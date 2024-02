Chiori (Genshin Impact): guía de mejor equipo, arma, materiales de ascensión, artefactos y talentos

Desde que conocimos a esta estricta modista en el evento ‘Rosas y mosquetes’, no hemos podido dejar de pensar en ella y en cómo será controlarla cuando finalmente llegue al juego. La fecha se acerca, así que es hora de conocer los talentos, constelaciones, materiales de mejora, mejor arma, equipo y conjunto de artefactos para un ‘build’ de Chiori en Genshin Impact y esta guía les trae las respuestas.

Cómo conseguir a Chiori

La costurera tronadora será agregada a Genshin Impact se su propio gachapón de la versión 4.5., que debería llegar al juego en la noche del martes 12 de marzo de 2024.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ con Chiori como personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Chiori, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que obtendremos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y regresará eventualmente.

Habilidades o Talentos

Ataque Normal: Técnica tejecorazones Normal: Realiza hasta 4 ataques consecutivos con espada. Cargado: Consume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Caricia de mangas : Se arroja hacia el frente, invoca a robomuñeca Sode y ejecuta un ataque ascendente que inflige Daño Geo en el AdE a los enemigos cercanos en función del ATQ y la DEF de Chiori. Si se mantiene pulsado, permite elegir la dirección a la que se arroja. Sode: Ejecuta un tajo cada cierto tiempo contra los enemigos cercanos que inflige Daño Geo en el AdE en función del ATQ y la DEF de Chiori. Si mientras está activa se genera alguna creación Geo en las cercanías, invoca otra Sode al lado de Chiori. Solo se puede crear una Sode adicional de esta forma.

: Se arroja hacia el frente, invoca a robomuñeca Sode y ejecuta un ataque ascendente que inflige Daño Geo en el AdE a los enemigos cercanos en función del ATQ y la DEF de Chiori. Si se mantiene pulsado, permite elegir la dirección a la que se arroja. Habilidad definitiva – Filos gemelos: Desenvaine alígero – Desenvaina dos espadas para ejecutar un feroz tajo de maestra costurera que inflige Daño Geo en el AdE en función del ATQ y la DEF de Chiori.

Habilidades Pasivas

Hermosa figura : Si un personaje del equipo un vestuario distinto al vestuario por defecto o un planeador distinto a las Alas del principiante, el equipo obtiene el efecto de “paso ligero”, aumentando su Vel. Movimiento en un 10%. No se activará en dominios, Dominios de la cruzada y la Espiral del Abismo. No se puede acumular con otros efectos de “paso ligero”.

: Si un personaje del equipo un vestuario distinto al vestuario por defecto o un planeador distinto a las Alas del principiante, el equipo obtiene el efecto de “paso ligero”, aumentando su Vel. Movimiento en un 10%. No se activará en dominios, Dominios de la cruzada y la Espiral del Abismo. No se puede acumular con otros efectos de “paso ligero”. Hecho a medida (Nivel 20+) : Durante un breve periodo de tiempo tras ejecutar el ataque ascendente de Caricia de mangas, se producen distintos efectos dependiendo de lo que se hiciera después de realizar dicho ataque: si pulsas el botón de salto, se activa el efecto de “bordado”; si hace un Ataque Normal o no se hace nada, se activa el efecto de “costura”. Bordado : Cambia a tu siguiente personaje. Aplica a todos tus personajes del equipo el efecto de “agudeza” por 8 s, de manera que cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, Sode ejecutará en la ubicación de dicho enemigo un ataque coordinado que inflige Daño Geo en el AdE en una cantidad equivalente al 100% del daño del ataque ascendente de “Caricia de mangas”. Costura : Chiori se imbuye del elemento Geo durante 5 s.

: Durante un breve periodo de tiempo tras ejecutar el ataque ascendente de Caricia de mangas, se producen distintos efectos dependiendo de lo que se hiciera después de realizar dicho ataque: si pulsas el botón de salto, se activa el efecto de “bordado”; si hace un Ataque Normal o no se hace nada, se activa el efecto de “costura”. Retoque final (Nivel 60+): Cuando un personaje cercano del equipo genera una creación Geo, Chiori obtiene un 20% de Bono de Daño Geo durante 20 s.

