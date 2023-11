Uno de los primeros personajes que conocimos en Fontaine y uno de los que más nos han fascinado es la líder de la organización Spina di Rosula. Navia pronto se unirá al grupo de personajes controlables de Genshin Impact mediante su propio Gachapón así que es un buen momento para presentarles una guía de ‘build’ con la que consideramos su mejor arma, equipo, conjunto de accesorios y los materiales que necesitan para mejorarla a ella y sus armas.

No podemos esperar para agregar a esta ‘waifu steampunk‘ a nuestro equipo.

Índice

Cómo conseguir a Navia

Al momento de realizar esta guía, Hoyoverse no había revelado oficialmente la fecha en que llegará el gachapón con Navia como personaje destacado de cinco estrellas al juego. Sin embargo, todo indica que llegaría con la actualización a la versión 4.3 de Genshin Impact en la noche del martes 19 de diciembre de 2023. Si esto es correcto (actualizaremos esta nota cuando se confirme) se volverá parte de la rotación normal de los gachapones del juego. Usualmente estaría disponible durante tres semanas, una o dos veces al año.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ con Navia como personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Navia, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que obtendremos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Habilidades y talentos

Ataque normal – Declinación directa Normal: Realiza hasta 4 tajos de espada consecutivos. Cargado: Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos. Al final del Ataque Cargado, realizará un golpe de espada más poderoso. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Etiqueta Vidriopírica : Cuando un personaje del equipo recoge un fragmento creado con la reacción de Cristalización, Navia obtiene un “fragmento de metralla”, acumulable hasta 6 fragmentos. Cada vez que se recoja un fragmento de Cristalización, se reiniciará la duración de los fragmentos de metralla que posea Navia. Pulsar una vez : Navia consume todos los fragmentos de metralla, abre su elegante y letal rifleparaguas y dispara varias vidriobalas rosáceas capaces de atravesar las defensas de los enemigos alcanzados para infligirles Daño Geo. Al consumir 0/1/2/3 o más fragmentos de metralla, se dispararán respectivamente 5/7/9/11 vidriobalas rosáceas. Cuantas más vidriobalas alcancen a un enemigo, más daño recibirá. Si un enemigo es alcanzado por 11 vidriobalas rosáceas, estas infligirán un 200% de su daño original. Además, al consumir más de 3 fragmentos de metralla, cada fragmento por encima del tercero aumenta en un 15% adicional el daño infligido por el próximo disparo. Mantener pulsado: Apunta para obtener los fragmentos de Cristalización cercanos. Al dejar de mantener pulsado, dispara la misma cantidad de vidriobalas rosáceas que la que se dispara pulsando una vez. Inicialmente, esta habilidad tiene 2 cargas. Arjé – ousía : Cada cierto tiempo, cuando Navia dispara con su rifleparaguas, libera un filo fluyente que inflige Daño Geo cargado de energía ousía.

: Cuando un personaje del equipo recoge un fragmento creado con la reacción de Cristalización, Navia obtiene un “fragmento de metralla”, acumulable hasta 6 fragmentos. Cada vez que se recoja un fragmento de Cristalización, se reiniciará la duración de los fragmentos de metralla que posea Navia. Habilidad Definitiva – Aluvión Artillero: una salva de cañones bombardea a los enemigos frente a Navia, inflige Daño Geo en el AdE y crea un bombardeo auxiliar durante cierto tiempo para infligir Daño Geo periódicamente. Cuando la salva de cañones alcanza a un enemigo, Navia obtiene 1 fragmento de metralla. Este efecto puede ocurrir una vez cada 2.4 s.

Habilidades pasivas

Transacción meticulosa : Aumenta en un 25% las recompensas de las expediciones de 20 h en Fontaine.

: Aumenta en un 25% las recompensas de las expediciones de 20 h en Fontaine. Canal no identificado (Nivel 20+): Tras usar Etiqueta vidriopírica, el daño de los Ataques Normales, Cargados y Descendentes de Navia se transforma durante 4 s en Daño Geo, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. El daño de dichos ataques aumenta en un 40%.

