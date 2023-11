Hinako Shijo (The King of Fighters, KOF XV) y las mujeres en el sumo

Los luchadores de sumo son bastante comunes en los videojuegos de pelea. Es bastante comprensible tomando en cuenta que muchos de estos títulos vienen de Japón y ese deporte tiene una enorme relevancia cultural en ese país. Todos estamos familiarizados con E. Honda de Street Fighter, Ganryu de Tekken, Taka-Arashi de Virtua Fighter y Gan Isurugi de Rival School. Todos ellos son hombres enormes que siguen al pie de la letra el estereotipo de este tipo de peleadores. Es por eso que The King of Fighters resulta tan curioso, pues no tuvo ningún luchador de sumo en sus seis primeras entregas y cuando finalmente incluyó uno, se trató de una pequeña adolescente rusojaponesa llamada Hinako Shijo, que ahora está de regreso en KOF XV.

Esta chica hizo su debut en KOF 2000 haciendo parte del Women Fighters Team junto a Yuri Sakazaki, Mai Shiranui y Kasumi Todoh. Regresó en como parte del mismo equipo en las ediciones de 2001, 2003 y en el ‘remake’ Unlimited Match de KOF 2002. Con solo cuatro apariciones —de las que solo tres son canónicas—, Hinako era considerada un personaje olvidado hasta su regreso en KOF XV. Durante sus años de ausencia se pudo ver en cameos, apareciendo el el fondo y finales de algunos juegos.

Hinako nunca tuvo un gran peso en la historia del juego y algunos la consideraban un personaje de broma. Sin embargo, su presencia tiene una importancia inesperada relacionada con las mujeres en el mundo del sumo.

¿Cuál es la historia de Hinako en KOF?

Hinako Shijo era una adolescente de clase alta, algo mimada e ingenua pero de buen corazón. Un día, tras ver una pelea profesional de sumo, queda completamente obsesionada con ese deporte y decide dedicarse a practicarlo. Lo que no sabía es que las mujeres en el sumo son bastante raras.

Molesta con esta situación, trata de crear un club de sumo femenino en su escuela, pero no recibe nada de apoyo. Es entonces cuando se entera de la existencia del torneo The King of Fighters y decide unirse para demostrar que las mujeres pueden ser tan buenas en el sumo como los hombres. Buscando unirse al equipo Women Fighters Team, lucha contra Yuri y la toma por sorpresa gracias a una fuerza y velocidad que nadie esperaba tomando en cuenta su pequeña figura.

En su final de KOF 2000, su actuación en el torneo resulta tan popular que atrae una multitud de chicas a su club de sumo. En los otros juegos descubrimos que se hizo muy amiga de Mai, Kasumi, Xiangfei, Malin y Athena. No se volvió a hablar de su club de sumo, pero logra enfrentarse a algunos fans de su amiga Athena antes de un concierto.

¿Existe el sumo femenino o de mujeres?

La historia de Hinako resulta bastante realista debido al tabú que existe contra las mujeres que practican este deporte en Japón.

Hay toda una cultura alrededor de la práctica del sumo. El dohyō —la arena en que se realizan los combates— es considerado sagrado y junto a los rituales de purificación que se hacen antes de cada enfrentamiento está la ley de que ninguna mujer puede entrar al círculo. En la antigüedad, la idea de mujeres practicando sumo era tan absurda que un emperador llegó a obligar a dos cortesanas a pelear de esta forma como una forma de burla.

En las últimas décadas han habido movimientos que impulsan el sumo femenino y abogan por que se les permita a las mujeres competir de forma profesional, algo que definitivamente haría muy feliz a Hinako. Estos movimientos alegan que la prohibición a las mujeres de entrar al dohyō no es parte de la cultura del deporte y que fue implementada debido a políticas sexistas que apenas tienen más de un siglo de antiguedad.

Según reportes históricos, el sumo de mujeres o ‘onna sumo’ sí era practicado con regularidad en varias regiones de Japón desde el siglo XVII. Incluso se les permitía competir profesionalmente. Eso habría cambiado con la restauración Meiji en el siglo XIX, cuyo gobierno conservador los consideraba “corrupción de la moral”. Una prohibición gubernamental llegó en 1926.

Luchadoras de sumo en Brasil.

Las cosas han ido cambiando poco a poco. La Federación Internacional de Sumo sí permite las competencias de mujeres y desde los años 90 se celebran competencias internacionales, pero las cosas no han cambiado mucho en Japón. A las niñas se les permite participar en enfrentamientos de sumo, incluso contra niños, pero se les desanima de hacerlo después de la primaria. Hay muchos clubes de sumo femenino hasta nivel universitario, pero siguen siendo objeto de burlas y el baneo de mujeres a nivel profesional se mantiene.

El corto documental Pequeña Miss Sumo, que se encuentra disponible en Netflix, habla sobre esta situación y recomendamos que lo vean si les interesa este tema.

Recientemente hubo un gran escándalo en Japón relacionado con el baneo. En 2018, durante un evento de sumo, el alcalde de la ciudad Maizuru sufrió un ataque mientras daba un discurso en la arena. Varias personas trataron de ayudarlo, pero solo una enfermera que estaba presente sabía bien qué hacer y subió al dohyō para darle resucitación cardio pulmonar. Ya que a las mujeres les está prohibido entrar a la arena de sumo, los árbitros trataron de expulsar a la mujer a pesar de que estaba tratando de salvar una vida.

Este incidente causó que muchas personas en Japón, sobre todo hombres y mujeres jóvenes, reflexionaran sobre el sexismo que existe en este deporte.

Hinako y el sumo en The King of Fighters XV (KOF XV)

Resulta increíble que a pesar de sus 20 años de ausencia, no haya aparecido otro practicante de sumo en la saga The King of Fighters y que Hinako siga siendo su única representante, es por eso que los jugadores han recibido con alegría su regreso en KOF XV.

Salvo un ataque ‘overhead’ y su nuevo movimiento clímax —que se puede ver en el tráiler— Hinako sigue siendo el mismo personaje con el que jugamos hace tanto tiempo. A pesar de las libertades que se toma el juego para adaptar el estilo de pelea real a las fantásticas peleas de KOF, todos sus movimientos están inspirados en el deporte que la apasione y tienen nombres de técnicas de sumo reales. Incluso realiza el saludo y los shiko tradicionales antes de cada pelea.

Amamos la forma en que ella desafía los estereotipos. No solo por ser una mujer que practica una actividad tradicionalmente asociada a los hombres, sino porque es una persona muy pequeña —Hinako mide 1,54m— en un deporte practicado por personas de tamaños mayores. Esto no está exento de críticas. Es algo triste que la única representación en un videojuego que tienen las luchadoras de sumo femenino sea alguien que no se parece a la mayoría de mujeres que lo practican. En cuanto a historia, nada ha cambiado para ella. Sigue tratando de hacer crecer la popularidad de su club de sumo, pero esta vez no se está enfocando solo en las chicas. Incluso invita a Shingo Yabuki a unirse.

La practicante de sumo femenino Hinako Shijo ya está disponible como DLC para The King of Fighters XV (KOF XV). Es parte del pase de personajes 2, pero también pueden comprarla por separado. Este DLC cuesta $17.000 pesos colombianos en Steam, $23.408 pesos en Xbox y $5.99 dólares (aproximadamente 23.700 pesos) en PlayStation.