Mejor arma para un ‘build’ de Chiori

No les resultará raro saber que el mejor arma para un ‘build’ general de Chiori sin importar su equipo o conjunto de artefactos en Genshin Impact es la que llega al gachapón de armas junto a su banner: Cortatelones de Urakusai.

Es verdad que esta arma tiene un enfoque en los críticos en lugar de la DEF o ATQ con los que escalan los ataques de Chiori, pero su efecto está hecho a su medida.

El daño de los Ataque Normales y Cargados aumenta en un 16%, y el de la Habilidad Elemental aumenta en un 24%. Cuando un personaje en uso cercano inflige Daño Geo, los anteriores efectos aumentan en un 100% durante 15 s. Además, la DEF del portador de esta arma aumenta en un 20%.

Otras armas que pueden ser útiles para Chiori son:

Rompemontañas (5★) : Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%.

: Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%. Requiem Abisal (4★) : Al usar la Habilidad Elemental, el ATQ aumenta en un 12% durante 15 s y otorga al personaje un “pacto vital” del 25% de su Vida Máx. Este efecto solo puede activarse una vez cada 10 s. Cuando el pacto vital se elimina, el ATQ aumenta durante 15 s en un 2.4% de la cantidad eliminada, hasta un máximo de 150 pts. de ATQ.

: Al usar la Habilidad Elemental, el ATQ aumenta en un 12% durante 15 s y otorga al personaje un “pacto vital” del 25% de su Vida Máx. Este efecto solo puede activarse una vez cada 10 s. Cuando el pacto vital se elimina, el ATQ aumenta durante 15 s en un 2.4% de la cantidad eliminada, hasta un máximo de 150 pts. de ATQ. Prototipo Rencor (4★): Al atacar a un enemigo con Ataques Normales o Cargados, el ATQ y la DEF aumentan en un 4% durante 6 s. Solo puede acumularse un máximo de 4 veces y ocurrir una vez cada 0.3 s.

Como siempre decimos, estas son solo recomendaciones y ustedes no deben preocuparse demasiado si no tienen estas espadas ligeras. La mejor arma para Chiori puede ser cualquiera que ya tengan en Genshin Impact si tienen los materiales de mejora para subirla de nivel, el equipo y el set de artefactos adecuado para sacarle provecho.

Mejor composición de equipo para Chiori en Genshin Impact

El kit de Chiori parece de DPS, pero la verdad es que no se puede comparar al que tienen otros DPS Geo como Navia. Puede servir como soporte Geo o Sub DPS en un equipo creando fácilmente reacciones de Cristalización y daño extra, pero no parece ser su especialización.

Si quieren crear el mejor equipo posible en torno a un ‘build’ de daño para Chiori, recomendamos fuertemente poner a Zhongli y a Gorou en el equipo. El primero puede dejar creaciones Geo que potencian la habilidad elemental de Chiori y el segundo aumentar su defensa, en base a la cual escalan sus habilidades. Además, Si Chiori tiene el nivel C1 se potencia por tener más personajes Geo al lado.

En cuanto al cuarto personaje, pueden usar otro DPS o un Sanador con capacidad de ataque. Furina, Yelan, Bennet, Shinobu y Kokomi son buenas opciones. Si quiere irse por un equipo completamente Geo, Itto, Albedo y hasta la Viajera Geo son aceptables.

Si no tienen a estos personajes, no importa. Pueden acomodar a Chiori en el mejor equipo que tengan para Genshin Impact y de todos modos van a divertirse, si quieren sacarle potencial solo asegúrense de ponerle una buena arma y set de artefactos en su ‘build’ y de tener los materiales de mejora que necesiten.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Chiori en Genshin Impact

Murmullo del bosque reverberante es la mejor opción para Chiori en un ‘build’ de daño con una buena arma, pero funciona mejor en un equipo con más de un personaje Pyro, Hydro, Electro o Cryo para aprovechar las ventajas de la Cristalización. Se obtiene en el Dominio Urbe de las Cascadas (Dominio de la bendición: Congregación de la decadencia I a IV).

