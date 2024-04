Arlecchino (Genshin Impact): guía de mejor equipo, arma, materiales de ascensión, artefactos y talentos

Uno de los personajes más deseados del arco de Fontaine y uno de los pocos Fatui que nos agradan se unirá a nuestro elenco de personajes. Esta guía de Genshin Impact está completamente dedicada a Arlecchino, y cómo crear el mejor ‘build’ posible para La Sota: su mejor arma, equipo, conjunto de elementos, habilidades, constelaciones y materiales de ascención.

Ha habido algo de confusión respecto al género de este personaje. Aunque Arlecchino se presenta como mujer y tiene formas femeninas, los huérfanos de la Casa de la Hoguera la llaman ‘Father’ (padre) en la versión en inglés. Inicialmente pensamos que este personaje podía ser trans, pero no es el caso. Lo que ocurre es que su rango y denominación —Sota, Arlequín— son tradicionalmente masculinos, por lo que el nombre de ‘Father’ se refiere más a un título que tiene.

En español no está este problema, ya que le llaman ‘Madre’.

Cómo conseguir a Arlecchino

Como ya había sido revelado anteriormente, Arlecchino llegará a Genshin Impact en un nuevo ‘banner’ del gachapón que estará disponible por primera vez con la llegada de la versión 4.6 en la noche del martes 23 de abril de 2024.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ con Arlecchino como personaje destacado, podemos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de este gachapón no es Arlecchino, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que obtendremos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y regresará eventualmente.

Habilidades o Talentos

Ataque Normal: Invitación a una decapitación Normal : Realiza hasta 6 ataques rápidos con lanza. Cargado : Consume u Aguante para arrojarse contra un enemigo cercano y ejecutar un tajo.

Al mantener pulsado, se moverá rápidamente durante un máximo de 3s mientras consume Aguante. Descendente : Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Que todo sea cenizas : Invoca una luna fervosanguinaria para infligir Daño Pyro a varios enemigos cercanos y arremeter contra uno de ellos con un tajo que inflige Daño Pyro en el AdE. Los enemigos golpeados con este ataque serán afectados por “decreto deudosangriento” . Decreto deudosangriento: inflige Daño Pyro cada 5s durante 30 s a los enemigos afectados hasta un máximo de 2 veces. Cuando Arlecchino ejecuta un Ataque Cargado, absorbe y elimina los decretos deudosangrientos cercanos y, por cada uno, obtiene un valor de pacto vital equivalente al 40% de su Vida Máx. Durante 35 s después de usar la habilidad solo se pueden tener pactos equivalentes a un máximo de 80% de la Vida Máx. Mascarada rojomortífera : Cuando el pacto vital que tenga Arlecchino sea superior o igual al 20% de su Vida Máx., entrará en este estado. Sus Ataques Normales, Cargados y Descendentes se convierten en Daño Pyro. Cuando golpea a un enemigo con un Ataque Normal mientras se encuentra en este estado, el daño de su próximo ataque aumenta en una cantidad equivalente a cierto porcentaje del pacto vital actual multiplicado por el ATQ de Arlecchino y consume un 6.5% del valor de dicho pacto vital. Al consumir un pacto vital de esta forma, el TdE de la Habilidad Elemental, “Que todo sea cenizas”, se reduce en 0.8 s.

: Invoca una para infligir Daño Pyro a varios enemigos cercanos y arremeter contra uno de ellos con un tajo que inflige Daño Pyro en el AdE. Los enemigos golpeados con este ataque serán afectados por . Habilidad Definitiva – Ascenso Lunaciago: inflige Daño Pyro en el AdE, elimina el TdE de la Habilidad Elemental, “Que todo sea cenizas”, y recupera Vida en función del valor de su pacto vital y de su ATQ.

Habilidades Pasivas

Solo las cenizas sirven para nutrir : Mientras Arlecchino está en combate, obtiene un 40% de Bono de Daño Pyro y solo puede recuperar Vida por medio de Ascenso lunaciago.

: Mientras Arlecchino está en combate, obtiene un 40% de Bono de Daño Pyro y solo puede recuperar Vida por medio de Ascenso lunaciago. Solo el sufrimiento sirve para pagar (Nivel 20+): El decreto deudosangriento adquiere las siguientes características: Al derrotar a un enemigo afectado por un decreto, Arlecchino obtiene un pacto vital del 70% de su Vida Máx. 5 s después de aplicar un decreto deudosangriento, este asciende a “decreto deudosangriento vinculante” y, al absorberlo, Arlecchino obtiene un pacto vital del 70%.

El decreto deudosangriento adquiere las siguientes características: Solo la fuerza sirve para proteger (Nivel 60+): Todas las RES Elementales y la RES Física de Arlecchino aumentan en un 1% por cada 100 pts. de ATQ que tenga por encima de los 1000 pts. Como máximo, todas las RES Elementales y la RES Física de Arlecchino pueden aumentar en un 20% de esta manera.

Mejor arma para un ‘build’ de Arlecchino

Cuando el gachapón de Arlecchino esté disponible, también lo estará un ‘banner’ de armas con la lanza de cinco estrellas Semblante de la luna carmesí, que es la mejor arma para ella en virtualmente cualquier ‘build’ con cualquier equipo y set de artefactos.

Golpear a un enemigo con un Ataque Cargado otorga un pacto vital equivalente al 25% de la Vida Máx. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 14 s. Además, cuando el portador de esta arma tenga un pacto vital, su daño aumenta en un 12%. Si el valor del pacto vital es mayor o igual al 30% de la Vida Máx., el daño infligido aumenta en un 20% adicional.

Como pueden ver, esta lanza está literalmente hecha para ella y para sacar provecho de sus características. Si no pueden conseguirla, también les recomendamos las siguientes.

Discusión de los sabios del desierto (4★) : Al realizar una curación, el personaje recupera 8 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 s y puede ocurrir incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

: Al realizar una curación, el personaje recupera 8 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 s y puede ocurrir incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Lanza de caza real (4★) : Al dañar a un enemigo, aumenta la Prob. CRIT en un 8%. Puede acumularse hasta 5 veces. Una vez asestado un golpe CRIT, las acumulaciones de Concentración se reiniciarán.

: Al dañar a un enemigo, aumenta la Prob. CRIT en un 8%. Puede acumularse hasta 5 veces. Una vez asestado un golpe CRIT, las acumulaciones de Concentración se reiniciarán. Lanza de duelo (4★): Cuando hay 2 o más enemigos cerca, el ATQ y la DEF aumentan en un 16%. Cuando hay menos de 2 enemigos, el ATQ aumenta en un 24%.

Cuando hay 2 o más enemigos cerca, el ATQ y la DEF aumentan en un 16%. Cuando hay menos de 2 enemigos, el ATQ aumenta en un 24%. Alabarda del viento epistolar (4★): Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s.

Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s. Báculo de Homa (5★): Aumenta la Vida en un 20%. Además, el personaje que lleve esta arma equipada obtendrá un 0.8% de Bono de ATQ en proporción a su Vida Máx. Cuando la Vida de dicho personaje esté por debajo del 50%, el ATQ aumentará en un 1% adicional en proporción a su Vida Máx.

Elegimos estas lanzas por el aumento que dan al ATQ o los beneficios al curarse, pero pueden haber muchas otras más que sirvan como la mejor arma para Arlecchino con otros ‘builds’ dependiendo de su equipo, artefactos, materiales de mejora, etc. En todo caso, no se preocupen mucho por eso, hasta una Perdición del dragón (4★) puede ser útil en sus manos.

Mejor composición de equipo para Arlecchino en Genshin Impact

La Sota de los Fatui tiene una característica única que no comparte ningún otro personaje de Genshin Impact: no puede recibir curación de otros personajes. Aprovechando esto, pensamos inicialmente que el mejor equipo en un ‘build’ de Arlecchino no necesitaría sanadores, pero resulta que nuestro ‘healer’ favorito tiene una cualidad extra que beneficia bastante a la Sota.

Hablamos, por supuesto, de Bennet. Él debería acompañar a Arlecchino en un equipo junto a un generador de escudos (Zhongli) y un soporte que propague el efecto de Pyro (Sacarosa o Kazuha). Este no es un equipo bueno para reacciones, así que seleccionen su arma acorde.

Por supuesto, podemos enfocarlo en reacciones de Evaporación. En ese caso podemos reemplazar a alguien con Yelan, Furina o Xingchiu.

Combinen a gusto. Pueden poner a otro personaje Pyro como batería o alguien Dendro su prefieren las reacciones de Crepitar.

Como siempre decimos, estos son solo ejemplos y recomendaciones. El mejor equipo para Arlecchino en Genshin Impact. depende de los personajes que ustedes tengan disponibles, el arma y artefactos que les tengan equipados y los materiales de mejora que puedan conseguir.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Arlecchino en Genshin Impact

En la versión 4.6 de Genshin Impact recibiremos el que sin duda es el mejor conjunto de artefactos para Arlecchino, creado a medida para encajar en cualquier ‘build’ sin importar el arma que tengan: Fragmento de la Armonía Divergente.

Dos Piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro Piezas: Cuando el valor de un pacto vital aumenta o disminuye, el daño que inflige el personaje aumenta en un 18%. Este efecto dura 6 s y puede acumularse hasta 3 veces.

Otro de los nuevos conjuntos de artefactos apropiados para La Sota es Ensoñación inacabada.

Dos Piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro Pizas: 3 s después de salir de combate, el daño infligido aumenta en un 50%. Si estando en combate han pasado más de 6 s sin que haya ningún enemigo cercano quemado, dicho aumento de daño irá disminuyendo en un 10% por segundo, hasta llegar al 0%. Si hay algún enemigo cercano quemado, el daño infligido aumenta en un 10% por segundo, hasta llegar al 50%. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el personaje que lleva equipado este conjunto de artefactos está en tu equipo pero no en uso.

Otros conjuntos de artefactos que recomendamos son los siguientes. Por favor tengan en cuenta el equipo y arma que llevan en el ‘build’ de Arlecchino y los materiales de mejora disponibles para elegir la mejor opción.

Bruja Carmesí en llamas (dos piezas) : Bono de Daño Pyro +15%.

: Bono de Daño Pyro +15%. Bruja Carmesí en llamas (cuatro piezas) : Aumenta el daño causado por Sobrecarga, Quemadura y Crepitar en un 40%, y el de Vaporización y Derretido en un 15%. El uso de una Habilidad Elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50% durante 10 s. Puede acumularse hasta un máximo de 3 veces.

: Aumenta el daño causado por Sobrecarga, Quemadura y Crepitar en un 40%, y el de Vaporización y Derretido en un 15%. El uso de una Habilidad Elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50% durante 10 s. Puede acumularse hasta un máximo de 3 veces. Final del gladiador (cuatro piezas) : Aumenta el daño de Ataque Normal en un 35% si el personaje usa una espada ligera, mandoble o lanza.

: Aumenta el daño de Ataque Normal en un 35% si el personaje usa una espada ligera, mandoble o lanza. Cazador fantasmal (dos piezas): Daño de Ataque Normal y Cargado +15%.

Daño de Ataque Normal y Cargado +15%. Cazador fantasmal (cuatro piezas): Cuando la Vida del personaje aumenta o disminuye, la Prob. CRIT aumenta en un 12%. Este efecto dura 5 s y puede acumularse hasta 3 veces.

Cuando la Vida del personaje aumenta o disminuye, la Prob. CRIT aumenta en un 12%. Este efecto dura 5 s y puede acumularse hasta 3 veces. Reminiscencia de la Purificación (cuatro piezas): Si el personaje tiene 15 pts. de Energía Elemental o más, perderá 15 pts. al realizar una Habilidad Elemental y el daño infligido con los Ataques Normales, Cargados y Descendentes aumentará en un 50% durante 10 s. Este efecto no puede activarse más de una vez simultáneamente.

Si no tienen ninguno de estos, pueden usar cualquier que aumente el ATQ para aprovechar la forma en que potencia las habilidades del personaje.

Constelaciones

Si consiguen a Arlecchino varias veces en el gachapón, obtendrán objetos Stella Fortuna con los que aumentan su nivel de constelación para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con su equipo, arma y conjunto de artefactos.

Yo cargaré con todas las deudas y el odio (Nivel C1): El aumento de daño otorgado por el estado de mascarada de la muerte roja aumenta en un 120%. Además, al ejecutar un Ataque Normal en dicho estado, la RES a interrupción de Arlecchino aumenta.

El aumento de daño otorgado por el estado de mascarada de la muerte roja aumenta en un 120%. Además, al ejecutar un Ataque Normal en dicho estado, la RES a interrupción de Arlecchino aumenta. Yo otorgaré toda recompensa y castigo (Nivel C2) : Al aplicar un decreto deudosangriento, este se convierte en un decreto deudosangriento vinculante. Cuando Arlecchino absorbe dicho decreto, invoca frente a sí misma una luna fervosanguinaria que inflige Daño Pyro en el AdE en una cantidad equivalente al 900% de su ATQ. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Solo el sufrimiento sirve para pagar”.

