La semana pasada, SNK reveló el tráiler de presentación de Leona Heidern The King of Fighters XV. Luego conocimos la silueta que esta semana compartió la desarrolladora de Osaka, la cual teniendo en cuenta el precedente que dejó la llegada de Ryo Sakazaki y Robert Garcia podría corresponder a dos personajes. Efectivamente, estos son Ralf Jones y Clark Still, los cuales junto a Leona confirman oficialmente la llegada del «Team Ikari» a KOF XV.

#SNK #KOF #KOF15 オリジナルよりお髭の方が好きです。(先週は出張で描けませんでした…) pic.twitter.com/hAFqsJdyFK — taka-nakayama (@takaNakayama) May 19, 2021 Takayuki Nakayama, el director de Street Fighter V, también hizo su aporte semanal. Uno poco probable, pero bastante extraño.

¿Cómo pelearán Ralf Jones y Clark Still en KOF XV?

Como es costumbre desde KOF 96 Leona, Clark y Ralf son los miembros comunes del «Team Ikari».

A primera vista los movimientos de estos personajes son similares a los vistos en KOF XIV, pero las propiedades de sus movimientos y la forma en la que estos se combina en The King of Fighters XV muestra parte de las novedades que SNK tiene bajo la manga.

Hay dos tipos de cancelación en KOF XV, la roja para «Quick Maxmode» y la azul que posiblemente corresponda a cancelar un movimientos especial con un «SDM».

Hay dos tipos de cancelación en KOF XV, la roja para «Quick Maxmode» y la azul que posiblemente corresponda a cancelar un movimientos especial con un «SDM».

En cuanto a Clark Still, los jugadores que gusten jugar con él verán con agrado el regreso del combo de C (puño fuerte),B (patada débil) y «Super Argentine Backbreaker» («U» adelante con patada débil o fuerte. La posibilidad de poder confirmar ese combo con un agarre hace ver a Clark como un personaje bastante sólido en KOF XV.

El escenario del «Team Ikari» en KOF XV es un homenaje a otros juegos en donde han aparecido los «Ikari Warriors«

Ralf y Clark, a diferencia de Leona otra de los miembros del «Team Ikari», debutaron en los juegos T.N.K 3 e Ikari Warriors. Adicionalmente, los «Ikari Warriors» han estado como personajes invitados en algunos juegos de la franquicia Metal Slug. Es por esta razón que el escenario del «Team Ikari» tiene un gran número de referencias a los juegos de esta franquicia.

Índice de contenidos sobre la franquicia The King of Fighters en GamerFocus

En GamerFocus tenemos un cariño especial por los juegos de pelea. Es así que tenemos una amplia variedad de artículos relevantes, para los fanáticos de la franquicia insignia de juegos de pelea de Shin Nihon Kikaku .

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK