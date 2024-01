Gaming (Genshin Impact): guía de mejor equipo, arma, materiales de ascensión, artefactos y talentos

Vamos a conocer otro de los personajes que se une a juego en la versión 4.4. En esta guía conoceremos la mejor arma, el mejor equipo y conjunto de artefactos para crear un ‘build’ para Gaming, el nuevo personaje de Genshin Impact.

Cómo conseguir al personaje

Gaming será uno de los personajes destacados de cuatros estrellas en los gachapones de la actualización 4.4 de Genshin Impact, disponible a partir de la noche del martes 30 de enero de 2024. Sin embargo, aún no sabemos si estará en los banners de la primera fase —que comienza ese mismo día— o de la segunda, que llegará algunas semanas después.

Mientras los gachapones con Gaming están activos, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Ya que Gaming es uno de los personajes destacados de estos gachapón, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos, pero no se confíen demasiado en qué puede salirles.

Cuando desaparezcan estos banners, Gaming podría ser agregado al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Según filtraciónes, durante su lanzamiento habría un evento en que podemos conseguir gratis a Gaming o a otro personaje de cuatro estrellas de Liyue.

Habilidades / Talentos

Ataque Normal – Zarpazo estelar Normal: Realiza hasta 4 ataques de espada consecutivos. Cargado: Consume Aguante de manera constante para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos. Al final del Ataque Cargado, realizará un golpe de espada más poderoso. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Ascensión bestial : Se abalanza hacia delante y, tras golpear a un enemigo, da un gran salto hacia arriba.Si Gaming ejecuta un Ataque Descendente tras elevarse en las alturas con su Habilidad Elemental ejecutará un Ataque Descendente: Auspicio nebular especialmente poderoso. Ataque Descendente: Auspicio nebular – El daño infligido con el Ataque Descendente ejecutado con su Habilidad Elemental se convierte en Daño Pyro (cuenta como Daño de Ataque Descendente), el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento. Al aterrizar, Gaming perderá cierta cantidad de Vida. La vida de Gaming solo puede disminuir hasta un mínimo del 10% de esta forma.

: Se abalanza hacia delante y, tras golpear a un enemigo, da un gran salto hacia arriba.Si Gaming ejecuta un Ataque Descendente tras elevarse en las alturas con su Habilidad Elemental ejecutará un Ataque Descendente: Auspicio nebular especialmente poderoso. Habilidad definitiva – Pirodanza del Suanni : Adopta el estado ‘Danza de bestias’ y aplica Pyro sobre sí mismo durante un breve periodo de tiempo para recuperar una cantidad de Vida determinada e invocar al suanni Man Chai, con el que ataca a su objetivo e inflige Daño Pyro en el AdE. Tras golpear a su objetivo, Man Chai cae rodando en un lugar cercano y luego regresa con Gaming. Tras reunirse con él, Man Chai abandona el campo de batalla y reinicia el TdE de la Habilidad Elemental. Danza de bestias : mientras este efecto está activa, Gaming invocará de nuevo a Man Chai si ejecuta un Ataque Descendente: Auspicio nebular o se abalanza contra un objetivo con Ascensión bestial, pero solo si tiene más del 50% de Vida.

: Adopta el estado ‘Danza de bestias’ y aplica Pyro sobre sí mismo durante un breve periodo de tiempo para recuperar una cantidad de Vida determinada e invocar al suanni Man Chai, con el que ataca a su objetivo e inflige Daño Pyro en el AdE. Tras golpear a su objetivo, Man Chai cae rodando en un lugar cercano y luego regresa con Gaming. Tras reunirse con él, Man Chai abandona el campo de batalla y reinicia el TdE de la Habilidad Elemental.

Habilidades pasivas

Andar de la bestia : La Velocidad de Movimiento de todos los miembros de tu equipo aumenta en un 10% por el día (06-18 h). Este efecto no se activará en dominios ni en la Espiral del Abismo. No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan el mismo efecto.

: La Velocidad de Movimiento de todos los miembros de tu equipo aumenta en un 10% por el día (06-18 h). Este efecto no se activará en dominios ni en la Espiral del Abismo. No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan el mismo efecto. Baile de la concordia (Nivel 20) : Gaming recupera un 6% de su Vida 1 segundo después de haber golpeado a un enemigo con Ataque Descendente: Auspicio nebular de Ascensión bestial.

: Gaming recupera un 6% de su Vida 1 segundo después de haber golpeado a un enemigo con Ataque Descendente: Auspicio nebular de Ascensión bestial. Vaharina auspiciosa (Nivel 60): Cuando la Vida de Gaming es inferior al 50%, obtiene un 20% de Bono de Curación recibida. Cuando su Vida es igual o superior al 50%, su Ataque Descendente: Auspicio nebular inflige un 20% más de daño.

Guía: cuál es la mejor arma para un ‘build’ de Gaming en Genshin Impact

Gaming puede ser un buen sub-dps o incluso un gran dps que funciona mejor si cuenta con un arma apropiada y un buen conjunto de artefactos en su ‘build’ de equipo. Lo mejor de todo es que no necesita un arma de cinco estrellas para ser útil.

Recomendamos equiparlo con el mandoble de cuatro estrellas Garrote del diálogo. Esta arma se beneficia de su capacidad para afectarse a sí mismo con Pyro, pero también tiene un gran aumento al porcentaje de críticos.

Tras ser afectado por Pyro, el ATQ aumenta en un 16% durante 15 s. Tras ser afectado por Hydro, Cryo, Electro o Dendro, todos los Bonos de Daño Elemental aumentan en un 12% durante 15 s. Cada uno de estos efectos solo se puede activar una vez cada 12 s.

A falta de esa, pueden optar por armas que aumenten directamente su ATQ%. En ese caso les recomendamos las siguientes:

Medula de la serpiente marina (4★) : Cuando el personaje esté en combate, aumenta el daño que inflige en un 6% y el daño que recibe en un 3% cada 4 s. Este efecto puede acumularse un máximo de 5 veces, y no se reiniciará si el personaje se retira de combate, sino que, cada vez que reciba daño, perderá una de las cargas acumuladas.

: Cuando el personaje esté en combate, aumenta el daño que inflige en un 6% y el daño que recibe en un 3% cada 4 s. Este efecto puede acumularse un máximo de 5 veces, y no se reiniciará si el personaje se retira de combate, sino que, cada vez que reciba daño, perderá una de las cargas acumuladas. Sombra de la marea (4★): Tras recibir curación, el ATQ aumenta en un 24% durante 8 s. Este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. (Perfecto si tenemos C1 o compañeros sanadores).

Tras recibir curación, el ATQ aumenta en un 24% durante 8 s. Este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. (Perfecto si tenemos C1 o compañeros sanadores). Superespada mágica suprema (4★): El ATQ aumenta en un 12%. ¡Pero aún hay más! Las melusinas de la Aldea Espumarina te ofrecen todo su apoyo, de manera que, en función de la cantidad de melusinas que hayas ayudado, el ATQ aumenta en un máximo de un 12% adicional.

Si por alguna razón deben recurrir a armas de tres estrellas, pueden usar estas:

Espada de cuarzo (3★): Tras causar una reacción de Sobrecarga, Derretido, Quemadura, Vaporización, Crepitar o Torbellino Pyro, el ATQ aumenta en un 20% durante 12 s.

Tras causar una reacción de Sobrecarga, Derretido, Quemadura, Vaporización, Crepitar o Torbellino Pyro, el ATQ aumenta en un 20% durante 12 s. Gran espada sangrienta (4★): Aumenta en un 12% el daño contra los enemigos afectados por Pyro o Electro.

También se puede crear un buen ‘build’ para este personaje fortaleciendo su Maestría Elemental o su Recuperación de Energía, sobre todo en niveles de constelación altos.

Y si no tienen nada de eso, no se preocupen. La mejor arma para Gaming en Genshin Impact puede ser cualquier siempre y cuando se acomoden al equipo y conjunto de artefactos que quieren para su ‘build’, solo no olviden tener los materiales para mejorarla.

Guía: cuál es la mejor composición de equipo para Gaming en Genshin Impact

No hay duda que Gaming funciona mejor con Xianyun en el equipo para potenciar su Ataque Descendente: Auspicio nebular y recibir su curación, sobre todo si usan el arma Sombra de la marea en su ‘build’. Pero no podemos olvidar sus reacciones Pyro y para eso es excelente idea tener un persona Hydro a su lado. Furina es la mejores para reacciones de vaporización y ‘buffearlo’. Si quieren potenciar su ataque Pyro y tener más opciones de curación y buffeo, no duden en poner a Bennet en el equipo.

Furina puede ser fácilmente reemplazada por Mona o incluso por Kokomi si prefieren una curandera Hydro. Si no consiguen a Xianyun, Kazuha o Sacarosa se pueden encargar de propagar Pyro y juntar a los enemigos para recibir los ataques descendentes de Gaming.

Pero, como siempre decimos, no se pongan a gastar Protogemas en personajes que nos les gustan. Formen el mejor equipo posible para Gaming en Genshin Impact con lo que tengan sin importar lo que diga esta guía, solo tengan en cuenta que combine bien con su ‘build’, arma, conjunto de artefactos y que tengan los materiales de mejora para ellos.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Gaming en Genshin Impact

Creemos que en la versión 4.4 de Genshin Impact podrían agregar un conjunto de artefactos que potenciaría los ataques descendentes y que sería el mejor para Xianyun y Gaming sin importar mucho el resto de su ‘build’, equipo y arma. Mientras esperamos a ver si es cierto, recomendamos los siguientes conjuntos.

Cazador fantasmal

Este aprovecha que Gaming pierde vida al realizar su Ataque descendente: Auspicio nebular y que lo acompañamos con al menos un personaje curandero.

Dos piezas : Daño de Ataque Normal y Cargado +15%.

: Daño de Ataque Normal y Cargado +15%. Cuatro piezas: Cuando la Vida del personaje aumenta o disminuye, la Prob. CRIT aumenta en un 12%. Este efecto dura 5 s y puede acumularse hasta 3 veces.

Se puede conseguir en el Dominio Terminación del pecado (Dominio de la bendición: Armonía musical), ubicado al noreste del Puerto Rociomarino en Fontaine.

Bruja carmesí en llamas

Este conjunto busca aumentar el daño Pyro y de las reacciones de Gaming.

Dos piezas : Bono de Daño Pyro +15%.

: Bono de Daño Pyro +15%. Cuatro piezas: Aumenta el daño causado por Sobrecarga, Quemadura y Crepitar en un 40%, y el de Vaporización y Derretido en un 15%. El uso de una Habilidad Elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50% durante 10 s. Puede acumularse hasta un máximo de 3 veces.

Este conjunto se puede obtener en el Dominio Palacio oculto de la fórmula Zhou (Dominio de la bendición: Escarcha) que está al norte de la Puerta de piedra que conecta a Liyue con Mondstadt.

Otras opciones para ser el mejor conjunto de artefactos para un ‘build’ de Gaming en Genshin Impact son Llamas albinas y aquellos que potencien el ATQ%.

Niveles de constelación

Si obtienen múltiples veces a este personaje en el en el banner del Gachapón, obtendrán objetos Stella Fortuna que sirven para aumentar su nivel de constelación y potenciar sus habilidades y poder aprovechar la mejor arma, ‘build’ y equipo para Gaming.

Bendición refulgente (Nivel 1): Cuando el suanni Man Chai de Pirodanza del suanni se reúne con Gaming, este recupera un 15% de Vida.

Cuando el suanni Man Chai de Pirodanza del suanni se reúne con Gaming, este recupera un 15% de Vida. Paseo entre cerezos (Nivel 2) : Cuando Gaming recibe curación teniendo la Vida al máximo, su ATQ aumenta un 20% durante 5s.

