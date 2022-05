A pesar del tiempo transcurrido, no es posible olvidar los rostros de preocupación, molestia y hasta rabia de los asistentes a los salones de arcade cuando alguien se acercaba a retarlos en KOF ’98 o KOF 2002 y elegía a Rugal. Ese personaje era considerado —justamente o no— más poderoso que los demás. Quienes osaban ponerlo en su equipo eran acusados de ser tramposos o principiantes que dependían de él para ganar. Estos comentarios se hacían más que todo en chiste, pero otros se tomaban el tema en serio.

Esta especie de odio y miedo hacia el personaje se volvió parte de la cultura de la comunidad de los juegos de pelea. Pero este villano estuvo por fuera de la franquicia por tanto tiempo que esas emociones parecían olvidadas.

El todopoderoso Rugal: memes o realidad

Cuando anunciaron que Omega Rugal sería un personaje DLC en The King of Fighters XV (KOF XV), esas emociones volvieron con fuerza en forma de memes y chistes en redes sociales.

Rugal es tan infame que hasta el gobernador de Nuevo León en México hizo una mención a él cuando le deseó un feliz día del ‘gamer’ a los jugadores de su estado en 2021.

Quiero felicitar a los gamers de NL por ser su día, que se la pasen fregón y festejen desde su casa. No inviten a sus amigos a un antro o bar, invítenlos a que jueguen en línea al Call of Duty, al Pokémon Unite o unas retas en el KOF, pero sin usar a Rugal pic.twitter.com/VkjfPAdO0G — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) August 29, 2021

No es extraño que la mayoría de estos memes hayan sido hechos por jugadores de países latinoamericanos como México y Colombia, pues KOF es especialmente popular en esta región.

¿Qué dice la comunidad?

Daniel Himura, un jugador colombiano con trayectoria internacional, cree que no estamos recordando bien las cosas. Él no odiaba a Rugal en KOF ’98 porque, aunque muchos no lo recuerdan, tenía dos versiones en ese juego. Uno era un personaje normal, muy balanceado y entretenido de jugar. La otra versión era el jefe final (Omega Rugal), que no era seleccionable y sí era realmente difícil.

Es cierto, pero la mayoría del odio y miedo a Rugal no vienen de esa versión, sino de KOF 2002. Himura está de acuerdo en que es un personaje complicado, «pero tiene su jugada para poder derrotarlo más simplemente». Duván, uno de los ‘casters’ del pasado torneo Predator League 2022 de KOF XV, también cree que era simplemente cuestión de buscar las estrategias y opciones adecuadas.

Sin embargo, esto no impidió que Rugal se ganara su fama de «estar roto». Khriz —campeón de KOF XV en la Predator League 2022 y que dice que «le gusta que lo enfrenten usando los personajes ‘rotos'»— cree que esto no se debe tanto a los jugadores que lo elegían, sino a la ‘inteligencia artificial’ que tenía cuando lo enfrentábamos como un jefe. Himura está de acuerdo en que era difícil jugar contra él, especialmente en el viejo KOF ’95.

Sin embargo, Duván no cree que este personaje estuviera ‘roto’, sino que el rencor se debe a la cantidad de monedas que nos hizo gastar en arcades para poder derrotarlo, especialmente la veloz versión de 2002. Helsic, una artista que ha sido fanática de la serie desde hace más de dos décadas, dice que el «problema» es aún más viejo. Rugal es un enemigo increíblemente difícil desde KOF ’94, el primer juego de la saga. Ella dice que aunque sus sucesivas apariciones han sido más o menos manejables, siempre ha tenido el «síndrome de jefe», diseñado a propósito como un ‘ladrón’ de fichas de los jugadores de arcade.

Suficiente del pasado, ¿es este personaje igual de problemático en el nuevo juego?

Omega Rugal en The King of Fighters XV

Cuando anunciaron que el DLC gratis no solo iba a agregar este personaje al juego, sino que tendría un modo de juego especial para enfrentarlo, temimos lo peor.

Efectivamente, el modo Boss Challenge parece recrear la forma en que recordamos nuestras batallas perdidas contra Rugal en el pasado. Incluso hay momentos en que parece invencible y abusa de su gancho: el infame ‘Genocide cutter’.

La comunidad colombiana de KOF está de acuerdo en lo poderoso que es este movimiento. Rockland Kyo —un conocido jugador que incluso ha llegado al top 16 de un torneo de KOF en EVO— reconoce que Omega Rugal tiene un muy buen gancho y es capaz de hacer mucho daño con pocas barras, pero solo con combos muy específicos. Cuando le pedimos consejos para enfrentarlo en el nuevo juego, nos dijo que debemos tener en cuenta que cada mal salto será castigado con dicho gancho y que los personajes que atacan de lejos deben cuidarse de su nueva especial del láser.

Khriz opina lo mismo y agregó: «no salten tanto». Himura recomienda familiarizase con su gran variedad de movimientos y Duván tiene un tip extra: aprovechar que su golpe y patada débiles no son muy buenos. Sin embargo, insiste que hay que tener demasiado cuidado con su gancho.

Curiosamente, Helsic piensa lo contrario. Aunque ella tuvo muchas dificultades para derrotarlo, dice que hay una parte de la comunidad que quería que fuera aún más difícil, como los clásicos. En KOF XV tenemos más «herramientas» en forma de mecánicas de juego para enfrentarlo y hay jugadores muy dedicados que pueden acabar con Rugal en segundos.

En verdad creemos que ese movimiento, el ‘Genocide cutter’, es una de las principales razones por las que Rugal siempre ha sido tan temido y odiado. Es uno de los mejores movimientos antiaéreos del juego gracias a su rango, daño y facilidad para ser introducido en un combo. Hay fanáticos que incluso han dedicado su arte a este gancho.

El estigma contra Rugal está lejos de desaparecer y los chats de las transmisiones de torneos se llenan de «insultos» y chistes contra los ‘Rugaleros’ que se atreven a elegirlo y que, según la percepción de la comunidad, son en su mayoría peruanos. ¿Será cierto?

Para terminar, Khriz tiene una última gota de sabiduría. Él cree que la gente está subestimando a Rugal porque tenían una idea preconcebida de lo «fuerte» que solía ser. Es verdad. Ese miedo o ‘respeto’ que le tenemos al personaje tiene un fuerte efecto psicológico a la hora de enfrentarlo. Creemos, así sea inconscientemente, que tenemos las de perder solo porque las historias, memes y recuerdos tal vez distorsionados de anteriores juegos han creado toda una leyenda a su alrededor.

Omega Rugal está ‘roto’, pero es derrotable tanto en KOF XV como en los anteriores juegos. El primer paso para lograrlo es dejar atrás esas ideas sobre lo poderoso que es. El segundo es leer nuestra guía sobre cómo derrotarlo.

Pero hay otro personaje de un juego de peleas que sí parece invencible y está ganando un desprecio que podría opacar al que se tiene hacia Rugal. Hablamos de N°21 (bata laboratorio) de Dragon Ball FighterZ, pero esa es otra historia.

Más contenido sobre KOF en GamerFocus