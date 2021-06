Desde que se anunció que The King of Fighters XV ya no saldría en el 2021, los anuncios sobre nuevos luchadores han bajado un poco el ritmo. Adicionalmente, durante la semana que no hubo tráiler de KOF XV, SNK reveló a Shiro Amakusa para Samurai Shodown. Es así que la última luchadora en ser presentada como uno de los personajes selecciones de KOF XV fue Luong, la cual en su debut en The King of Fighters XIV perteneció al «Team Kim».

Las suposiciones de los ‘koferos’ del mundo resultaron ser ciertas, ya que efectivamente Vanessa es la nueva luchadora de KOF XV. Además, la llegada de Vanessa reveló la existencia del «Team Secret Agents» conformado por Blue Mary, Luong y Vanessa.

¿Cómo peleará Vanesa en KOF XV?

Vanessa debutó como ‘striker’ en el videojuego The King of Fighters ’99: Evolution para Dreamcast. Luego ingresó, junto a Seth y Ramón, como uno de los personajes jugables de KOF 2000. Desde ese entonces se ha caracterizado por su aspecto maduro y su estilo de boxeo. Dicho estilo de pelea parece intacto en su video de presentación de The King of Fighters XV. Sin embargo, las propiedades de sus movimientos de comando normales y EX son bastante interesantes como para poner a especular a los jugadores que la usan como personaje principal.

¿A qué equipo pertenece Vanessa en KOF XV?

El movimiento Climax de Vanessa un The king of Fighters XV no se pudo ver completo durante su tráiler de presentación.

Vanessa en KOF XV pertenecerá, junto a Blue Mary y Luong, al «Team Secret Agent». Vanessa ya habia formado antes equipo con Blue Mary durante la historia de KOF XI, en la cual ellas investigaban a los miembros de «aquellos del pasado». Así que con el regreso del «Orochi Team» es normal volver a ver a estos dos personajes junto de nuevo en un equipo.

Ahora la pregunta es ¿ahora que Vanessa pertenece al «Team Secret Agent» en KOF XV, Ramón, Angel y King of Dinosaurs conformarán un nuevo «Team México»?.

