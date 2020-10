Los peores juegos de la octava generación de consolas

La semana pasada, cuatro redactores de GamerFocus se reunieron para escoger los que en su opinión son los mejores juegos de la octava generación de consolas. Ahora, otros tres miembros del equipo redactor han unido fuerzas para escoger los peores juegos de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y demás plataformas de dicha generación.

Al igual que el pasado artículo, los candidatos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Salieron a la venta entre noviembre de 2013 —fecha aproximada en la que se lanzó PlayStation 4 y Xbox One— y diciembre de 2019.

Están disponibles para alguna de las siguientes plataformas: PlayStation 4 , Xbox One , Nintendo Wii U , PlayStation Vita , Nintendo 3DS y Nintendo Switch .

, , , , y . Pueden estar disponibles en consolas de generación pasada —PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii— siempre y cuando cumplan con las previas condiciones.

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume 1 (2015) – PS4 y PC

¿Quieren jugar uno de los peores juegos para PlayStation 4 y PC? Para bien o mal, ya no está a la venta en ninguna plataforma digital.

Un juego tan malo que fue retirado de las tiendas un par de meses después de su lanzamiento. No solo eso, sino que Versus Evil ofreció reembolsos a todos los que compraron el juego y pidió perdón. También canceló el desarrollo de los siguientes dos volúmenes.

La razón del fracaso comercial y crítico de Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume 1 es muy simple. Además de estar repleto de ‘bugs’, tener una historia sin sentido y lucir mucho peor que su predecesor, su jugabilidad es repetitiva y torpe. Si bien Afro Samurai (2009) no es ninguna maravilla del género de acción, ciertamente ofrece mucho más que su terrible secuela.

Umbrella Corps (2016) – PS4 y PC

Por fortuna, uno de los peores juegos de la franquicia Resident Evil nunca llegó a Nintendo Switch y Xbox One.

Umbrella Corps es uno de los pocos juegos en esta lista que no sufre excesivamente a nivel técnico. Aun así, este mediocre ‘spin-off’ es un terrible recordatorio para los fanáticos de Resident Evil de la época en la que la franquicia estaba en su punto más bajo.

Si bien goza de algunas mecánicas interesantes, Umbrella Corps fue un intento desesperado de Capcom para entrar a la escena de los ‘shooters’ competitivos. Por supuesto, eso era lo último que querían los fanáticos. Más allá de la transición completa a la acción y la ausencia de contenido, lo que más ofendió a los fanáticos es que este título fue promocionado como la celebración del aniversario 20 de Resident Evil. ¿Pensaban que su cumpleaños fue terrible?

Troll and I (2017) – PS4, Xbox One, Switch y PC

¿Por qué comprar uno de los peores juegos de aventura de la pasada generación cuando pueden jugar The Last Guardian, una de las mejores exclusivas de PlayStation 4?

Claramente inspirado en The Last Guardian (2016), pero sin el increíble apartado visual, la conmovedora historia y el ingenioso diseño de niveles. ¡Y terriblemente aburrido!

La historia de Troll and I, que falla de forma rotunda a la hora de desarrollar la relación entre los dos protagonistas, es el menor de sus problemas. Este título está plagado de ‘bugs’, tanto visuales como técnicos, y su diseño de escenarios —la mayoría de los cuales giran alrededor de secciones de sigilo, que está mal implementado— hace que la experiencia sea todo un martirio.

Fallout 76 (2018) – PS4, Xbox One y PC

Uno de los peores juegos de la octava generación, el cual nunca llegó a Nintendo Switch, fue precedido por una larga lista de mentiras. También fue seguido por pocas soluciones.

Cuando Todd Howard presentó Fallout 76 en E3 2018, estaba confiado en que todas las características y aspectos visuales simplemente iban a “funcionar” y que convertir a esta querida franquicia en un multijugador masivo sería el futuro. El lanzamiento de este juego fue tan desastroso como una fusión nuclear. Texturas perdidas, falta de objetivos y una cantidad inimaginable de ‘bugs’ plagaron la estadía de muchos jugadores en los Montes Apalaches.

Tampoco pueden olvidarse los controversiales problemas que surgieron alrededor de las versiones de coleccionista de Fallout 76. Las bolsas de pésima calidad y los cascos con hongos hicieron de este lanzamiento una comidilla para todos los residentes de la red. A pesar de estar en un buen estado ahora, no lo excusa de las imperdonables fallas en su lanzamiento.

Si bien creímos en No Man’s Sky, convertir esto en una tendencia es una bofetada en la cara.

New Gundam Breaker (2018) – PS4 y PC

Los usuarios de Nintendo Switch y Xbox One por lo menos no deben preocuparse por toparse con uno de los peores juegos de la octava generación basados en la franquicia Gundam.

Los juegos de la franquicia Gundam siempre han gozado de una calidad por arriba del promedio en sus videojuegos. Con New Gundam Breaker, Bandai Namco apuntaba a hacer dinero rápidamente sin tener que esforzarse mucho. Y el resultado fue apabullante.

