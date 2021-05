E3 2021: ¿qué juegos podría presentar Capcom en la feria virtual?

E3 2021 se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio y la ESA confirmó que Nintendo, Xbox, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Koch Media y Capcom harán parte de la feria que este año será totalmente virtual. Ahora es el turno para repasar los juegos de Capcom que podríamos ver en E3 2021. Algunos de estos títulos, que podrían hacer parte de la presentación de la desarrolladora japonesa en E3 2021, fueron revelados por una filtración que sufrió Capcom a finales del 2020.

Pragmata

Hace 11 meses, Sony presentó con un tráiler algo críptico Pragmata. Esta nueva propiedad intelectual de Capcom, de la cual solo se sabe que será un juego de acción y aventura, es un misterio y su participación en la presentación de Capcom en E3 2021 puede que sea en forma de un nuevo adelanto. No obstante, en enero de este año, Pragmata sufrió un gran retraso y ahora su posible fecha de lanzamiento ha quedado para algún momento del 2023.

Contenido descargable para Resident Evil Village

Resident Evil Village llegó al mercado el pasado 7 de mayo y teniendo en cuenta el trato que Capcom le dio a la séptima entrega de franquicia podríamos ver en E3 2021 un anuncio para futuros contenidos descargables, los cuales podrían expandir la historia de Chris Redfield en Village. Adicionalmente, la desarrolladora podría aprovechar la feria virtual para mostrar los avances que han tenido en el desarrollo de Resident Evil Re:Verse. Este contenido adicional para Resident Evil Village recientemente vio su fecha de estreno aplazada y E3 2021 sería el lugar perfecto para que Capcom comparta nueva información sobre este multijugador.

Otros juegos de la franquicia Resident Evil que Capcom puede anunciar en E3 2021

¿Será que algún día veremos un ‘remake’ de Resident Evil: Code Veronica?

Según la filtración que sufrió Capcom en noviembre, la desarrolladora japonesa planea lanzar más juegos de esta franquicia. Así que durante E3 y aprovechando que en el 2021 la franquicia Resident Evil cumple 25 años, Capcom puede mostrar o anunciar los RE que llegarán en los próximos años.

Resident Evil Outbreak

Según Dusk Golem, Resident Evil Outbreak es realmente Resident Evil: Revelation 3. Adicionalmente, Dusk Golem ha afirmado que la tercera entrega de la saga «Revelations» sería una exclusiva temporal para Nintendo Switch y que su estreno estaría programado para el último cuarto del 2021. Es así que este es uno de los posibles juegos que Capcom puede revelar en E3 2021.

Resident Evil 4 Remake

Los rumores sobre una reimaginación de Resident Evil 4 no son nuevos. Sin embargo, a pesar de no necesitar un ‘remake’, es inminente el regreso de este juego en la actual generación. Según la filtración, el ‘remake’ de RE 4 está programado para llegar al mercado a finales del 2022. No obstante, la presencia del posible ‘remake’ de Resident Evil 4 en E3 2021 es incierta. Esto debido a que según fuentes del portal Video Games Chronicle, el desarrollo del juego ha sufrido un retraso debido a un cambio en el equipo de trabajo encargado del juego.

¿Mostrará Capcom Dragon’s Dogma 2 en E3 2021?

Es probable que Dragon’s Dogma 2, gracias a la llegada del ‘anime’ de Netflix, sea presentado en E3 2021.

El primer Dragon’s Dogma fue estrenado hace 9 años y el pasado 17 de septiembre Netflix estrenó una adaptación animada de este RPG de mundo abierto. Es así que el escenario parece estar preparado para que Capcom anuncie la secuela de este título. Adicionalmente, Hideaki Itsuno —el director de Dragon’s Dogma y el encargado de salvar la franquicia Devil May Cry— reveló en su cuenta de Twitter que ya está trabajando en su próximo juego. Si bien esto no significa que Hideaki Itsuno se encuentra trabajando en Dragon’s Dogma 2, sí da esperanzas para los fanáticos que esperan el regreso de este juego. Adicionalmente, en la filtración de noviembre Dragon’s Dogma 2 aparece listado para salir al mercado durante el segundo trimestre del 2022. Así que es muy probable que veamos un avance de Dragon’s Dogma 2 durante los días de E3 2021.

¿Es posible que Capcom revele el primer tráiler de Street Fighter 6 en E3 2021?

La quinta temporada de Street Fighter V será la última. Así que un anuncio sobre Street Fighter 6 en E3 2021 es muy poco probable. Sin embargo, lo que si es seguro es que en E3 2021 conozcamos quién es el último personaje de Street Fighter V.

Otros anuncios que posiblemente Capcom haga en E3 2021

La filtración de noviembre del 2020, que Capcom sufrió, reveló los planes de la desarrolladora japonesa hasta finales del 2024. Por esta razón, algunos de los títulos listados en dicha filtración podrían ser revelados de alguna manera en E3 2021. Esto debido a que esta edición de E3 es la primera de la novena generación de consolas de Sony y Microsoft. Así que esto son los juegos juegos y la posible fecha de lanzamiento que fueron filtrados en noviembre del año pasado.

Resident Evil Outrage – Q4 2021

Dragon’s Dogma 2 – segundo trimestre de 2022

Street Fighter 6 – tercer trimestre de 2022

Rockman Match – tercer trimestre de 2023

Resident Evil 4 Remake – tercer trimestre de 2024

Onimusha New Work – cuarto trimestre de 2022

Monster Hunter 6 – segundo trimestre de 2023

Biohazard Apocalypse – tercer trimestre de 2023

Super Street Fighter 6 – cuarto trimestre de 2023

Final Fight Remake – segundo trimestre de 2024

Power Stone Remake – tercer trimestre de 2024

Ultra Street Fighter 6 – cuarto trimestre de 2024

Resident Evil Hank – cuarto trimestre de 2024

¿En qué fecha se celebrará E3 2021?

E3 2021 se celebrará entre el 12 y 15 de junio. Por el momento se desconocen los horarios puntuales de las conferencias. Eso sí, serán completamente gratuitas para los espectadores.

