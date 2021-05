Xseed Games es una compañía distribuidora independiente que bajo sus alas posee todo el catalogo de Marvelous a disposición del mercado occidental. Sea la franquicia de juegos de Story of Seasons (desarrolladores originales de Harvest Moon), la polémica Senran Kagura o los simuladores de vida y RPG de fantasía, Rune Factory.

Por el lado de juegos de terceros, distribuyen las series de Corpse Party, Akiba’s Trip o Granblue Fantasy: Versus. Si en algo tienen experiencia, sin duda es en juegos orientales con estética ‘anime’. En ocasiones famosamente censurados en Occidente como es el caso de Senran Kagura, razón por la que renunció su creador.

Ad portas de E3 2021, estos son los juegos con lanzamientos próximos que harían acto de presencia en la feria digital.

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed

Akiba’s Trip debutó para PlayStation Portable de forma exclusiva en Japón hace ya 10 años. Una versión remasterizada del mismo llegó hace poco a dicho país y aterrizará el 20 de julio en Occidente para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (Steam, GoG, Humble Store). Con el añadido de Hellbound & Debriefed.

El juego incluye voces en japonés e inglés y estará disponible en formato físico y digital, así como ediciones de aniversario. La historia nos lleva a Akihabara, el paraíso ‘otaku’, donde es posible explorar sus calles y pasajes secretos. Nos ponemos en los zapatos de Nanashi, para desenmascarar una conspiración de criaturas sobrenaturales vampíricas llamadas Kageyashi.

Potenciado con la misma fuerza sobrehumana de la criatura que ataca a uno de sus amigos, Nanashi se vuelve igualmente susceptible a la luz del sol. En esta trama de secretos debe lidiar con NIRO, una agencia encubierta dedicada a cazar amenazas sobrenaturales. Al igual que con el grupo de monstruos inhumanos o Shadow Souls.

¿Cómo derrotar enemigos vulnerables a la luz del día? Pues «desvistiéndolos». Nanashi y sus amigos deben salvar Akihabara a como de lugar.

Shadowverse: Champion’s Battle

Basado en la adaptación anime del título multijugador estratégico de cartas para PC y móviles, Shadowverse: Champion’s Battle brinda a Nintendo Switch las profundas mecánicas de construcción de ‘decks’. Ahora con una narrativa fresca y una experiencia perfecta para nuevos y antiguos usuarios.

En Shadowverse: Champion’s Battle, los jugadores toman el rol de un estudiante de intercambio en la Academia Tensei, donde son introducidos al club del juego de cartas ‘Shadowverse’ por un compañero de clase, Hiro Ryugasaki. Los nuevos amigos unen fuerzas con otros más para amaestrar las técnicas del juego y restaurar la antigua gloria del club, ganando el campeonato nacional.

A través de sus aventuras escolares, los jugadores podrán explorar locaciones alrededor de la academia y el pueblo cercano, donde eventos y encuentros les esperan en los lugares más inusuales. Podrás unirte a tus amigos –reales y virtuales–, luchar por convertirse en campeones nacionales y así, salvar el club ‘Shadowverse’ para futuras generaciones.

Shadowverse: Champion’s Battle no tiene una fecha establecida de lanzamiento más allá del segundo trimestre del año, así que podríamos ver mayor material en E3 2021 y el respectivo anuncio de su salida. Como la confirmación para América.

Rune Factory 5

Después de Rune Factory 4 Special para Nintendo Switch, adaptado de su versión original para 3DS, el simulador de vida y RPG de cosechas y magias llega a su quinta entrega en 2021. Pero aún no contamos con fecha alguna, así que la feria E3 es la mejor opción para ello.

Protagonizado por un chico o chica sin recuerdos, nos aventuramos en un pueblo al que no solo podremos defender como ‘rangers’ de amenazas externas, sino en el que también trabajaremos como granjeros de vegetales gigantes y a su vez enlazaremos nuestras vidas con alguien más. Como siempre, el espíritu de Harvest Moon rondando por ahí.

En adición a sus tareas normales de exploración, el héroe o heroína puede sembrar la tierra, pescar, combatir monstruos y liberar poderosas combinaciones de ataques como nueva mecánica. Algunas criaturas pueden ser amaestradas, muchas amistades pueden ser cultivadas, así como el amor y hasta una familia.

Consideraciones sobre Xseed Games / Marvelous

No More Heroes y No More Heroes: Desperate Struggle para Nintendo Switch fueron distribuidos por Marvelous (Xseed). Sin embargo, No More Heroes 3 será distribuido el próximo 27 de agosto por el propio Grasshopper Manufacture, su desarrollador.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ha gozado de una decente aceptación, pero la serie debe descansar un momento antes de lanzarse a otra entrega anual. Esto porque tan solo el año pasado recibimos el ‘remake’ de Friends of Mineral Town.

Con Kenichiro Takaki en Cygames preparando ‘Project GAMM’, un juego muy diferente a Senran Kagura, dudamos que por lo pronto haya algo por anunciarse de la franquicia de colegialas ‘shinobi’. Pero eso no quiere decir que dejen de producirse tales juegos.