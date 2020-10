Una nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina. Si bien esto no quiere decir que PlayStation 4, Xbox One y Switch dejarán de recibir títulos, muchos jugadores se están preparando para dar el salto. Al ver que PlayStation 5 y Xbox Series X | S estarán a la venta en un mes, los redactores de GamerFocus se han reunido para que cada uno escoja sus tres juegos favoritos de la octava generación. ¡No duden mencionar los suyos en los comentarios!

Cabe aclarar que los juegos contenidos en esta lista cumplen con las siguientes condiciones:

Salieron a la venta entre noviembre de 2013 —fecha aproximada en la que se lanzó PlayStation 4 y Xbox One— y diciembre de 2019.

Están disponibles para alguna de las siguientes plataformas: PlayStation 4 , Xbox One , Nintendo Wii U y Nintendo Switch .

, , y . Pueden estar disponibles en consolas de generación pasada —PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation Vita y Nintendo 3DS— siempre y cuando cumplan con las previas condiciones.

Yakuza 0 (2017) – PS4, Xbox One y PC

Tras permanecer un par de años como una exclusiva de PlayStation 4, los usuarios de PC y Xbox One tuvieron acceso a uno de los mejores juegos de la franquicia Yakuza en 2019 y 2020.

La culminación de una década de perfeccionar la fórmula de la franquicia Yakuza y el comienzo de su apogeo en Occidente. No solo es una de las entregas más cargadas de contenido —con dos personajes controlables, Kazuma Kiryu y Goro Majima, cada uno con sus propias líneas de misiones y cuatro estilos de combate completamente únicos—, sino que es un punto de entrada perfecto para aquellos que no estén familiarizados con la historia de la franquicia de SEGA. Al fin y al cabo, es el primer juego dentro de la cronología de la serie.

Resident Evil 7: Biohazard (2017) – PS4, Xbox One y PC

Resident Evil 7, uno de los mejores juegos de horror de los últimos años, estuvo disponible desde el comienzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. También está disponible para Switch, pero solo en Japón.

Tras el desastroso lanzamiento de Umbrella Corps (2016), la franquicia Resident Evil se encontraba en peor estado que nunca. El anuncio de Resident Evil 7: Biohazard en E3 2016, aunque sorpresivo, no animó a muchos. Sin embargo, Resident Evil 7 demostró que la serie podía volver a sus terroríficas raíces y entregar una experiencia verdaderamente fresca.

Aunque la cámara en primera persona puede desubicar a algunos fanáticos veteranos, este título es puro Resident Evil de pies a cabeza. Desde la administración de inventario y los escasos recursos hasta un perseguidor reminiscente a Nemesis en la forma de la familia Baker.

Devil May Cry 5 (2019) – PS4, Xbox One y PC

Aunque debutó en PlayStation 4, Xbox One y PC, el mejor juego de acción de 2019 también llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X por medio de Devil May Cry 5 Special Edition.

Después del lanzamiento de Devil May Cry 4 en 2008, los fanáticos de tuvieron que esperar una década para recibir una secuela. Afortunadamente, la espera valió la pena.

Además de gozar de una excelente presentación, cortesía del RE Engine, Devil May Cry 5 es una celebración de toda la franquicia. No solo a nivel narrativo, ya que hace referencia tanto a juegos pasados como a otras obras de la serie, sino en materia de mecánicas. Tres personajes jugables —Nero, Dante y V— con estilos de combate únicos, pero igual de complejos. Indudablemente, Devil May Cry 5 es el mejor juego de acción de la pasada generación.

Monster Hunter: World (2018) – PS4, Xbox One y PC

Monster Hunter: World, uno de los mejores juegos de la franquicia, llegó a casi todas las consolas de la octava generación, con la excepción de Nintendo Switch.

Mi juego de la generación solo puede ser Monster Hunter: World y su expansión Iceborne. Es un juego del que no me aburro a pesar de haberle dedicado casi 500 horas.

La saga no solo luce mejor que nunca, sino que cumple la promesa de ofrecer ecosistemas vivos y detallados. Los combates contra los monstruos son intensos, llenos de acción y ofrecen muchas oportunidades para ser estratégicos. El ‘loop’ de juego es muy adictivo. La historia es un poco débil y problemática, pero eso no afecta sus espectaculares sistemas de juego.

NieR: Automata (2017) – PS4, Xbox One y PC

NieR: Automata, uno de los mejores juegos de acción de 2017, debutó originalmente en PlayStation 4 y PC. Los usuarios de Xbox One tuvieron que esperar hasta el siguiente año.

Hay otro juego que debo mencionar, uno que alcanzó a tocarme el alma e impactarme emocionalmente. Fui atraído a NieR: Automata porque amo otros juegos de acción del estudio PlatinumGames y no me decepcionó. Su combate es tan estilizado y emocionante como cabía esperar de los creadores de Bayonetta. Pero fueron su trama y personajes lo que me enamoró.

No esperaba que un juego como este pudiera retratar con tanta emoción las más poderosas dudas que tiene el ser humano sobre su propia existencia. Desde el dolor de un amor no correspondido hasta la búsqueda de una razón para existir. Es todo un tratado filosófico sobre el ser. Lean mi análisis sobre la trama de este bello juego.

Hollow Knight (2017) – PS4, Xbox One, Swicth y PC

Hollow Knight, uno de los mejores juegos del género ‘metroidvania’, no llegó a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch hasta 2018.