Dos piezas: ATQ +18%.

ATQ +18%. Cuatro piezas: Tras usar la Habilidad Elemental, el personaje obtiene un 16% de Bono de Daño Geo durante 10 s. Si está protegido por un escudo creado mediante la reacción de Cristalización, el Bono de Daño Geo aumenta adicionalmente en un 150%. Este aumento adicional se eliminará 1 s después de perder el escudo creado mediante Cristalización.

Petra Arcaica es útil para potenciar el daño Geo. Dos piezas es suficiente y solo recomendamos las cuatro piezas si Chiori está en un equipo con un DPS Pyro, Hydro, Electro o Cryo. Se consigue en el Dominio de Guyún (Dominio de la bendición: El despertar III a VI).

Dos piezas: Bono de Daño Geo +15%.

Bono de Daño Geo +15%. Cuatro piezas: Al obtener un cristal creado a través de la reacción de Cristalización, todos los miembros del equipo obtienen durante 10 s un 35% de Bono de Daño Elemental del elemento que causó dicha reacción. Solo se puede obtener un tipo de Bono de Daño Elemental a la vez.

Otros conjuntos de artefactos que pueden servir para el ‘build’ de Chiori, dependiendo su mejor arma y de su equipo, son aquellos que aumenten su ATQ y su DEF. Otras características a tener en cuenta son su recarga de energía y el daño de habilidad elemental.

Constelaciones

Si este personaje les sale varias veces en el gachapón, obtendrán objetos Stella Fortuna con los que aumentan su nivel de constelación para potenciar las habilidades de Chiori y crear un mejor ‘build’ en combinación con su equipo, arma y conjunto de artefactos.

Maestría de la seda (Nivel C1): Aumenta en un 50% el AdE de los ataques de la robomuñeca Sode de Caricia de mangas. Además, si en el equipo hay algún personaje Geo aparte de Chiori, se activarán los siguientes efectos cuando finalice la arremetida de Caricia de mangas: Invoca a otra Sode. Solo puede haber una Sode adicional creada o bien de esta manera, o bien mediante una creación Geo. Activa los efectos del talento pasivo “Retoque final”. Es necesario desbloquear este talento.

Aumenta en un 50% el AdE de los ataques de la robomuñeca Sode de Caricia de mangas. Además, si en el equipo hay algún personaje Geo aparte de Chiori, se activarán los siguientes efectos cuando finalice la arremetida de Caricia de mangas: Tintura polícroma (Nivel C2) : Durante 10 s después de usar Filos gemelos: Desenvaine alígero, cada 3 s se invoca al lado de Chiori una robomuñeca Kinu. Kinu ataca a los enemigos cercanos para infligirles Daño Geo en el AdE en una cantidad equivalente al 170% del daño de Sode.

: Durante 10 s después de usar Filos gemelos: Desenvaine alígero, cada 3 s se invoca al lado de Chiori una robomuñeca Kinu. Kinu ataca a los enemigos cercanos para infligirles Daño Geo en el AdE en una cantidad equivalente al 170% del daño de Sode. Bordado y rematado (Nivel C3): Aumenta el nivel de habilidad de Caricia de mangas +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Caricia de mangas +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Protocolo de sasrte (Nivel C4): En los 8 s después de activarse alguno de los efectos del talento pasivo “Hecho a medida”, cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, invocará una robomuñeca sencilla Kinu cerca de dicho enemigo. Solo se puede invocar una robomuñeca sencilla Kinu por segundo de esta forma, y mientras el efecto de agudeza o el de costura del talento pasivo “Hecho a medida” estén activos, se podrán invocar un máximo de 3 robomuñecas Kinu. Todo este efecto solo se puede activar una vez cada 15 s.

Es necesario desbloquear el talento pasivo “Hecho a medida”.

