[Opinión] ¿Por qué no hay una buena serie o película de Resident Evil?

La recepción de la nueva serie de Resident Evil en Netflix no fue muy positiva. Previos intentos de llevar a Umbrella y sus zombis al ‘live-action’ en las seis películas protagonizadas por Milla Jovovich y el reciente filme Bienvenidos a Raccoon City tampoco se ganaron el beneplácito de los fanáticos. ¿Por qué es tan difícil hacer una serie o película de Resident Evil que no sea una decepción?

Si damos una mirada a la trama de los juegos, muchos de los cuales se pueden describir simplemente como “policías contra zombis”, podemos pensar que llevarlos a la gran pantalla no debería ser tan difícil. Gran parte de la culpa es de la incompetencia de Hollywood, pero no podemos negar que las expectativas absurdas del ‘fandom’ tienen mucho que ver.

Zombis en una mansión. ¿Qué tan difícil puede ser?

La dificultad que tiene Hollywood para adaptar videojuegos es bien conocida. Volvamos a los años noventa. Películas como Super Marios Bros. y Street Fighter no solo fueron terribles, sino que se alejaron tanto del material original que a duras penas se podían considerar adaptaciones.

Los juegos tienen tramas sencillas que a simple vista parecen perfectas para la pantalla grande. Pero estos conceptos no llenan 90 minutos. Lo complicado está en encontrar elementos que reemplacen su jugabilidad al llevarlos al cine. Ustedes pueden creer que una película en la que 80% del metraje son disparos contra muertos vivientes es una buena idea, pero eso aburriría demasiado rápido.

Los estudios pensaron que podían «inventarse una nueva trama», usar los mismos nombres de los personajes y vestirlos con colores similares a los de los juegos era suficiente. Por supuesto, estaban equivocados.

Volvamos a Resident Evil. Los fanáticos no comprenden por qué Hollywood no pone personajes llamados Jill, Chris, Barry, Rebecca y Wesker —vestidos como los del juego— disparándole a zombis en una mansión. Sin embargo, eso es más o menos lo que hicieron con la reciente Bienvenidos a Raccoon City y también salió mal.

Parte de ese problema es algo que no queremos aceptar: ningún juego de Resident Evil tiene una buena trama. No, ni siquiera RE4. No nos malinterpreten, sus historias y desarrollos son perfectamente aceptables para un videojuego, pero no para llevarlos tal cual al cine.

¿El problema es la fidelidad a los videojuegos?

A pesar de lo mucho que solemos criticarla, la primera película de Resident Evil tuvo un éxito impresionante que justificó la existencia de cinco secuelas. Esas películas protagonizadas por Milla Jovovich se alejaron demasiado del canon de los juegos para el gusto de la mayoría, pero crearon su propia audiencia y dejaron de necesitar a los ‘gamers’.

Los fanáticos más radicales siempre estuvieron enojados con Paul W.S. Anderson (productor y director de la mayoría de estas cintas) y Milla Jovovich por “robarles las posibilidad de tener una verdadera adaptación de los juegos”. En 1998 –años atrás de la primera película– contrataron al maestro del cine zombi George Romero para escribir y dirigir una película de la saga. Pueden leerlo en inglés aquí. Este adopta fielmente muchos elementos del primer juego, pero no ofrece nada que otras de sus propias películas no hubieran hecho mejor.

Algunos fanáticos creen que esa hubiera sido «la película de Resident Evil que no los iba a decepcionar». Pero si se hubiera materializado, los fanáticos hubieran encontrado de qué quejarse. Por ejemplo, es su texto Chris Redfield es dueño de un rancho y no un agente de S.T.A.R.S.

Años después del final de Anderson con RE, cuando los responsables de Bienvenidos a Raccoon City dijeron que esta sería fiel a los juegos, muchos lo celebraron. Pero, como pueden leer en nuestra reseña, eso no fue suficiente para que gustara.

Es claro que la falta de “fidelidad” no es el problema de esta película, pero seguimos viendo comentarios alegando que no es suficientemente fiel y por eso es mala. Un sector especialmente tóxico del ‘fandom’ se enojó por la etnicidad de los actores que interpretaron a Leon S. Kennedy y Jill Valentine, causando que el primero de ellos tuviera que abandonar las redes sociales.