Por último tenemos a Hollow Knight, que considero la perfecta expresión del género ‘metroidvania’. El mayor placer que da es la forma en que nos permite descubrir poco a poco su mundo de extraños insectos y misteriosa trama sobre un reino caído. Cada rincón esconde un secreto jugable o una revelación sobre su mitología.

Además, su alta dificultad, especialmente en los numerosos jefes, hace que superar cada reto se sienta como un verdadero logro. No puedo esperar por regresar a Hallownest.

Octopath Traveler (2018) – Switch, PC y Stadia

Octopath Traveler, uno de los mejores juegos de rol japoneses de 2018, debutó como una exclusiva para Nintendo Switch. No llegó a PC y Google Stadia hasta el siguiente año.

Cualquier estudio puede hacer un JRPG moderno y decir que se inspiró en la era dorada de los 16-bit, pero pocos ofrecen una personalidad tan definida como la que tiene este título de Acquire. No solo porque sí es un verdadero homenaje a los clásicos de Square Enix, sino por la introducción del brillante 2D-HD, con ‘sprites’ que parecen desplazarse en maquetas reales. Un sistema de batalla cautivante y una banda sonora apoteósica son las cerezas del pastel, para este juego que llama la atención a primera vista, pero enamora como un todo.

Red Dead Redemption 2 (2018) – PS4, Xbox One y PC

Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos de 2018, debutó originalmente en PlayStation 4 y Xbox One. No fue hasta el siguiente año que llegó a PC.

No hay mundos abiertos como los de Rockstar Games, independientemente de sus temáticas. Esta precuela ubicada en la salvaje frontera americana expande la historia de John Marston con los años previos a su redención personal, pero lo hace también aprovechando parte del mapeado antiguo en una variedad de escenarios que básicamente cuentan como simulador de naturaleza. Su fuerte apelación al realismo puede no ser del gusto de todos, debido a lo que eso implica para el ritmo de juego, pero es innegable el logro técnico y narrativo alcanzado en esta entrega bajo el sombrero de Arthur Morgan y la imparable decadencia de su banda.

Resident Evil 2 (2019) – PS4, Xbox One y PC

El ‘remake’ del clásico ‘survival horror’, uno de los mejores juegos de 2019 y nuestro juego del año en el Poporo de Oro 2019, estuvo disponible desde el principio para PlayStation 4, Xbox One y PC.

En una época donde la palabra ‘remake’ está perdiendo su valor y a veces es confundida con remasterización, Capcom afrontó un reto titánico al rehacer uno de sus juegos más estimados por los fanáticos. Tomando lo básico de personajes y locaciones, el juego reconoce y respeta la nostalgia de los veteranos pero actualiza por completo su jugabilidad, sin que esto arruine el sentimiento hacia una historia usualmente puesta en lo alto de la serie. Un motor de juego que no se queda corto en capacidades gráficas es el responsable del que fácilmente sea el mejor ‘remake’ de la generación saliente.

Persona 5 (2017) – PS4

Persona 5, uno de los mejores juegos de rol japoneses de los últimos años, por el momento no ha llegado a Xbox One y Nintendo Switch.

Persona 5, la quinta entrega del ‘spin-off’ de Shin Megami Tensei, debutó en abril del 2017. Sin embargo, durante los primeros meses del 2020, la versión definitiva de Persona 5 llegó a PlayStation 4 con un gran número de mejoras en calidad de vida para el jugador. Sumado a un gran diseño artístico y una historia que —a pesar de no ser tan «profunda» como la de los Shin Megami Tensei— jamás logra aburrir al jugador, lo anterior hace de este juego uno de los referentes junto a Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age en el género de los JRPG de esta generación. La opinión a fondo sobre este juego la encontrarán en nuestra reseña.

Guilty Gear Xrd (2014) – PS3, PS4 y PC

Desafortunadamente, uno de los mejores juegos de pelea de la octava generación de consolas nunca llegó a Xbox 360, Xbox One y Nintendo Switch.

Desde el lanzamiento de Street Fighter IV en 2008, los juegos de pelea más populares han optado por gráficos en 2.5D para sus juegos. Sin embargo, Arc System Works ha llevado la presentación de estos títulos al siguiente nivel con la técnica que debutó en el regreso de la franquicia Guilty Gear a PlayStation 3 y 4. Esta permite a la desarrolladora dar mayor dinamismo, emoción y gran aspecto gráfico a sus juegos sin sacrificar los aspectos más importantes del género. El primer juego que Arc System Works publicará en PlayStation 5 es la secuela de GG Xrd: Guilty Gear -STRIVE-. Este juego ya se ve increíble en PlayStation 4, pero valdrá la pena ver cómo lucirá en una consola de nueva generación.

Super Mario Odyssey (2017) – Switch

Sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de lanzamiento de Nintendo Switch.

Super Mario Odyssey es una de esas aventuras que lentamente va ganando el corazón del jugador. Esto se debe a sus escenarios, repletos de vida y secretos. Varios de estos obligaran a que afilemos nuestras habilidades con Cappy. Adicionalmente, algunos de estos niveles tienden a jugar con el factor nostalgia del jugador. Otros, como el Reino de Bowser, deslumbran por su excelente diseño y música. Sin lugar a duda y teniendo en cuenta que Switch es la sucesora de la consola de octava generación de Nintendo, en los últimos seis años no ha habido un juego de este género de la calidad de Super Mario Odyssey.

¿Cuáles son sus juegos favoritos de la generación pasada? ¿No están de acuerdo con nuestras elecciones? ¡No duden en compartir sus opiniones en los comentarios!