada por Glenn Close en los noventa.

Aquí seguiremos a Estella de Vil, una joven y ambiciosa aspirante a diseñadora de modas que vive en el Londres de los años setenta. Ella comienza a trabajar en la casa de la Baronesa von Hellman, una reconocida diseñadora con la que desarrolla una feroz rivalidad.

Buscando acabar con su enemiga, Estella contrata a dos ladrones —los hermanos Jasper y Horace Badun— y con su ayuda desarrolla un plan para convertirse en la nueva estrella de la moda londinense, sin importar lo que tenga qué hacer para lograrlo.

¿Quiénes forman el elenco de Cruella?

Emma Stone (La La Land, Zombieland) interpreta a Estella «Cruella» de Vil.

Emma Thompson (Harry Potter, Más extraño que la ficción) es la Baronesa von Hellman . Ella es la jefe de Estella y rival en el mundo de la moda que hará que la protagonista se convierta en la ‘Cruella’ que conocemos.

. Ella es la jefe de Estella y rival en el mundo de la moda que hará que la protagonista se convierta en la ‘Cruella’ que conocemos. Joel Fry ( Juego de Tronos ) es Jasper Badun . Él es uno de los ladrones contratados por Estella para que la ayude en sus crímenes. También aparece en la película original.

Él es uno de los ladrones contratados por Estella para que la ayude en sus crímenes. También aparece en la película original. Paul Walter Hauser (Cobra Kai, El infiltrado del KKKlan) es Horace Badun . Es el hermano de Jasper y compañero de crímenes. También lo conocemos de otras versiones de 101 Dálmatas.

. Es el hermano de Jasper y compañero de crímenes. También lo conocemos de otras versiones de 101 Dálmatas. Emily Beecham (Zona de Riesgo) es Catherine de Vil . Ella es la madre de Estella, una pobre lavandera.

. Ella es la madre de Estella, una pobre lavandera. Kirby Howell-Baptiste (The Good Place, Killing Eve) es Anita Tattletale. Una periodista amiga de Estella.

Una periodista amiga de Estella. Mark Strong (Kingsman, Shazam) es John. Este misterioso hombre es el ‘valet’ de la baronesa.

Detrás de cámaras tenemos como director a Craig Gillespie, que se encargó de la excelente Yo, Tonya y el ‘remake’ de El show del horror (Fright Night). El guion fue escrito por la especialista en comedias románticas Dana Fox con la ayuda de Tony McNamara, que co-escribió la película de Yorgos Lanthimos, La favorita.

¿Cuál es la fecha de estreno de Cruella en los cines de Colombia?

Cruella tendrá como fecha de estreno el jueves 27 de mayo de 2021. Si todavía no se sienten seguros entrando a una sala de cine, tendrán otra opción disponible para verla.

Cómo ver Cruella en Disney+

Podremos disfrutar Cruella sin salir de casa (o fuera de ella en la pantalla del teléfono o la tableta) gracias al servicio de ‘streaming’ Disney+.

Cruella estará disponible para los suscriptores de Disney+ a partir del 28 de mayo de 2021, un día después de su fecha de estreno en cines. Eso sí, tendremos que pagar la cuota extra Premier Access para poder verla.

En caso de que no lo sepan, Premier Access es el programa mediante el que algunas películas, como Mulán y Raya y el último dragón, se estrenaron en Disney+. Este requiere que paguemos $50.000 pesos para acceder a la película, además del pago a la suscripción normal.

Si no sienten el impulso de ver las aventuras de Cruella de Vil en su fecha de estreno, pueden esperar algunas semanas y la película saldrá de Premier Access para pasar al listado normal de contenido de Disney+. Así no necesitarán pagar extra para poder disfrutarla.