En los 8 s después de activarse alguno de los efectos del talento pasivo “Hecho a medida”, cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, invocará una robomuñeca sencilla Kinu cerca de dicho enemigo. Solo se puede invocar una robomuñeca sencilla Kinu por segundo de esta forma, y mientras el efecto de agudeza o el de costura del talento pasivo “Hecho a medida” estén activos, se podrán invocar un máximo de 3 robomuñecas Kinu. Todo este efecto solo se puede activar una vez cada 15 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Hecho a medida”. Seda Habutai (Nivel C5): Aumenta el nivel de habilidad de Filos gemelos: Desenvaine alígero +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Filos gemelos: Desenvaine alígero +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Convicción y ambición (Nivel C6): Tras activar alguno de los efectos del talento pasivo “Hecho a medida”, el TdE de Caricia de mangas se reduce en 14.5 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Hecho a medida”. Además, el daño del Ataque Normal de Chiori aumenta en una cantidad equivalente al 180% de su DEF.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Chiori en Genshin Impact

Guía de materiales de Ascensión de Chiori

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Topacio Prithiva 3x Caparazón espectral 3x Dendrobio 20.000 40+ 3x Fragmentos de Topacio Prithiva 15x Caparazón espectral 10x Dendrobio 2x

Recambio mecánico de Coppélia 40.000 50+ 6x Fragmentos de Topacio Prithiva 12x Corazón espectral 20x Dendrobio 4x

Recambio mecánico de Coppélia 60.000 60+ 3x Trozos de Topacio Prithiva 18x Corazón espectral 30x Dendrobio 8x

Recambio mecánico de Coppélia 80.000 70+ 6x Trozos de Topacio Prithiva 12x Núcleo espectral 45x Dendrobio 12x

Recambio mecánico de Coppélia 100.000 80+ 6x Topacio Prithiva 24x Núcleo espectral 60x Dendrobio 20x

Recambio mecánico de Coppélia 120.000

La Topacio Prithiva en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpientes de las Ruinas y Generador de Campo Experimental en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Geo, Rey Acechador Dorado, Serpientes de las Ruinas y Generador de Campo Experimental en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Caparazón, corazón y núcleo espectral se obtienen derrotando Espectros de diferentes niveles. Los encontramos en ciertas zonas de Inazuma, Sumeru y Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Espectros de diferentes niveles. Los encontramos en ciertas zonas de Inazuma, Sumeru y Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Dendrobio explorando la naturaleza de las islas Kannazuka en Inazuma, especialmente en las playas.

explorando la naturaleza de las islas Kannazuka en Inazuma, especialmente en las playas. Los objetos Recambio mecánico de Coppélia se obtienen derrotando al jefe Suite Criocéfiro de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejora de talentos (habilidades) para Chiori

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Chiori. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la luz 6x Caparazón espectral 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la luz 3x Corazón espectral 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la luz 4x Corazón espectral 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la luz 6x Corazón espectral 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la luz 9x Corazón espectral 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la luz 4x Núcleo espectral 120.000 Mora 1x Hilo de seda deslucido Nivel 8 6x Filosofía de la luz 6x Núcleo espectral 260.000 Mora 1x Hilo de seda deslucido Nivel 9 12x Filosofía de la luz 9x Núcleo espectral 450.000 Mora 2x Hilo de seda deslucido Nivel 10 16x Filosofía de la luz 12x Núcleo espectral 700.000 Mora 2x Hilo de seda deslucido 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la luz se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Jardín de los pensamientos (Dominio de la maestría: Ruinas del kudzu I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Jardín de los pensamientos (Dominio de la maestría: Ruinas del kudzu I a IV) y como recompensas de algunas misiones. Los objetos Caparazón, corazón y núcleo espectral se obtienen derrotando Espectros de diferentes niveles. Los encontramos en ciertas zonas de Inazuma, Sumeru y Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Espectros de diferentes niveles. Los encontramos en ciertas zonas de Inazuma, Sumeru y Fontaine, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los materiales Hilo de seda deslucido para las habilidades de Chiori se obtienen derrotando al jefe Narval Devoraestrellas de Nivel 70 o superior. Está en el dominio Sombra extramundana (Reminiscencia: Bestia sideral II a IV)

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ o equipo de Chiori.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Chiori en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.