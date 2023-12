Guía FFXVI: Echoes of the Fallen (DLC) – todas las Esferas Celestiales

Puede que La Torre de los Sabios —el nuevo escenario del juego— no sea muy grande, pero eso no significa que no esconda algunos secretos. No nos referimos a los secretos que descubriremos sobre los Celestiales, sino a algunos objetos que están relativamente escondido. En esta guía del DLC FFXVI: Echoes of the Fallen les diremos dónde están todas las Esferas Celestiales para que consigan el trofeo ‘Coleccionista celestial’ de Final Fantasy XVI (FF16).

Las Esferas Celestiales son seis nuevos accesorios de rareza legendaria que solo se pueden encontrar en cofres del DLC o como recompensas al derrotar a algunos de los jefes. No se preocupen si ya pasaron el DLC y les quedó faltando alguno. Pueden volver a recorrer la Torre gracias a la opción ‘Repetición de fases’ en la Piedra Areté del escondite.

Conseguir todas las esferas desbloqueará el nuevo trofeo Coleccionista celestial. Ahora sí veamos dónde está cada una en el orden en que las encontramos.

Esfera evasiva

Tras avanzar un poco en la Torre de los Sabios enfrentaremos tres Unidades de Vigilancia MMC. Debemos derrotarlas y avanzar hasta la puerta que dirige a un enfrentamiento contra unos duendes. A su izquierda está el cofre con la Esfera evasiva

Esfera nutritiva

Tras avanzar por el área en que se encuentran los animales en animación suspendida tenemos que derrotar a un Guiverno ancestral y Raptores ancestrales. Al terminar y avanzar veremos otro cofre a la derecha de las escaleras que contiene la segunda Esfera celestial de esta guía del DLC Echoes of the Fallen de FF16.

Esfera aérea

Es una de las recompensas por derrotar al jefe Ómicron. Este se encuentra justo después de encontrar el cofre anterior.

Esfera bloqueadora

Tras activar el panel para mover los pilares en el aeródromo, enfrentaremos varias Unidades de Vigilancia MMC y luego a dos Unidades Prototivo EVL y abrir el cofre que se encuentra a la derecha de la puerta siguiente.

Esfera agresora

Después de derrotar a Angra Mainyu y subir a la última sección, debemos avanzar hasta la puerta en que tenemos que derrotar varios Raptores ancestrales. El cofre con la Esfera celestial está junto a la puerta.

Esfera resucitadora

Seguimos el camino desde la habitacion anterior donde enfrentamos a los Raptores ancestrales. Pronto encontramos otra habitación con el jefe Asterios. La última de las Esferas celestiales de FFXVI de esta guía se obtiene automáticamente al derrotarlo.

Tras conseguir la última de las esferas de desbloqueará el nuevo trofeo ‘Coleccionista celestial’.

Esperamos que esta guía sobre cómo conseguir todas las Esferas celestiales de FF16 en el DLC Final Fantasy XVI (FFXVI): Echoes of the Fallen les haya resultado útil. Si quieren conocer nuestras impresiones sobre este contenido descargable, sigan este enlace.

Más artículos sobre Final Fantasy en GamerFocus