Conseguir las partes de nuestros Gundam favoritos es una tarea tediosa y sin sentido. El increíblemente inestable desempeño visual lo hace injugable en los momentos más intensos de las misiones. No menos importante, una historia sacada de una novela visual genérica le quita el encanto a esa faceta de los constructores de modelos de Gundam.

Este juego es una mancha que posiblemente no podrá borrarse del portafolio de estos emocionantes juegos que han alegrado a fanáticos de todas las generaciones por años.

Anthem (2019) – PS4, Xbox One y PC

Aunque tenía potencial, los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC vieron cómo Electronic Arts dejó morir al «juego como servicio» de BioWare.

Es posible que las cosas que nos hacen más daño sean a las que les tenemos una mayor expectativa. Luego del fiasco con Mass Effect: Andromeda, BioWare aparentaba una redención con un impresionante primer avance de Anthem: un juego en el que podríamos controlar a soldados en armaduras imponentes y recorrer escenarios increíbles en un planeta lejano.

Con el lanzamiento de la beta, los temores comenzaron a surgir. Las fallas visuales eran recurrentes y la falta de contenido anticipaba lo peor que podía pasar. Aunque tenía un buen sistema de combate, esto no fue suficiente para mantener a los usuarios interesados.

A esto se le suma la deserción de varios desarrolladores involucrados en el proyecto. Sin un horizonte a donde apuntar, BioWare decidió comenzar desde cero y reestructurar Anthem con un plan de desarrollo anunciado el pasado febrero. No obstante, el daño está hecho y la confianza depositada por los fanáticos probablemente no regresará.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy (2018) – PS4, Switch y PC

Si sirve de consuelo, uno de los peores juegos de pelea de la octava generación de consolas nunca llegó a Xbox One.

Como fanático de los juegos de pelea, el peor escenario es cuando un título no tiene herramientas básicas. Esto no solo da una falsa ilusión al usuario, sino que también le resta profundidad y seriedad a la competencia. El caso con SNK Heroines: Tag Team Frenzy es comparable al de otros títulos de lucha, que se han inclinado por una curva de aprendizaje corta para llegar a un público más amplio. El problema con este juego radica en sus fundamentos. Esto se debe a que su jugabilidad esta capada al máximo, lo cual se evidencia por la falta de mecánicas universales como los ‘crossups’, ‘overheads’ y la habilidad de agacharse.

Ni los curiosos personajes que llegaron como DLC salvaron este juego.

La historia de SNK Heroines: Tag Team Frenzy no es ni de cerca lo que su antecesor para Neo Geo Pocket Color llegó a ser. Este juego, estrenado a principios de siglo, le da clases de profundidad e historia a su sucesor. A pesar de no ser terrible como producto, SNK Heroines fácilmente puede ser considerado como el peor de su género en esta generación.

Tokyo Ghoul: re Call to Exist (2019) – PS4 y PC

Probablemente uno de los peores juegos para PlayStation 4 y PC basado en un ‘manganime’.

Tokyo Ghoul: re Call to Exist es el perfecto ejemplo de un juego que solo existe para cumplir a un grupo de personas que compran lo que sea con tal de tener algo de su franquicia favorita, sea ‘manga’, ‘anime’ o cómic. Este videojuego no solo parece de principios de la generación anterior, sino que también se siente como si lo fuera. La jugabilidad de Tokyo Ghoul: re Call to Exist es brusca, las animaciones son mediocres e incluso carece de escenas del ‘manganime’ en el que está basado. Lo anterior, acompañado de lo monótonas que se vuelven sus misiones y las esponjas de daño que son los enemigos finales, hacen que haber jugado este título fuera una de mis peores experiencias en la generación que está por terminar.

Panzer Dragoon: Remake (2020) – PS4, Switch y PC

Desafortunadamente, el ‘remake’ del querido título de Saturn terminó siendo uno de los peores juegos para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

En esta generación hemos presenciado grandes ‘remakes’, los cuales llenaron de anhelos a diferentes fanáticos de los videojuegos. Desafortunadamente, los seguidores del título de culto Panzer Dragoon tuvieron que pasar el trago amargo de ver cómo su juego favorito es uno de los peores ‘remakes’ de esta generación. ¿Cómo es que el ‘remake’ de un juego bueno puede ser considerado uno de los peores de la generación? La respuesta es tan simple como los gráficos de Panzer Dragoon (2019). Basta ver el poco contenido que el juego presenta en comparación al original. Sumado a esto, el juego desarrollado por MegaPixel Studio no cuenta con un apartado grafico a la altura. Lo anterior hace que este título sea una mera sombra del original.

¿Cuáles son sus juegos más odiados de la generación pasada? ¿No están de acuerdo con nuestras elecciones? ¡No duden en compartir su opinión en los comentarios!