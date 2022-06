SNK finalmente reveló quiénes conforman el siguiente trío de personajes en llegar a su popular juego de peleas. Gracias a un nuevo tráiler nos enteramos cuándo sale el nuevo equipo DLC de The King of Fighters XV en el Team Pass 2, se trata del ‘Awakened Orochi Team’ formado por versiones alternativas de Yashiro, Shermie y Chris que ya conocemos de títulos como KOF ’97, ’98 y 2002.

El tráiler del anuncio no reveló detalles de jugabilidad, pero SNK aprovecho el video para anunciar la llegada de The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition a PS4. Pueden verlo en la parte superior de esta nota.

¿Cuándo sale el ‘Awakened Orochi Team’, el cual es conformado por versiones alternativas de Yashiro, Shermie y Chris a KOF XV?

SNK no reveló una fecha específica de lanzamiento, pero sí el mes: agosto de 2022.

¿Quiénes son estos personajes?

Yashiro, Shermie y Chris conforman la banda de rock C.Y.S. y eran rivales de la agrupación de Iori Yagami. Se unieron al torneo de 1997 para enfrentar a su enemigo musical. Sin embargo, descubren ser parte del ‘Hakkesshu’, los sacerdotes celestiales de Orochi, y usan el torneo como excusa para revivir a su dios, que yace dormido en el cuerpo de Chris. Son derrotados por Chizuru, Kyo y Iori.

La derrota de Verse en KOF XIV causa su resurrección y se unen al nuevo torneo para saber qué esta pasando. La aparición de este nuevo equipo confirman que todavía conservan sus poderes como Hakesshu a pesar de que Orochi sigue supuestamente sellado.

¿Cómo pelean las versiones ‘Awakened Orochi’ de Yashiro, Shermie y Chris?

En pasados juegos, Orochi Yashiro es un personaje con ataques fuertes que imita el estilo de Goro Daimon, Shermie adquiere ataques de trueno a distancia y Chris usa fuego de forma similar a Kyo. No sabemos si estos estilos se conserven en KOF XV.

¿Cuál es el precio del «Team Pass 2» de KOF XV para Latinoamérica?

SNK no ha confirmado el precio del DLC Team Pass 2 de The King of Fighters XV que incluirá el Awakened Orochi Team y otro más que saldrá el último trimestre de 2022. Sin embargo, asumimos que será el mismo que el del pase anterior:

México : $612 pesos y equipo individual $326 pesos.

: $612 pesos y equipo individual $326 pesos. Argentina : $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos.

: $3.081 pesos y equipo individual $1.643 pesos. Perú : $119 soles y equipo individual $64 soles.

: $119 soles y equipo individual $64 soles. Chile : $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos.

: $25.000 pesos y equipo individual $13.300 pesos. Colombia: $48.500 pesos y equipo individual $31.000 pesos.

*Estos precios pueden variar en la versión de Steam, ya que la plataforma de Valve se ajusta a la economía de cada país.