: Cuando Gaming recibe curación teniendo la Vida al máximo, su ATQ aumenta un 20% durante 5s. Despertar espiritual (Nivel 3) : Aumenta el nivel de habilidad de Ascensión bestial +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Ascensión bestial +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Surcador de montañas (Nivel 4) : Cuando el Ataque Descendente: Auspicio nebular de Ascensión bestial golpea a un enemigo, Gaming recupera 2 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 0.2 s.

: Cuando el Ataque Descendente: Auspicio nebular de Ascensión bestial golpea a un enemigo, Gaming recupera 2 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 0.2 s. Rugido acechademonios (Nivel 5) : Aumenta el nivel de habilidad de Pirodanza del suanni +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Pirodanza del suanni +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Domador de todas las bestias (Nivel 6): La Prob. CRIT del Ataque Descendente: Auspicio nebular de Ascensión bestial aumenta en un 20%, su Daño CRIT aumenta en un 40% y su AdE se incrementa.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Gaming en Genshin Impact

Guía de materiales de Ascensión de Gaming

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Ágata Agnidus 3x Condensado de Slime 3x Caracola estelar 20.000 40+ 3x Fragmentos de Ágata Agnidus 15x Condensado de Slime 10x Caracola estelar 2x

Providencia imperial 40.000 50+ 6x Fragmentos de Ágata Agnidus 12x Babas de Slime 20x Caracola estelar 4x

Providencia imperial 60.000 60+ 3x Trozos de Ágata Agnidus 18x Babas de Slime 30x Caracola estelar 8x

Providencia imperial 80.000 70+ 6x Trozos de Ágata Agnidus 12x Esencia de Slime 45x Caracola estelar 12x

Providencia imperial 100.000 80+ 6x Ágata Agnidus 24x Esencia de Slime 60x Caracola estelar 20x

Providencia imperial 120.000

La Ágata Agnidus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Pyro, Emperador Piroacorazado y Regisvid Pyro y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Pyro, Emperador Piroacorazado y Regisvid Pyro y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Condensado, Babas y Esencia de Slime se obtienen derrotando Slimes de diferentes niveles. Los encontramos en todo Teyvat, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Slimes de diferentes niveles. Los encontramos en todo Teyvat, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Caracola estelar en las costas de Liyue, cerca al mar.

en las costas de Liyue, cerca al mar. Los objetos Providencia imperial se obtienen derrotando al jefe Emperador Piroacorazado de nivel 30 o superior en el sur de la Montaña Equinoccio (ladera occidental) en Fontaine.

Guía de materiales de mejora de talentos (habilidades) para Gaming

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Gaming. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la prosperidad 6x Condensado de Slime 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la prosperidad 3x Babas de Slime 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la prosperidad 4x Babas de Slime 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la prosperidad 6x Babas de Slime 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la prosperidad 9x Babas de Slime 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la prosperidad 4x Esencia de Slime 120.000 Mora 1x Hilo de seda deslucido Nivel 8 6x Filosofía de la prosperidad 6x Esencia de Slime 260.000 Mora 1x Masa deslucida Nivel 9 12x Filosofía de la prosperidad 9x Esencia de Slime 450.000 Mora 2x Masa deslucida Nivel 10 16x Filosofía de la prosperidad 12x Esencia de Slime 700.000 Mora 2x Masa deslucida 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la prosperidad se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Mansión Taishan (Dominio de la maestría: Abismo Ardiente I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los lunes, jueves y domingos en el dominio Mansión Taishan (Dominio de la maestría: Abismo Ardiente I a IV) y como recompensas de algunas misiones. Condensado, Babas y Esencia de Slime se obtienen derrotando Slimes de diferentes niveles. Los encontramos en todo Teyvat, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Slimes de diferentes niveles. Los encontramos en todo Teyvat, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los materiales Masa deslucida para las habilidades de Gaming se obtienen derrotando al jefe Narval Devoraestrellas de Nivel 70 o superior. Está en el dominio Sombra extramundana (Reminiscencia: Bestia sideral II a IV)

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ o equipo de Gaming.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Gaming en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.