Tras usar Etiqueta vidriopírica, el daño de los Ataques Normales, Cargados y Descendentes de Navia se transforma durante 4 s en Daño Geo, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. El daño de dichos ataques aumenta en un 40%. Red de apoyo mutuo (Nivel 60+): El ATQ de Navia aumenta en un 20% por cada personaje Pyro, Electro, Cryo o Hydro que haya en el equipo. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces.

Mejor arma para build de Navia

No hay duda que, sin importar si estamos usando a Navia con un ‘build’ de equipo y artefactos de daño o de soporte elemental, la mejor arma para ella en Genshin Impact es el nuevo mandoble de cinco estrellas Sentenciadora.

El ATQ aumenta en un 20%. Cuando un personaje del equipo recoge un fragmento creado con la reacción de Cristalización, el portador de esta arma obtiene 1 “sello promisorio”, el cual aumenta en un 18% el daño de la Habilidad Elemental. El sello promisorio dura 15 s y se pueden poseer un máximo de 2 al mismo tiempo. Todos los sellos se eliminarán 0.2 s después de que el portador de esta arma inflija daño con su Habilidad Elemental.

Sentenciadora se puede obtener en el gachapón de armas Encarnación divina que acompaña al banner de Navia, pero sabemos que muchos prefieren no gastar sus Protogemas en ellos. Veamos entonces que otra arma sirve mejor en un ‘build’ de Navia.

Emblema del mar de juncos (5★) : Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental, el ATQ aumenta en un 20% durante 8 s. Asimismo, cuando el personaje recibe daño, su ATQ aumenta en un 20% durante 8 s. Estos dos efectos se pueden activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Además, si el portador de esta arma no está bajo la protección de un escudo, su Vida Máx. aumenta en un 32%.

: Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental, el ATQ aumenta en un 20% durante 8 s. Asimismo, cuando el personaje recibe daño, su ATQ aumenta en un 20% durante 8 s. Estos dos efectos se pueden activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Además, si el portador de esta arma no está bajo la protección de un escudo, su Vida Máx. aumenta en un 32%. Gran espada del sacrificio (4★) : Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s.

: Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s. Fierro Floriorlado (4★): Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental o tras causar una Reacción Elemental, el ATQ aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 8 s.

Estas solo son recomendaciones. Recomendamos que miren de que arma disponen en el juego y creen el mejor ‘build’ posible para Navia con ella teniendo en cuenta el resto del equipo, conjuntos de artefactos y los materiales de mejora que tengan disponibles en Genshin Impact.

Guía de mejor composición de equipo para Navia en Genshin Impact

A menos que el personaje en cuestión tenga un uso bastante específico —como Zhongi o Noelle y sus escudos— siempre ha sido complicado meter personajes Geo en un equipo. Ya que a Navia solo se le saca provecho mediante reacciones de cristalización, recomendamos ponerla en un equipo con solo con personajes de elementos Cryo, Pyro, Electro y Hydro.

El mejor uso que le encontramos a Navia en un equipo es el DPS, siempre y cuando creemos un build con arma y artefactos aptos para ello. La emparejamos con un buen soporte que la potencia, un personaje que deje daño ‘fuera de campo’ y un sanador con buena capacidad elemental. Nosotros nos quedamos con los siguientes:

Este equipo, sumamente amable con los jugadores ‘free-to-play’, usa a Goro para potenciar a Navia. Fischl deja a su cuervo aplicando Electro mientras Navia ataca en el campo y Barbara cura a la vez que aplica Hydro. Si tienen a Kokomi, pueden usarla en lugar de Bárbara.

Muchos creen que los personajes Geo solo sirven en equipos con cuatro personajes Geo potenciados por Gorou, pero no es el caso de Navia. Si no se aprovechan sus reacciones de Cristalización con otros elementos, no se le sacará su mayor potencial.

