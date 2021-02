Giovanna es la protagonista del treceavo video introductorio de Guilty Gear -STRIVE-. Con este nuevo adelanto, Arc System Works completa los videos introductorios de personaje y da paso al último vídeo que repasará los aspectos básicos del sistema de combate del juego. Pero repasemos lo que sabemos de Giovanna antes del inicio de la beta de Guilty Gear -STRIVE- en PS4 y PS5.

¿Quien es Giovanna?

Al igual que Nagoriyuki es poco lo que se sabe de Giovanna, ya que ella también debutará en Guilty Gear -STRIVE-. Según su ficha de personaje en la página oficial de GGST, Giovanna es una oficial de la unidad de operaciones especiales. Esta unidad es la encargada de proteger al presidente de los Estados Unidos. Cuando ella lucha, le permite a su espíritu acompañante llamado «Rei» poseer su cuerpo. El resultado de la posesión, del espíritu de un lobo en el cuerpo de Giovanna, le otorga a ella tener una velocidad inhumana.

Giovanna se caracteriza por ser grosera e irreverente, pero en el fondo es una buena persona. Adicionalmente, Giovanna es especialmente amigable con los niños y los animales.

Curiosidades y conexiones de Giovanna con la franquicia The king of Fighters

A simple vista es bastantante claro, que la apariencia de Giovanna en GGST está inspirada en la del personaje Vanessa de The King of Fighters. Sin embargo, Giovanna tiene otra conexión con la franquicia de SNK. Esto debido a que Mayumi Shintani es la seiyuu, o actriz de voz, que le da vida a la nueva integrante del universo de Guilty Gear es la misma actriz de voz de Angel en el juego The King of Fighters 2002 UM.

¿Cómo pelea Giovanna y Rei en Guilty Gear -STRIVE-?

Por el aspecto de Giovanna y su espíritu acompañante llamado Rei es difícil saber cómo pelea en Guilty Gear -STRIVE-. Pero en este video introductorio, Arc System Works ha logrado responder a las dudas de los fanáticos del juego de Daisuke Ishiwatari. Es así que Giovanna es un personaje que lucha a corta distancia con movimientos rápidos y «mix-ups» que hacen que el oponente se pregunte si su ataque será alto, bajo, ‘cross up’ o incluso un agarre.

¿Cuál es el siguiente vídeo introductorio de Guilty Gear -STRIVE-, que compartirá Arc System Works?

Con el adelanto de Giovanna, Arc System Works completa los videos introductorios de los 13 personajes que tendremos disponibles en la beta abierta. Sin embargo, el próximo adelanto nos dará un repaso al sistema de juego antes del inicio de la beta. En GamerFocus hemos hecho un seguimiento del nuevo juego lucha de Arc System Works, así que a continuación les dejamos los 13 videos introductorios de personajes de Guilty Gear -STRIVE-.

Los videos de presentación de los demás personajes disponibles en la beta abierta de GGST son los siguientes:

Guilty Gear -STRIVE- estará disponible desde el 6 de abril del 2021 en PS4, PS5 y PC vía Steam. Si desean conocer toda la información sobre el próximo juego de Daisuke Ishiwatari, les sugerimos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Arc System Works en YouTube, página oficial de Guilty Gear -STRIVE-