La semana SNK anunció que The King of Fighters XV llegará al mercado durante el primer trimestre del 2022. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa reveló el tráiler de presentación de Tokisada Amakusa del juego Samurai Shodown. Es así que esta semana, la falta de ritmo y la noticia del retraso del estreno de The King of Fighters XV tienen a los fanáticos con las expectativas bajas.

Luong, Ash, Vanessa y por supuesto Mr. Big son algunas de las opciones que los fanáticos del juego de pelea de SNK han dejado al aire.

Como era de esperarse, la nueva luchadora de KOF XV en ser presentada por SNK es Luong. Ella debutó en The King of Fighters XIV como miembro de el «Team Kim», junto a Kim Kaphwan y Gang-li. Este último, además de ser el maestro de Kim, es el esposo de Luong.

¿Cómo pelea Luong en KOF XV?

Luong, la cual pelea con un estilo de pelea desconocido pero que se asimila al de Jhun Hoon, no presenta novedades en sus movimientos. Así que ella se sigue viendo igual de sólida que en la anterior entrega del juego de lucha insignia de SNK. Con la llegada de Loung a KOF XV varias preguntas surgen. ¿Volverá el «Team Kim» de KOF XIV o estaremos ante el inicio de un nuevo equipo de luchadores asiaticos?

Lo que sí es seguro es que ahora comienza la cuenta atrás para ver cómo se verá Kim Kaphwan en The King of Fighters XV.

Otros luchadores que pelea con un estilo de lucha similar a Luong de KOF XV

La ropa y el estilo de pelea de Luong de la franquicia KOF se asemejan a las de Jam Kuradoberi del juego Guilty Gear. Adicionalmente, aunque no es confirmado que Luong use Tae Kwon Do es la tercera peleadora en usar esta arte marcial en el universo de SNK. Las otras dos son May Lee (KOF 2002 UM) y Chae Lim del ‘spin off’ KOF: Maximum Impact.