Esto, por supuesto, es solo nuestra opinión y jugadores expertos podrían estar en desacuerdo. En todo caso, siempre recomendamos que armen el mejor equipo para ustedes de acuerdo a su build, los personajes que ya tengan, los materiales de mejora disponibles, el arma y artefactos que tengan en Genshin Impact y la composición para Navia no es la excepción.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Navia en Genshin Impact

Con la llegada de Navia en la versión 4.3 de Genshin Impact también llega al juego el que sin duda es su mejor conjunto de artefactos sin importar su build, arma o equipo: Murmullo del bosque reverberante.

Dos piezas: ATQ +18%.

ATQ +18%. Cuatro piezas: Tras usar la Habilidad Elemental, el personaje obtiene un 16% de Bono de Daño Geo durante 10 s. Si está protegido por un escudo creado mediante la reacción de Cristalización, el Bono de Daño Geo aumenta adicionalmente en un 150%. Este aumento adicional se eliminará 1 s después de perder el escudo creado mediante Cristalización.

Obviamente, el otro conjunto de artefactos que más puede servir a Navia es Petra Arcaica, el cual se consigue en el Dominio de Guyún (Dominio de la bendición: El despertar III a VI).

Dos piezas: Bono de Daño Geo +15%.

Bono de Daño Geo +15%. Cuatro piezas: Al obtener un cristal creado a través de la reacción de Cristalización, todos los miembros del equipo obtienen durante 10 s un 35% de Bono de Daño Elemental del elemento que causó dicha reacción. Solo se puede obtener un tipo de Bono de Daño Elemental a la vez.

Otros conjuntos de artefactos que funcionan mejor en un build para Navia son aquellos que aumentan su ATQ o el daño de su Habilidad Elemental, pero todo depende además del arma y equipo que tengan, así como los materiales disponibles para mejorarlos. Antes de ponerse a farmear, miren si pueden hacer algo interesante con lo que ya tienen en su inventario.

Niveles de constelación

Si obtienen múltiples veces a este personaje en el en el banner del Gachapón, obtendrán objetos Stella Fortuna que sirven para aumentar su nivel de constelación y potenciar sus habilidades y poder aprovechar la mejor arma, build y equipo para Navia.

Distancia de seguridad para una dama (Nivel 1) : Al usar Etiqueta vidriopírica, por cada fragmento de metralla que consuma Navia, recupera 2 pts. de Energía Elemental y el TdE de Aluvión artillero se reduce en 1 s. De esta manera, podrá recuperar un máximo de 6 pts. de Energía Elemental y el TdE de Aluvión artillero podrá reducirse hasta en 3 s.

: Al usar Etiqueta vidriopírica, por cada fragmento de metralla que consuma Navia, recupera 2 pts. de Energía Elemental y el TdE de Aluvión artillero se reduce en 1 s. De esta manera, podrá recuperar un máximo de 6 pts. de Energía Elemental y el TdE de Aluvión artillero podrá reducirse hasta en 3 s. Comandante bélica (Nivel 2): Al usar Etiqueta vidriopírica, la Prob. CRIT de dicha habilidad aumenta en un 8% por cada fragmento de metralla consumido. La Prob. CRIT puede aumentar en un máximo de un 24% de esta manera. Además, al alcanzar a un enemigo con un disparo de Etiqueta vidriopírica, en la ubicación de dicho enemigo caerá una bomba de bombardeo auxiliar de Aluvión artillero. Solo puede caer una bomba de bombardeo auxiliar cada vez que se use Etiqueta vidriopírica, y el daño del bombardeo auxiliar activado de esta manera se considera daño de Habilidad Definitiva.

Al usar Etiqueta vidriopírica, la Prob. CRIT de dicha habilidad aumenta en un 8% por cada fragmento de metralla consumido. La Prob. CRIT puede aumentar en un máximo de un 24% de esta manera. Además, al alcanzar a un enemigo con un disparo de Etiqueta vidriopírica, en la ubicación de dicho enemigo caerá una bomba de bombardeo auxiliar de Aluvión artillero. Solo puede caer una bomba de bombardeo auxiliar cada vez que se use Etiqueta vidriopírica, y el daño del bombardeo auxiliar activado de esta manera se considera daño de Habilidad Definitiva. Visión de empresaria (Nivel 3) : Aumenta el nivel de habilidad de Etiqueta vidriopírica +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Etiqueta vidriopírica +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Tolerancia cero (Nivel 4): Cuando un enemigo es alcanzado por Aluvión artillero, su RES Geo se reduce en un 20% durante 8 s.

