La semana pasada, los fanáticos de The King of Fighters se sorprendieron con el regreso de Yashiro Nanakase como personaje jugable en KOF XV. Ahora, la sorpresa de la semana ha estado a cargo de King, ya que ella es la nueva luchadora en ser presentada como parte del grupo de personajes seleccionables del juego de lucha de SNK.

¿Cómo pelea King en The King of Fighters XV?

King debutó en el videojuego Art of Fighting y desde entonces se ha destacado por su estilo de lucha. Es así que King pelea en The King of Fighters XV usando una mezcla de ‘Muay Thai’ con un estilo de ‘Kickboxing’ coreano llamado ‘Kun Gek Do’ y por supuesto alguno que otro movimiento de ‘Savate’, el cual es una variante del ‘Kickboxing’ originario de francia el país natal de King.

A pesar de no apreciarse bien, parece que en KOF XV King mantendrá el mismo movimiento «Climax» de The King of Fighters XIV llamado «Illusion Dance».

En cuanto a los movimientos vistos en este nuevo adelanto, King parece que a simple vista no tiene cambios significativos. Esto se evidencia en sus animaciones y en las propiedad que tienen algunos de sus movimientos normales o especiales que se pueden notar en el tráiler de presentación de King en KOF XV. Sin embargo, hay algo que algunos miembros de la comunidad no han podido descifrar en su autocombo.

Curiosidades de King en la franquicia KOF

El escenario que vemos en el vídeo de King en The King of Fighters XV está inspirado en South Town Park de Art of Fighting 2.

King ha aparecido en todas las versiones en 2D de la franquicia The King of Fighters, con excepción de la versión de KOF 2002 desarrollada por Eolith. Adicionalmente, ella ha aparecido en diferentes juegos de la compañía y en las adaptaciones animadas de Art of Fighting y de KOF. Unas de las curiosidades más comunes cuando se habla de King en es KOF trata sobre cuál fue la inspiración que uso SNK para crearla, pero quizás —de todas las respuestas que uno puede encontrar en internet— la más acertada es la que dice que SNK usó como inspiración para su personaje a la actriz de acción holandesa Saskia van Rijswijk.

