E3 2021: ¿Qué podría anunciar Take-Two Interactive en el evento?

El E3 2021 confirmó hace poco la lista de empresas que participarán en su evento virtual. Entre los presentes estará Take-Two Interactive, la marca dueña de Rockstar Games, 2K Games, Private Division y otras desarrolladoras más pequeñas como Ghost Story y Social Point. La participación de esta empresa ha generado emoción en algunas personas, pues ciertos rumores para la fecha del E3 2021 indican un posible anuncio de GTA VI o algunas secuelas de títulos de 2K.

Hasta ahora Take-Two no había tenido la experiencia de realizar una conferencia propia en el E3. Dada esta novedad, es posible que la compañía tenga guardados unos cuantos anuncios muy llamativos. A continuación, haremos unas deducciones (algo optimistas) de lo que podría llegar a anunciar este año:

¿Qué prometió Take-Two Interactive y qué planes tendría para el E3 2021?

Todas las predicciones que pueden hacerse sobre Take-Two Interactive en un futuro próximo parten de una promesa que la compañía hizo el año pasado. Se trata de una meta para marzo de 2025, la cual indica que 93 juegos habrán sido lanzados para ese momento.

Según el analista Daniel Ahmad, al menos 63 de ellos serían «experiencias centrales«; es decir, títulos populares entre los que se encuentran los conocidos AAA. Además, 47 serían de franquicias existentes y 46 creaciones nuevas.

¿Pero qué podría darnos la seguridad de que efectivamente habrá varios títulos AAA que no serán de deportes? La respuesta está en la conferencia en línea de Take-Two del 3 de agosto de 2020. En esta, el presidente de la compañía, Karl Slatoff, afirmó que «la meta definitivamente incluye secuelas de las grandes franquicias«. Además, declaró que se buscaba lanzar entre uno y tres títulos AAA no deportivos al año.

Dada la promesa de Take-Two Interactive para estos años, es posible que la empresa haga algunos anuncios interesantes en el E3 2021.

¿Rockstar Games podría anunciar GTA VI en el E3 2021?

Grand Theft Auto VI es un tema que los fanáticos de la franquicia sacan a relucir todos los años. La razón es simple: ya pasaron 8 años desde el lanzamiento de GTA V. La desarrolladora jamás se había tardado tanto en crear un nuevo juego, aunque es evidente que se ha preferido exprimir el histórico éxito del título antes que lanzar un nuevo. A lo mucho, se han agregado expansiones para GTA Online.

Numerosos rumores han surgido en torno a GTA VI, entre ellos, que podría ambientarse en Colombia. Sin embargo, lo único que podemos afirmar es que un nuevo juego está en desarrollo. Más allá de eso, todo resulta ser conjeturas o «filtraciones» no muy concluyentes.

Lo único que da la posibilidad de ver un GTA VI en el E3 2021 es una compañía libre del desarrollo de Red Dead Redemption II (2018), juego que supuestamente acaparó a la compañía, lo que terminó sacrificando a Bully 2. No obstante, es más lo que juega en contra, como el hecho de estar todavía en plena pandemia.

Aun así, los planes de Rockstar son otros por ahora. Si vemos un GTA VI en el E3 2021, es muy posible que sea solo un teaser de pocos segundos que no revele mucha información.

Durante la fecha del E3 2021 los seguidores de Take-Two Interactive esperan que se haga mención alguna de Grand Theft Auto VI.

Take-Two en el E3 2021: Grand Theft Auto para consolas de nueva generación

La política actual de Take-Two con respecto a Grand Theft Auto es simplemente seguir sacando provecho de lo que ya existe. Es por eso que va a llevar a GTA V a la nueva generación de consolas (otra vez). Eso sí, es posible (aunque no seguro) que adicionen nuevos detalles para aprovechar la tecnología.

De esta práctica podría surgir algo interesante. Un rumor reciente indica que Rockstar Games anunciaría Grand Theft Auto: The Trilogy – Remastered. Se trataría de una colección de las versiones remasterizadas de GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas. Sin duda, sería algo muy llamativo de ver para la nueva generación. Además, no sería algo raro teniendo en cuenta la tendencia por hacer remakes o remasterizaciones en esta época.

No obstante, anunciar una trilogía de golpe podría no ser tan lucrativo. Si Rockstar decide remasterizar sus juegos, no se puede descartar que prefiera anunciarlos uno por uno.

Algunas personas esperan que Take-Two Interactive anuncie una versión remasterizada de algún Grand Theft Auto en el E3 2021.

E3 2021: ¿Podría ser anunciado un Bioshock 4?

En 2019 2K Games anunció que un nuevo estudio llamado Cloud Chamber estaría trabajando en el próximo juego de la franquicia de Bioshock «por los próximos años». Si bien es posible que la pandemia haya retrasado el trabajo, no se podría descartar al menos la revelación del nombre este año (todos asumen que se llamará Bioshock 4).

Por ahora, los rumores indican que Bioshock abandonará Rapture y Columbia para apostar un nuevo mapa de mundo abierto. De hecho, hay quienes apuestan que Bioshock 4 seguirá el mismo destino que Assassin’s Creed, que ha estado introduciendo más elementos típicos del género RPG en sus últimos tres títulos.

¿Un nuevo Borderlands o Civilization podrían ser anunciados por Take-Two Interactive?

Existen rumores sobre un posible anuncio de Borderlands 4, pero Borderlands 3 salió tan solo en 2019 y su más reciente DLC salió el 8 de abril de este año, por lo que el juego sigue estando muy vivo. Si llegan a hablar de Borderlands 4, es posible que sea un pequeño teaser y que sea lanzado a lo largo de 2023.

Por su parte, Civilization VI también se ha mantenido vigente con constantes DLC. Es muy probable que el equipo de Firaxis siga sacándole jugo a este título, pero tal vez nos sorprenda con su versión futurista, Civilization: Beyond Earth, adaptada al estilo gráfico de Civilization VI. Sin embargo, lo más probable es que se sigan anunciando más civilizaciones para este último.

Simón Bolívar llegó en el ‘Pase de Frontera’ de Civilization VI.

2K Sports: la deuda con el público

La rama de 2K Sports ya no produce tantos juegos anuales como antes. La única serie que no se ha visto cancelada/pospuesta o cuyos derechos de exclusividad no han pasado a otra empresa es NBA 2K. Es casi seguro que veremos un anuncio de NBA 2K22, pero este deberá tener algo que vuelva a enamorar al público. Después de todo, los jugadores argumentan que se está recibiendo el mismo juego año tras año, se ven obligados a ver anuncios publicitarios en pantallas de carga y aparte deben pagar 10 dólares más.

Por otro lado, WWE 2K22 vuelve después de un experimento algo inusual. Este fue confirmado hace poco en Wrestlemania 37 con dos protagonistas asegurados: Rey Mysterio y Cesaro. Todavía falta mucho para detallar, por lo que es seguro que Take-Two Interactive dedicará un tiempo para hablar de WWE 2K22 en el E3 2021 y convencer a la gente de que no será un desastre lleno de errores como WWE 2K20.

¿En qué fecha se celebrará E3 2021?

E3 2021 se celebrará entre el 12 y 15 de junio. Por el momento se desconocen los horarios puntuales de las conferencias. Eso sí, serán completamente gratuitas para los espectadores.

La fecha en la que se celebrará el E3 2021 será entre el 12 y el 15 de junio.

Índice de E3 2021

A continuación, podrán encontrar todo lo que hemos escrito sobre el evento:

Fuente: