Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen (DLC) – Impresiones

Todos sabíamos que este título iba a recibir contenido descargable tarde o temprano, pero ninguno de nosotros esperábamos que su primera expansión fuera a llegar de sorpresa tras un anuncio en medio de The Game Awards 2023. El primer DLC de Final Fantasy XVI (FF16) ya está aquí, se llama Echoes of the Fallen y nos permite pasar un poco más de tiempo al lado de Clive, Jill y Joshua mientras participamos en algunas de las batallas más espectaculares del juego.

También sabemos que este no será el único DLC que tendrá FFXVI. En el segundo trimestre de 2014 llegará The Rising Tide y en este podremos conseguir al último de los Eikon: Leviathan. Pero mientras tanto, tendremos que aguantar con esta corta aunque divertida nueva experiencia.

Echoes of The Fallen, en español ‘Ecos de los caídos’, se desarrolla poco antes del viaje a Origen para la batalla final contra Artema. A pesar de la destrucción de los Cristales Madre, los héroes descubren nuevos y extraños cristales llamados “Cristales Nocturnos”. Temiendo que haya un nuevo Cristal Madre del que no sabían, parten en una nueva aventura que los llevará a la Torre de los Sabios en Rosaria. Allí descubrirán más secretos sobre los misteriosos Celestiales —ellos son los ‘caídos’ a los que se refiere el título— y tendrán que enfrentar poderosos enemigos.

Lo primero que tenemos que decir sobre esta expansión es que es bastante corta. A pesar de contar una nueva historia en nuevos escenarios y enemigos, podemos terminar la misión entre 2 y 3 horas. Esto es algo que podíamos asumir tras ver su precio. Este DLC cuesta solo $9.99 dólares en la tienda PlayStation (aproximadamente 40.000 pesos colombianos), un precio inusualmente bajo para una obra de Square Enix.

Pero que sea corto no significa que no valga la pena. El DLC Echoes of the Fallen de Final Fantasy XVI (FF16) le resultará especialmente interesante a los jugadores que más se involucraron en la mitología del juego. En la Torre de los Sabios aprendemos mucho sobre quiénes eran realmente los Celestiales y qué hicieron exactamente para que Artema decidiera eliminarlos. Su historia resuena bastante bien con la última parte de la historia del juego principal, aunque deja de lado sus temas más interesantes sobre esclavitud y dramas políticos.

Pero el principal atractivo de este contenido descargable son los combates. Aunque los enemigos básicos son solo versiones más fuertes de viejos conocidos, hay cuatro nuevos jefes y al menos tres de ellos son completamente nuevos. Más importante aún, tienen mayor dificultad que en el juego base. Una de las principales críticas de muchos jugadores contra Final Fantasy XVI es que les pareció demasiado fácil. Este DLC arregla eso, especialmente contra el jefe final Omega.

Omega es una gran referencia al pasado de la saga. Este jefe opcional apareció por primera vez en el primer FF y ha sido un superjefe recurrente desde entonces. En FFXVI hace gala de un fantástico nuevo diseño inspirado en el de siempre y va a poner a sufrir a los jugadores con su gran variedad de ataques. Aunque no nos pareció tan difícil como algunas de sus anteriores encarnaciones, tenemos que contar con un alto nivel, el mejor equipamiento posible y un ‘build’ muy bien pensado para tener una oportunidad de derrotarlo, sobre todo en el modo de dificultad Final Fantasy.

En este DLC también encontramos una nueva arma y los materiales necesarios para convertirla en Arma Omega, la nueva mejor arma del juego que deja a Gotterdamerung y a Arma Artema en vergüenza. También podemos encontrar un nuevo conjunto de equipo llamado Esferas Celestiales y tienen efectos muy interesantes. Se pueden encontrar derrotando a los jefes del nuevo escenario y en cofres, algunos de los cuales están ligeramente ocultos.

Actualmente estamos trabajando en una guía sobre cómo encontrarlos todos. Pronto estará lista.

Si les gustó Final Fantasy XVI (FF16) y quedaron con ganas de más, les recomendamos mucho que adquieran el DLC Echoes of the Fallen. Es una lástima que sea tan corto, pero vale la pena conocer esta nueva parte del ‘lore’ y enfrentar a estos nuevos jefes que de verdad nos ponen a exprimir el excelente sistema de combate del juego.

