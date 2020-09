Worlds 2020, calendario y grupos del mundial de League of Legends

Worlds 2020, el evento más importante de League of Legends, está a la vuelta de la esquina y los fanáticos del MOBA de Riot Games se están preparando para ver a los mejores equipos del mundo compitiendo entre sí. No obstante, todavía había cosas que no estaban muy claras.

A través de un evento para prensa, GamerFocus y otros medios tuvieron una oportunidad de ver cómo se organizará esta edición del evento más importante de League of Legends.

¿En qué consiste Worlds 2020?

En el caso de que este sea tu primer Worlds, Riot Games ha preparado un par de videos animados para explicar el funcionamiento de este importante campeonato.

¿Cómo será el calendario de Worlds 2020?

Calendario de Worlds 2020

Worlds 2020 se celebrará entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre. La primera fase de play-in, que determinará qué equipos clasificarán a eliminación directa, se hará entre el 25 y el 28 de septiembre. Los cuartos de final se celebrarán entre el 15 y 18 de octubre. Las semifinales, entre el 24 y 25 del mismo mes. Por último, la final se jugará el día 31 de octubre.

¿Dónde se celebrará Worlds 2020?

Mientras que las primeras fases —incluyendo las semifinales— se realizarán en Shanghai Media Tech Studio, la final se celebrará en el estadio de fútbol de Pudong.

¿Cuáles son los grupos en Worlds 2020?

Equipos que conformarán los grupos en Worlds 2020

Dada la cancelación del Mid-Season Invitational 2020, Riot tuvo que realizar ciertos cambios a la fase Play-in. Esta contará con dos grupos de cinco equipos. Cada uno de estos grupos jugará un solo ciclo de todos contra todos. Los equipos que ocupen los primeros lugares avanzarán a la fase de grupos y los que ocupen los últimos lugares quedarán eliminados.

Grupo A (Play-in)

Team Liquid

Mad Lions

Legacy Esports

Papara Supermassive

INTZ

Grupo B (Play-in)

LGD Gaming

PSG Talon

V3

Unicorns of Love

Rainbow7

La fase de grupos está conformada de la siguiente manera:

Grupo A

G2 Esports

Suning

Machi

Equipo por determinar

Grupo B

Damwon Gaming

JD Gaming

Rogue

Equipo por determinar

Grupo C

Team SoloMid

Gen.G

Fnatic

Equipo por determinar

Grupo D

Top Esports

DragonX

Flyquest

Equipo por determinar

Recompensas para espectadores de Worlds 2020

¡Pick’Em estará de vuelta en Worlds 2020 y permitirá a los fanáticos de League of Legends de todo el mundo hacerse con toda clase de recompensas al ver directos! Para ver las recompensas que podrás conseguir y cómo obtenerlas, recomendamos seguir este enlace.

Para saber sobre los protocolos y demás medidas de seguridad que aplicará Riot Games a lo largo de Worlds 2020, los invitamos a leer esta entrevista que hicimos a Nicolás Yentzen.