Cuando un enemigo es alcanzado por Aluvión artillero, su RES Geo se reduce en un 20% durante 8 s. Negociante férrea (Nivel 5) : Aumenta el nivel de habilidad de Aluvión artillero +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Aluvión artillero +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Avezada presidenta de Spina di Rosula (Nivel 6): Si al usar Etiqueta vidriopírica se consumen más de 3 fragmentos de metralla, cada fragmento por encima del tercero no solo aumenta en un 35% el Daño CRIT de dicha habilidad, sino que también se recupera.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Navia en Genshin Impact

Guía de materiales de Ascensión de Navia

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Topacio Prithiva 3x Condensado extramarino 3x Gota de rocío primigenio 20.000 40+ 3x Fragmentos de Topacio Prithiva 15x Condensado extramarino 10x Gota de rocío primigenio 2x

Recambio mecánico de Coppélius 40.000 50+ 6x Fragmentos de Topacio Prithiva 12x Fragmento extramarino 20x Gota de rocío primigenio 4x

Recambio mecánico de Coppélius 60.000 60+ 3x Trozos de Topacio Prithiva 18x Fragmento extramarino 30x Gota de rocío primigenio 8x

Recambio mecánico de Coppélius 80.000 70+ 6x Trozos de Topacio Prithiva 12x Cristalización cromática 45x Gota de rocío primigenio 12x

Recambio mecánico de Coppélius 100.000 80+ 6x Topacio Prithiva 24x Néctar Energético 60x Gota de rocío primigenio 20x

Recambio mecánico de Coppélius 120.000

La Topacio Prithiva en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpientes de las Ruinas y Generador de Campo Experimental en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpientes de las Ruinas y Generador de Campo Experimental en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. El Condensado extramarino, Framento extramarino y Cristalización cromática se obtienen derrotando los enemigos Engendros fontamarinos de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando los enemigos Engendros fontamarinos de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Gota de rocío primigenio explorando la naturaleza de Fontaine, específicamente bajo el agua en el Condado Morte

explorando la naturaleza de Fontaine, específicamente bajo el agua en el Condado Morte Los objetos Recambio mecánico de Coppélius se obtienen derrotando al jefe Suite Criocéfiro de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejora de talentos (habilidades) para Navia

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Navia. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la ecuanimidad 6x Condensado extramarino 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la ecuanimidad 3x Fragmento extramarino 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la ecuanimidad 4x Fragmento extramarino 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la ecuanimidad 6x Fragmento extramarino 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la ecuanimidad 9x Fragmento extramarino 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la ecuanimidad 4x Cristalización cromática 120.000 Mora 1x Hilo de seda deslucido Nivel 8 6x Filosofía de la ecuanimidad 6x Cristalización cromática 260.000 Mora 1x Hilo de seda deslucido Nivel 9 12x Filosofía de la ecuanimidad 9x Cristalización cromática 450.000 Mora 2x Hilo de seda deslucido Nivel 10 16x Filosofía de la ecuanimidad 12x Cristalización cromática 700.000 Mora 2x Hilo de seda deslucido 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la ecuanimidad se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Revoloteo melodioso I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Revoloteo melodioso I a IV) y como recompensas de algunas misiones. El Condensado extramarino, Framento extramarino y Cristalización cromática se obtienen derrotando los enemigos Engendros fontamarinos de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando los enemigos Engendros fontamarinos de diferentes niveles que encontramos en Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los materiales Hilo de seda deslucido para las habilidades de Navia se obtienen derrotando al jefe Narval Devoraestrellas de Nivel 70 o superior. Está en el dominio Sombra extramundana (Reminiscencia: Bestia sideral II a IV)

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ o equipo de Navia.

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Navia en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.