La serie de Resident Evil en Netflix nunca tuvo una oportunidad

Las reacciones negativas contra esta serie comenzaron mucho antes de que fuera emitida. El anuncio que el actor afroamericano Lance Reddick interpretaría al conocido villano Albert Wesker, desató muchas críticas que no escondían un desagradable tono racista.

Reddick es un gran actor y una de las principales razones por las que pudimos disfrutar la serie de Resident Evil en Netflix a pesar de sus múltiples defectos. Alabamos especialmente la forma en que maneja la ambigüedad de su personaje.

Eso no significa que no hayan críticas válidas contra la serie. Tiene escenas interesantes e ideas locas, pero muy mal ejecutadas. Los intentos de incluir elementos de la cultura popular y referencias a la cultura online de los jóvenes modernos, fueron calificados por muchos como vergonzosos y fuera de lugar.

Sin embargo, este es el intento más sincero que se ha hecho de adaptar el mundo de estos juegos. Las secuencias del futuro son una novedosa mirada a cómo sigue funcionando la sociedad tras un apocalipsis zombi, mientras que el pasado ofrece una buena visión de la codicia corporativa que dio forma a ese mundo. Tampoco es que sea una novedad cuando la propia The Walking Dead: World Beyond ha hecho algo similar con dos hermanas protagonistas.

Podemos criticar los ridículos sistemas de seguridad de los laboratorios de Umbrella —la gente entra y escapa de ellos como Pedro por su casa—, pero esta es la representación más interesante que hemos visto de la malvada megacorporación por fuera de los videojuegos.

También hay quienes acusan a Netflix de “meter drama adolescente” a la serie de Resident Evil. Aunque la idea de dos hermanas que comienzan a alejarse suena melodramática, esa trama gira alrededor de la infección de Billie con el Virus T y encaja a la perfección con el mundo que se está tratando de crear. También nos sorprendió la confianza que tiene en tener como protagonista a una mujer capaz de cometer errores gravísimos de los que tal vez no se pueda redimir.

Las referencias a los juegos funcionan mucho mejor que en la más reciente película. ¿Quién no sonrió cuando mencionaron que el Wesker original murió en un volcán? Los zombis ofrecen la misma clase de secuencias de horror y acción de producciones similares, pero las demás criaturas lucen perfectas y ofrecen momentos muy divertidos.

Claro que no podemos ignorar los problemas de ritmo que tiene, el relleno de algunos capítulos ni los grandes saltos de lógica que se deben dar para que la trama tenga sentido. Aunque está sobre la media de calidad de otras series de Netflix, Resident Evil tiene demasiados defectos que impiden que podamos recomendarla abiertamente.

Sin embargo, la raza de los actores que interpretan a Wesker, Billie, Jade y la orientación sexual de Evelyn no son defectos. Es una lástima que la cantidad de memes racistas y homofóbicos que inundaron las redes sociales no solo opacaran las críticas negativas legítimas que se pueden hacer a la serie, sino también sus elementos positivos.

¿Qué hay de las películas CGI?

Muchos fanáticos prefieren ignorar la serie y las películas ‘live-action’ en favor de las películas CGI producidas en Japón. Estas presentan personajes visualmente muy fieles a los de los juegos, pero tienen historias horribles y personajes como Leon S. Kennedy pierden por completo su personalidad. Solo la segunda de ellas, Damnation, tiene algo de gracia.

Nosotros ya hablamos de las tres primeras. También pueden leer nuestras impresiones de la miniserie de Netflix La tiniebla infinita.

En conclusión…

No creemos que vayamos a ver una serie o película de Resident Evil que deje satisfechos a los fanáticos. A los estudios de Hollywood les basta el reconocimiento de marca, por lo que solo necesitan tener zombis y una compañía llamada Umbrella para que cumpla con lo que ellos quieren. La trama de los videojuegos no es suficientemente buena para ofrecer una base fuerte para una película y los fanáticos van a rechazar cualquier adición que se aleje de los videojuegos.

Tal vez lo mejor sea abandonar la idea de más adaptaciones y seguir disfrutando los videojuegos. Hay muchas películas de zombis que presentan ideas similares a las de los títulos de Capcom y hacen que más adaptaciones sean innecesarias. Tren a Busán, 28 días después, El amanecer de los muertos, La Horde y Blood Quantum son solo algunas de ellas.

También podríamos pedir al ‘fandom’ que deje los prejuicios de lado y disfruten lo que ofrecen tanto la serie de Netflix como algunas de las películas. Pero somos realistas y sabemos que eso no va a pasar.