: Al aplicar un decreto deudosangriento, este se convierte en un decreto deudosangriento vinculante. Cuando Arlecchino absorbe dicho decreto, invoca frente a sí misma una luna fervosanguinaria que inflige Daño Pyro en el AdE en una cantidad equivalente al 900% de su ATQ. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 s. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Solo el sufrimiento sirve para pagar”. Tú serás el nuevo miembro de nuestra familia (Nivel C3) : Aumenta el nivel de habilidad de Ataque Normal: Invitación a una decapitación +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Ataque Normal: Invitación a una decapitación +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Entonces, se amarán y se protegerán (Nivel C4) : Cuando Arlecchino absorbe un decreto deudosangriento, el TdE de Ascenso lunaciago se reduce en 2 s y recupera 15 pts. de Energía Elemental. Esto solo puede ocurrir una vez cada 10 s.

: Cuando Arlecchino absorbe un decreto deudosangriento, el TdE de Ascenso lunaciago se reduce en 2 s y recupera 15 pts. de Energía Elemental. Esto solo puede ocurrir una vez cada 10 s. Nuestra soledad se equipara a la muerte (Nivel C5) : Aumenta el nivel de habilidad de Ascenso lunaciago +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

: Aumenta el nivel de habilidad de Ascenso lunaciago +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Así pues, disfrutemos de una nueva vida (Nivel C6): El daño de Ascenso lunaciago aumenta en una cantidad equivalente al 700% del pacto vital actual de Arlecchino multiplicado por su ATQ. Tras usar Que todo sea cenizas, la Prob. CRIT del Ataque Normal y de la Habilidad Definitiva de Arlecchino aumenta en un 10% y su Daño CRIT aumenta en un 70% durante 20 s. Este efecto puede activarse una vez cada 15 s.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Arlecchino en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto.

Guía de materiales de Ascensión de Arlecchino

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Ágata Agnidus 3x Insignia del Recluta 3x Rosarcoíris 20.000 40+ 3x Fragmentos de Ágata Agnidus 15x Insignia del Recluta 10x Rosarcoíris 2x

Fragmento de melodía dorada 40.000 50+ 6x Fragmentos de Ágata Agnidus 12x Insignia del Sargento 20x Rosarcoíris 4x

Fragmento de melodía dorada 60.000 60+ 3x Trozos de Ágata Agnidus 18x Insignia del Sargento 30x Rosarcoíris 8x

Fragmento de melodía dorada 80.000 70+ 6x Trozos de Ágata Agnidus 12x Insignia del Oficial 45x Rosarcoíris 12x

Fragmento de melodía dorada 100.000 80+ 6x Ágata Agnidus 24x Insignia del Oficial 60x Rosarcoíris 20x

Fragmento de melodía dorada 120.000

La Ágata Agnidus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Pyro, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro Protodragarto Geo, Gólem Legado, Rey Lobo del Norte, Señor de los Lobos, Azhdaha y Signora; en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Pyro, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro Protodragarto Geo, Gólem Legado, Rey Lobo del Norte, Señor de los Lobos, Azhdaha y Signora; en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Insignia del Recluta, Sargento y el Oficial se obtienen derrotando Soldados Fatui, Recaudadores Fatui y Magas de Cicin, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Soldados Fatui, Recaudadores Fatui y Magas de Cicin, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Podemos encontrar Rosarcoíris explorando la naturaleza del Condado Berilo en Fontaine.

explorando la naturaleza del Condado Berilo en Fontaine. Los objetos Fragmento de melodía dorada se obtienen derrotando al jefe Gólem Legado de nivel 30 o superior en Fontaine.

Guía de materiales de mejor de talentos de Arlecchino

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Arlecchino. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del Orden 6x Insignia del Recluta 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del Orden 3x Insignia del Sargento 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del Orden 4x Insignia del Sargento 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del Orden 6x Insignia del Sargento 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del Orden 9x Insignia del Sargento 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del Orden 4x Insignia del Oficial 120.000 Mora 1x ??? Nivel 8 6x Filosofía del Orden 6x Insignia del Oficial 260.000 Mora 1x ??? Nivel 9 12x Filosofía del Orden 9x Insignia del Oficial 450.000 Mora 2x ??? Nivel 10 16x Filosofía del Orden 12x Insignia del Oficial 700.000 Mora 2x ??? 1x Corona de la sabiduría

Los textos del Orden se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Gloria póstuma albugínea (Dominio de la maestría: Recital I a IV) y como recompensas de algunas misiones. Los objetos Insignia del Recluta, Sargento y el Oficial se obtienen derrotando Soldados Fatui, Recaudadores Fatui y Magas de Cicin, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando Soldados Fatui, Recaudadores Fatui y Magas de Cicin, sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Todavía no tenemos información sobre los materiales de jefes para mejorar los talentos. Actualizaremos esta guía cuando sepamos más.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ o equipo de Arlecchino.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte tratando de conseguir a Arlecchino en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.