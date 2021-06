The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, otros juegos, lanzamiento y más

Inesperadamente Bandai Namco confirmó el mismo día de su presentación de E3 2021 que iba a destinar su espacio a un solo juego: House of Ashes. La presentación terminó explicando algunos detalles de este juego de terror y llamando la atención una vez más sobre la franquicia de The Dark Pictures Anthology.

Desde el Summer Game Fest 2021 se sabe que House of Ashes será estrenado el próximo 22 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Ya que ha despertado la curiosidad, en esta nota explicaremos todo lo que se sabe de la franquicia de The Dark Pictures Anthology.

¿Qué es The Dark Pictures Anthology?

The Dark Pictures Anthology es una serie de juegos de terror desarrollada por Supermassive Games (conocida por Until Dawn) y distribuida por Bandai Namco. Por ahora es una trilogía cuyo primer título fue Man of Medan, lanzado en 2019. Desde entonces, se ha estado lanzado un juego de esta serie por año. No obstante, el plan de los desarrolladores es completar la antología con ocho lanzamientos en total.

Estos juegos se caracterizan por centrarse en historias en las que los jugadores todo el tiempo se verán obligados a tomar decisiones moralmente discutibles para salvarse a sí mismos o a otros personajes. Cada decisión impacta la historia en algún punto y a veces no hay tiempo para considerar «una opción ideal» (aunque no la haya). Además, su estricto sistema de guardado automático evita que los jugadores regresen a cambiar decisiones que no les gustaron a no ser que vuelvan a iniciar sus partidas desde cero.

Las historias de los juegos no están relacionadas entre sí, por lo que se pueden iniciar en cualquier orden y sin haber probado los demás.

¿Qué juegos componen The Dark Pictures Anthology?

Por ahora, son solo tres los juegos pertenecientes a The Dark Pictures Anthology:

The Dark Pictures: House of Ashes

La historia de House of Ashes se ubica en el 2003, en plena Guerra de Irak. En este contexto, el jugador sigue los pasos de un operativo estadounidense que busca unas supuestas instalaciones de armas químicas subterráneas en las montañas Zagros. De un momento a otro surge un combate contra tropas iraquíes, pero un terremoto los hace caer a todos a un templo acadio de hace más de 2.000 años. Aquí los soldados son atacados por monstruos relacionados al antiguo imperio y al autoproclamado dios, el rey Naram-sin. Según los creadores, los jugadores podrán experimentar 60 tipos distintos de muertes y se enfrentarán con numerosos momentos de tensión. Este título saldrá el 22 de octubre de 2021.

The Dark Pictures: Little Hope

Little Hope es la segunda edición de esta serie y fue lanzada el 30 de octubre de 2020 para PS4, Xbox One y PC. En este título varios estudiantes junto a su profesor terminan estrellándose en medio de la carretera mientras realizaban un viaje escolar. Esto ocurre justo al frente de un pueblo fantasma llamado Little Hope. Si quieres saber nuestra opinión sobre este juego, deberías leer nuestra reseña de The Dark Pictures: Little Hope.

The Dark Pictures: Man of Medan

El primer juego de la antología es Man of Medan. Su historia transcurre con cinco jóvenes que están en un yate llamado ‘Duke of Millan’ y que terminan siendo atacados por unos pescadores con los que se encontraron en el camino. Durante este conflicto, el yate choca con un buque de guerra abandonado de la flota de los Estados Unidos. Man of Medan fue estrenado el 30 de agosto de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Si quieres conocer cómo nos pareció su experiencia, puedes leer nuestra reseña.

Fuente: Bandai Namco – House of Ashes