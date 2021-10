Tras más de un año de su anuncio, Five Nights at Freddy’s (FNAF): Security Breach finalmente tiene una fecha de lanzamiento. No solo eso, ya que Steel Wool Studios aprovechó la última edición de State of Play para revelar más sobre la jugabilidad de este esperado juego de terror.

A continuación, podrán encontrar lo que se ha revelado sobre la siguiente entrega de FNAF.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento del Five Nights at Freddy’s (FNAF): Security Breach?

El lanzamiento de Five Nights at Freddy’s (FNAF): Security Breach será el 16 de diciembre.

¿A qué plataformas llegará?

Por el momento, el juego llegará exclusivamente a PS4 y PS5.

¿Cómo sería la jugabilidad?

Como evidencia el último tráiler de jugabilidad, Five Nights at Freddy’s (FNAF): Security Breach será un ‘survival horror’ en primera persona. Los jugadores controlarán a Gregory, un jovencito que quedó atrapado en el Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear’s Pizza. A diferencia de anteriores entregas, será posible explorar esta nueva locación en búsqueda de una salida. Sin embargo, esto no será tan sencillo. Si Gregory es detectado, la seguridad del local desplegará a Roxy, Chica y Monty para darle caza. La única forma de evitar eso es utilizando sigilo.

Por fortuna, Gregory no estará solo. El mismísimo Freddy Fazbear lo ayudará a lo largo de la travesía ofreciendo consejos y habilitando atajos. Por desgracia, sus ayudas serán limitadas. Si se descarga su batería, habrá que encontrar un cargador para que funcione nuevamente. También tendrá acceso a herramientas como la Faz Cam, que aturdirá a los persecutores, y el Fazblaster, una pistola que puede incapacitar a los animatrónicos si se atina a sus cabezas.

Fuente: State of Play (27/10/2021)