Las mejores películas de 2022

Ya vimos un listado con las mejores series del año y este es el momento de hacer lo mismo con las películas de 2022. Este fue un gran año para el cine y gozamos con excelentes filmes de todos los géneros tanto en la gran pantalla como en servicios de ‘streaming’. ¡La calidad fue tan alta que por primera vez en muchos años no contamos con un filme de superhéroes entre nuestros favoritos! No porque no fueran buenos —gozamos mucho con Batman y Doctor Strange en el Multiverso de la locura— sino porque tuvimos mucha más variedad.

Estos fueron los filmes que más nos gustaron en los últimos 12 meses. Este no es un top, así que no están organizados en un orden específico.

El callejón de las almas perdidas

Tal vez pretendía ser solo un homenaje al ‘cine noir’, pero con el talento de Guillermo del Toro era inevitable que se convirtiera en una obra maestra del género. Su llamativa puesta en escena le da un ambiente de otro mundo, pero su talentoso elenco la mantiene arraigada en la realidad. Después de todo, es una historia sobre el destino y los peores impulsos del ser humano.

Si se la perdieron cuando estuvo en los teatros, pueden verla en Star+. También los animamos a darle una mirada a nuestra reseña.

El hombre del norte

Una vistosa recreación de la leyenda nórdica que inspiró Hamlet que camina en una fina línea entre lo realista y lo fantástico. Entre lo poético y lo brutal. Entre el cine arte y la violencia más decadente. En un año marcado por las historias inspiradas por el mundo vikingo, esta película logra diferenciarse de todas las demás.

Si quieren leer más sobre ella, aquí tienen nuestra reseña. Pueden verla en HBO Max.

Red (Turning Red)

Pixar tuvo dos películas este año. Resulta irónico que la que Disney decidió estrenar en cines pasó sin pena ni gloria mientras que limitó a su servicio de ‘streaming’ la que se convirtió en una de las favoritas del año. Turning Red, o simplemente Red, es una bella y supremamente divertida historia sobre la adolescencia que —con una fuerte influencia ‘anime’— nos mostró los conflictos generacionales y culturales que nos definen mientras crecemos.

Si ya la vieron en Disney+ entenderán por qué le dimos una calificación perfecta en nuestra reseña.

RRR

Al comenzar este listado dijimos que ninguna película de superhéroes había clasificado, pero la verdad es que la fantástica RRR bien podría ser una. Este filme indio toma a dos héroes nacionales de la rebelión contra el imperio británico y los convierte en figuras míticas que literalmente compara con dioses.

Si no la han visto, separen tres horas para verla en Netflix. Parece mucho, pero esta joya merece que le dediquen ese tiempo. Esta llena de acción exagerada que no tiene nada que envidiar a Rápidos y Furiosos y un par de maravillosos momentos musicales. Aquí pueden encontrar un análisis de esta cinta.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Puede que este listado no sea un ‘top’, pero si lo fuera no cabe duda que esta obra de «los danieles» se encontraría en lo más alto. Todo en todas partes al mismo tiempo es al mismo tiempo una gran película de artes marciales, una inteligente obra de ciencia ficción, una fantasía multiversal, un drama familiar, una estilizada comedia absurdista y un muy bien pensado tratado filosófico existencialista. Michelle Yeoh lo balancea todo haciendo gala de un talento enorme que pocas películas le dejan lucir.

Nosotros le dimos una calificación perfecta y fue la ganadora del premio Poporo de oro a mejor película. No está disponible en ningún servicio de ‘streaming’ para Colombia al momento de realizar este listado, pero pueden rentarla en iTunes o Claro Video.

Top Gun Maverick

No era tarea fácil hacer una secuela exitosa de una icónica película de hace 36 años. A pesar de eso, Tom Cruise lo logró. La forma en que concilia el pasado y el presente con una nueva generación de pilotos, hace que el público se sienta a bordo de una aeronave de combate mientras intentan sobrevivir a una misión suicida perfectamente inmersiva.

Su naturalidad, impecables efectos y homenajes al filme original elevan a Top Gun Maverick a lo alto de su género y del año. Si no la vieron durante su paso por la pantalla grande, pueden encontrarla en Star+.

Depredador: la presa

Tras la decepcionante película de Shane Black que vimos en 2018, perdimos toda la fe en la franquicia de los letales cazadores extraterrestres. Tal vez fue por eso que 20th Century Studios decidió no estrenar este filme en cines y esa fue una verdadera lástima, porque esta mirada fresca al universo de Depredador es la mejor película de la saga desde la que protagonizó Arnold Schwarzenegger hace 35 años. Incluso profundiza en las políticas de género que tenía ese clásico.

Pueden encontrar nuestra reseña aquí, pero antes deberían pasar por Star+ y ver esta excelente cina llena de acción, suspenso y terror.

Bárbaro

El terror no podía quedar por fuera de nuestra lista de mejores películas de 2022 y esta fue sin duda una de las mejores representantes del género este año. Un malentendido sobre un AirBnb da paso a una perturbadora mirada a las diferencias con las que hombres y mujeres enfrentan el horror.

Este es otro filme que pueden encontrar en Star+.

¡Nop!

Jordan Peele, el maestro del horror que ya nos deleitó con las provocadoras ¡Huye! y Nosotros, estuvo a la altura de las expectativas con su nueva obra. ¡Nop! se ganó su puesto entre las mejores películas de 2022 con su manejo del misterio, el delicado manejo de sus temas y una criatura que jamás podremos olvidar.

Al momento de realizar este listado todavía no está disponible en ningún servicio de ‘streaming’ para Colombia, pero se puede alquilar en iTunes, Claro Video y Movistar Play. Mientras tanto, pueden leer nuestra reseña aquí.

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Netflix nos dio el mejor regalo de navidad: la esperada secuela de la genial Entre navajas y secretos. El detective Benoit Blanc regresa para resolver otro misterioso asesinato que, como la cebolla de cristal del títulos, tiene muchas capas y todas son transparentes. Nos mantiene pegados a la pantalla con un desarrollo muy intrigante y un colorido grupo de detestables pero coloridos sospechosos.

Vamos a terminar este listado de mejores películas de 2022 con una lista de menciones especiales. Tal vez no alcanzaron a clasificar, pero también les recomendamos mucho la bella Pinocho de Guillermo del Toro y la bizarra Mad God de Phil Tippett. Si son amantes de la acción, no pueden ignorar las violentas y emocionantes Tren bala y Noche sin paz. Si quieren más terror, pasen a Netflix para ver Maleficio. Por último, como amantes del ‘anime’ que somos, no podemos dejar de mencionar a Dragon Ball Super: Super Hero.