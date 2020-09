Baki Son of Ogre (2021): Netflix confirma la cuarta temporada del ‘anime’

Para nadie es un secreto que las adaptaciones del ‘manga’ Baki de Netflix han sido un éxito. Sin embargo, el anuncio de la nueva adaptación de la obra del ‘mangaka’ Keisuke Itagaki llamada Baki Son of Ogre (Hanma Baki) nos ha tomado desprevenidos. Esto debido a que hace tan solo un par de meses, la productora estrenó la tercera temporada —o la cuarta si siguen el anime desde el 2001— la cual en algunos países de Latinoamérica logró entrar entre el top 10 de lo más visto.

¿Cuál es la fecha de estreno de Baki Son of Ogre (Hanma Baki)?

Con esta imagen Netflix confirmó que se encuentran trabajando en la cuarta temporada de su adaptación del ‘manga’ de Keisuke Itagaki, Baki Son Of Ogre (Hanma Baki), la cual será estrenada como parte de las producciones de ‘anime’ de la productora en el 2021. No obstante, aún no se conoce el periodo del 2021 donde verá la luz esta nueva parte de la historia de Baki Hanma. Eso sí teniendo en cuenta lo rápido del anuncio, lo más probable es que durante el primer semestre del 2021 podamos disfrutar de la primera parte del preludio de la lucha entre Baki y su padre Yujiro Hanma.

¿Cuántos episodios tendrá la cuarta temporada del anime Baki Son of Ogre en Netflix?

la respuesta a la pregunta ¿Cuántos episodios tiene la cuarta temporada de baki? está en la cantidad de capítulos del ‘manga’.

Como dijimos en nuestra guía para ver y leer la obra de Keisuke Itagaki, el próximo ‘manga’ que Netflix adaptará se llama Baki Son of Ogre (Hanma Baki). Este ‘manga’ debutó en la Weekly Shōnen Champion el 1 de diciembre del 2005 y concluyó el 16 de agosto del 2012 con un total de 311 capítulos recopilados en 37 volúmenes.

New Grappler Baki, o Baki como se le conoce a este ‘manga’ en Japón, debutó en 1999 y culminó el 24 de noviembre del 2005. Esto con un total de 275 capítulos, los cuales fueron adaptados por Netflix en tres temporadas de 13 episodios cada una.

Así que teniendo en cuenta que la cantidad de capítulos del ‘manga’ Baki Son of Ogre (Hanma Baki) es similar a la de la anterior adaptación (New Grappler Baki), los fanáticos de esta serie tendríamos nuevamente tres partes de 13 episodios cada una.

¿Qué historia adaptará la cuarta temporada del ‘anime’ de Baki de Netflix?

En la historia de la cuarta temporada Baki, el desencadenado tiene un papel importante.

La primera parte de la historia de Baki Son of Ogre (2021) en Netflix, podría abarcar la historia de los capítulos 1 al 78 del ‘manga’. En estos Baki crea una nueva forma de entrenamiento, con la cual él puede «materializar» un oponente para entrenar. Mientras tanto, la otra mitad de la cuarta temporada seguramente adaptará el arco llamado «La saga de la batalla en la prisión«. En esta parte, Baki comete un crimen para poder ir a prisión y desafiar a Biscuit Oliva mejor conocido como el desencadenado (Unchained).

En Baki Son of Ogre conoceremos a Pickle, un enigmático guerrero del pasado.

Al terminar estos dos arcos, la productora nos podría dejar el camino abierto para que en la quinta temporada conozcamos a Pickle. Por último, la pelea de Yujiro contra Baki sería la protagonista de una posible sexta temporada de seguir Netflix con sus adaptaciones.

Ahora solo resta esperar a que la campana de la batalla vuelva a sonar.

Índice de contenidos de Baki en GamerFocus

Vía: Manga Mogura