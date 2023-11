Todos los cameos de The Boys en la serie Gen V

En este mundo de películas y series que se desarrollan en ‘universos compartidos’, uno de los principales atractivos es descubrir los ‘crossovers’ que existen y los personajes que se viajan de una obra a otra. Al ser un ‘spin-off’ de The Boys, hay montones de cameos de esa serie a lo largo de los episodios de Gen V y en este lista vamos a ver cuáles son todos ellos.

Homelander, los miembros de Los Siete y otros ‘Súpers’ de la serie original también aparecen en montones de afiches y productos a lo largo de Gen V. No vamos a listar todo eso, solo las apariciones especiales y referencias más notables.

No sobra avisar que este artículo contiene ‘spoilers’ de toda la serie.

Cameos de The Boys en el episodio 1 de Gen V: ‘God U’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

La serie comienza con un cameo. Durante una emisión de televisión que se remonta a una década atrás vemos la noticia de que A-Train se une a Los Siete como la primera persona afroamericana en el equipo. Allí mismo vemos una breve entrevista con Madelyn Stillwell, el personaje interpretado por Elizabeth Shue en la temporada 1 de The Boys

Cameos en el episodio 2: ‘Primer día’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

El episodio arranca con una reunión telefónica en la que participa Ashley Barrett (Colby Minifie), actual CEO y directora de manejo de talentos de Vought International gracias a la «interferencia» de Homelander que causó la salida de Stan Edgar de la compañía.

Ella vuelve a aparecer en el episodio 8 de la serie, en el que ocupa un rol mucho mayor.

Otro personaje conocido de la serie principal que aparece en este capítulo es Adam Bourke (P.J. Byrne), a quien vimos como director de películas de Vought como Dawn of The Seven. Aquí es un profesor de la Universidad Godolkin y, según chismosean los estudiantes, tuvo que hacer este trabajo para ocultar un caso de acoso sexual.

Él también vuelve a aparecer en el capítulo 8.

Cameos en el episodio 3: ‘#PiensaBrink’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Nada más comenzar, durante un ‘flashback’ que ocurre tres años atrás en la institución psiquiátrica Sage Grove, tenemos una perturbadora imagen del «poder» de Love Sausage. Este es un personaje con un poder muy… «curioso» que apareció en un par de episodios de las temporadas 2 y 3 de The Boys.

Durante la ceremonia en homenaje a Richard Brink, que en realidad no es más que una velada de recaudación de fondos, vemos un video en el que The Deep habla de su relación con el fallecido profesor.

Cameos en el episodio 4: ‘Toda la verdad’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Los cameos en este episodio de Gen V son bastante curiosos porque no vienen exactamente de The Boys. Durante una alucinación causada por su enfermedad mental, Sam ve a dos personajes que le piden que mate al doctor que estaba experimentando con él en Los Bosques.

Uno de estos personajes es una versión marioneta de The Deep. El otro es Jason Ritter interpretándose a sí mismo.

Jason Ritter ha actuado en series como Joan of Arcadia, The Class y The Event, pero es más reconocido como actor de voz. El fue Dipper en la serie Gravity Falls y actualmente lo estamos escuchando en Amphibia. Recientemente también lo vimos interpretando a un ‘clicker’ en la serie de The Last of Us, pero era claramente irreconocible.

Al final del episodio, la decana Indira Shetty menciona que Tek Knight fue responsable de la muerte de un superhéroe llamado Ironcast. Este es un ‘Súper’ que aparece en el ‘spin-off’ animado Diabolical.

Sin embargo, en ese episodio de la serie animada vemos la violenta muerte de Ironcast y Tek Knight no tuvo nada que ver. Puede que haya sido otro superhéroe con el mismo nombre o la confirmación de que —con la excepción del último episodio—Diabolical no es canon.

Cameos en el episodio 5: ‘Toda la verdad’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Cerca del final del episodio, Cate y André están viendo un episodio de The Mesmerizer. Esta es la serie que, dentro de la ficción de The Boys, protagonizó el personaje de Haley Joel Osmont cuando era niño.

El poder de Mesmer es leer la mente de las personas. Apareció en la temporada 1 de The Boys y fue eliminado por Butcher cuando él descubrió que traicionó a su equipo.

Cameos de The Boys en el episodio 6 de la serie Gen V: ‘Jumanji’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Uno de los más notables y publicitados cameos de un personaje de The Boys en Gen V fue Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles. En realidad no se trataba del verdadero ‘Súper original’, sino de una versión imaginada por Cate que encontraron en sus recuerdos.

Cameos en el episodio 7: ‘Enfermos’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Este personaje es tan importante en este episodio y aparecen en tantas escenas que no podemos describir su presencia como un cameo, sino como una «estrella invitada». Claudia Doumit regresa para interpretar a Victoria Neuman, la engañosa senadora que oculta que en realidad es una Súper y que está haciendo campaña para la vicepresidencia de Estados Unidos.

En este episodio también vemos a la decana Shetty encontrarse con Grace Mallory, la fundadora de ‘los muchachos’ de Butcher y le propone que le ayude a usar el virus que creó el Doctor Cardoso.

Cameos de The Boys en el episodio 8 de la serie Gen V: ‘Guardianes de Godolkin’

Aquí pueden encontrar nuestra reseña de este episodio.

Era inevitable. Para arreglar la situación que se desató en la Universidad Godolkin, Ashley llama a Homelander, que de inmediato se refiere a Marie como «un animal» y la ataca con su rayo de calor. Esto sentó las bases de lo que sería la próxima temporada de la serie, pues Vought manipuló la noticia para que Marie, Jordan, André y Emma cargaran con la culpa de lo ocurrido.

Pero ese no fue el único cameo de un personaje de The Boys que tuvo el final de temporada de Gen V. En la escena poscréditos vemos nada más y nada menos que a Billy Butcher recorriendo los laboratorios de Los Bosques y presumiblemente enterándose de la existencia del virus.

Como ya mencionamos, Ashley Barrett y Adam Bourke también aparecen en este episodio.

Más artículos sobre Gen V y The Boys en GamerFocus